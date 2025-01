IN-W বনাম IR-W Dream11 ভবিষ্যদ্বাণী আজকের ম্যাচ 3 ভারত মহিলা বনাম আয়ারল্যান্ড মহিলা WODI সিরিজ 2025

2025 সালের আয়ারল্যান্ড মহিলাদের ভারত সফরের 3য় WODI-এর জন্য Dream11 ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস এবং গাইড, রাজকোটে IN-W বনাম IR-W এর মধ্যে খেলা হবে।

ভারতের মহিলা দল রাজকোটে আয়ারল্যান্ড মহিলাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইতে WODI ইতিহাসে তাদের সর্বোচ্চ স্কোর রেকর্ড করে ইতিহাস তৈরি করেছে। তারা সিরিজে ২-০ ব্যবধানে অপ্রতিরোধ্য লিড নিতে একটি ক্লিনিকাল জয় নিবন্ধন করেছে।

এর সাথে, তারা আরও একটি হোম সিরিজ জিতেছে, যেটি তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছাড়াই ছিল। এবার সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।

বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ১১টা থেকে রাজকোটের নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়ামে খেলা হবে। ভারত ক্লিন সুইপ রেজিস্টার করতে দেখবে।

IN-W বনাম IR-W: ম্যাচের বিবরণ

ম্যাচ: ভারত মহিলা (IN-W) বনাম আয়ারল্যান্ড মহিলা (IR-W), তৃতীয় ওডিআই, আয়ারল্যান্ড মহিলাদের ভারত সফর 2025

ম্যাচের তারিখ: 15 জানুয়ারী (বুধবার)

সময়: 11 AM IST / 05:30 AM GMT / 11:00 AM স্থানীয়

ভেন্যু: সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, রাজকোট

IN-W বনাম IR-W: হেড-টু-হেড: IN-W (14) – IR-W (0)

ভারতের মহিলা দল দ্বিতীয় খেলায় জয়ের সাথে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের জয়ের ধারা বজায় রেখেছে। সামগ্রিকভাবে, এই দুটি দল এখনও পর্যন্ত 14টি WODI খেলেছে এবং টিম ইন্ডিয়া সবকটি ম্যাচ জিতেছে।

IN-W বনাম IR-W: আবহাওয়া রিপোর্ট

রাজকোটে বুধবারের পূর্বাভাস খুব পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল, বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং আর্দ্রতা হবে 54 শতাংশ।

IN-W বনাম IR-W: পিচ রিপোর্ট

রাজকোটের পৃষ্ঠটি বেশ সমতল। টিম ইন্ডিয়া এখন পর্যন্ত কন্ডিশনকে খুব ভালো ব্যবহার করেছে। এতে বোলারদের কিছুই নেই। যাইহোক, ভাল পরিবর্তন বা কাটার সহ বোলাররা কিছুটা কার্যকর হতে পারে। টস জেতার কোনও সুবিধা নেই কারণ পুরো খেলা জুড়ে পরিস্থিতি একই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

IN-W বনাম IR-W: পূর্বাভাসিত XI:

ভারতীয় মহিলা: স্মৃতি মান্ধানা (সি), প্রতিকা রাওয়াল, জেমিমাহ রড্রিগস, হারলিন দেওল, তেজাল হাসবনিস, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), দীপ্তি শর্মা, সায়মা ঠাকুর, সায়ালি সাতঘরে, প্রিয়া মিশ্র, তিতাস সাধু

আয়ারল্যান্ড মহিলা: সারাহ ফোর্বস, গ্যাবি লুইস (সি), অরলা প্রেন্ডারগাস্ট, লরা ডেলানি, লেয়া পল, কুলটার রিলি (উইকে), জর্জিনা ডেম্পসি, আর্লেন কেলি, ফ্রেয়া সার্জেন্ট, আলানা ডালজেল, আভা ক্যানিং

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 IN-W বনাম IR-W Dream11:

IN-W বনাম IR-W 3য় ODI Dream11 টিম 1

উইকেট-রক্ষক: কুলটার রিলি

ব্যাটারস: স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমাহ রদ্রিগস, গ্যাবি লুইস, হারলিন দেওল

অলরাউন্ডার: দীপ্তি শর্মা, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, প্রতিকা রাওয়াল, লরা ডেলানি, এ কেলি

বোলার: প্রিয়া মিশ্র

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: জেমিমাহ রদ্রিগেস || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: লরা ডেলানি

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: হারলিন দেওল || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: প্রিয়া মিশ্র

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 IN-W বনাম IR-W Dream11:

IN-W বনাম IR-W 3য় ODI Dream11 টিম 2

উইকেট-রক্ষক: কুলটার রিলি

ব্যাটারস: স্মৃতি মান্ধানা, হারলিন দেওল, গ্যাবি লুইস, জেমিমা রড্রিগস

অলরাউন্ডার: দীপ্তি শর্মা, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, প্রতিকা রাওয়াল, লরা ডেলানি, এ কেলি

বোলার: প্রিয়া মিশ্র

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: প্রতিকা রাওয়াল || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: ওরলা প্রেন্ডারগার্ট

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: স্মৃতি মান্ধানা || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: প্রিয়া মিশ্র

IN-W বনাম IR-W: Dream11 ভবিষ্যদ্বাণী – কে জিতবে?

আয়ারল্যান্ড ভারতীয় খেলোয়াড়দের দক্ষতার সাথে তাল মেলাতে পারেনি এবং সংগ্রাম করেছে। ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়া খুবই শক্তিশালী। আমরা তৃতীয় ওয়ানডে জয়ের জন্য ভারতকেও সমর্থন করি।

