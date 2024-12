LÖVE এর সাথে গেমের প্রোটোটাইপ তৈরি করা — অ্যান্ড্রু হিলি

-- called when a mouse button is pressed

---@param x number x coordinate of the mouse

---@param y number y coordinate of the mouse

function love.mousepressed(x, y, button)

local result = xyToGame(x, y)

-- check if we've clicked on a valid square

if result.square then

for _, piece in ipairs(pieces) do

-- if we have a piece clicked and it's a valid square, move it

if piece.clicked and piece:validSquare(result.square) then

piece:move(result.square)

return

end

end

end

-- check if we've clicked on a piece

if result.piece then

result.piece:click(x, y)

result.piece:drag()

return

end

-- otherwise, unclick all pieces

for _, piece in ipairs(pieces) do

piece:unclick()

end

end