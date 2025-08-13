Jpmorgan এর নতুন ‘সুপারটাল’ অফিস বড় সুবিধাগুলি সরবরাহ করে

জেপি মরগান চেজ সত্যিই সপ্তাহে পাঁচ দিন অফিসে তার কর্মচারীদের ফিরে চায় এবং এটি পার্ক হিসাবে নিউইয়র্কের 270 পার্ক অ্যাভিনিউতে অবস্থিত একটি চকচকে, সুযোগ-সুবিধার্থে নতুন টাওয়ার সরবরাহ করছে।
সবেমাত্র নির্মিত 60-তলা “সুপারটাল” মিডটাউনে আকাশচুম্বী ম্যানহাটন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে খোলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি 1,389 ফুট উঁচু এবং এই অঞ্চলে তার 14,000 কর্মচারীর জন্য সংস্থার মার্কিন সদর দফতর হিসাবে কাজ করবে। এটি নিউইয়র্কের সবচেয়ে দীর্ঘতম কাঠামো যা জলবিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা 100% চালিত হবে।
গেটি স্টক | নির্মাণাধীন ম্যানহাটনে 270 পার্ক অ্যাভে।
নতুন টাওয়ারটিতে অত্যাধুনিক কার্ডিও, শক্তি এবং পুনরুদ্ধার সরঞ্জাম, দৈনিক গ্রুপ অনুশীলন ক্লাস এবং একটি অভিনব নতুন লকার রুম সহ একটি জিম রয়েছে। অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক পোস্টকর্মচারীরা রেডডিতে নতুন জিমের জন্য আসলে অর্থ প্রদান করার বিষয়ে অভিযোগ করছিলেন, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি।
“একটি জেপি মরগান প্রতিনিধি আউটলেটকে বলেছেন,” সবকিছু এখনও চূড়ান্ত করা হচ্ছে। “
যখন এটি খাবারের কথা আসে, স্ট্যান্ডার্ড আকাশচুম্বী ক্যাফেটেরিয়া ভাড়া কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম ব্যাংকের কর্মীদের জন্য জেপিমরগান রিয়েল এস্টেটের প্রধান, ডেভিড অ্যারেনা, মূলত করবে না লক্ষ্য বলেছে “ইটালি বা আরও ভাল” এর মতো কিছু তৈরি করা ছিল। এটি আকারে সফল হয়েছিল 19-রেস্টরেন্ট ফুড হল ড্যানি মায়ারের আতিথেয়তা গোষ্ঠী (শেক শ্যাকের পিছনে সংস্থা, ইউনিয়ন স্কয়ার ক্যাফে, গ্র্যামারসি ট্যাভারন এবং অন্যান্যরা) দ্বারা সজ্জিত।
ছবি অনুযায়ী বিজনেস ইনসাইডার দ্বারা দেখেছেনএছাড়াও একটি আইরিশ পাব, বহিরঙ্গন এবং সাম্প্রদায়িক স্থানগুলির আধিক্য এবং সিটি ভিউ সহ সম্মেলন কক্ষগুলি এত গ্র্যান্ড যে কর্মচারীদের উপস্থাপনায় মনোনিবেশ করতে খুব কঠিন সময় থাকতে পারে।
জেপিমরগান প্রথম জানুয়ারিতে তার রিটার্ন-টু-অফিস (আরটিও) ম্যান্ডেট ঘোষণা করে এবং বসন্তে এর বাস্তবায়ন শুরু করে। যদিও এটি কিছু অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের সাথে দেখা হয়েছিল (এর চেয়ে বেশি 1,900 কর্মী হাইব্রিড কাজের সময়সূচির জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন), ব্যাংকটি এগিয়ে গেছে।
