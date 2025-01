Minions 3 প্রকাশের তারিখ প্রায় পুরো এক বছরে পরিবর্তিত হয়েছে

ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পূর্ববর্তী কিস্তি এটিকে একটি বড় আর্থিক মাইলফলকের দিকে ঠেলে দেওয়ার পরে, Minions 3 একটি আগের রিলিজ তারিখ পাচ্ছেন. প্রথম একটি প্রিক্যুয়েল হিসাবে চালু হচ্ছে ঘৃণ্য আমাকে মুভি, স্পিনঅফ সিরিজটি তার 2022 সালের সিক্যুয়েলের সাথে বর্তমান সময়ের গল্পরেখায় একটি সেতু তৈরি করতে শুরু করে, গ্রুর উত্থান. সাম্প্রতিকতম সিক্যুয়াল সত্ত্বেও, ডিসপিকেবল মি 4ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে 5 বিলিয়ন ডলারে ঠেলে, Minions 3 জুলাই 2024 অবধি কাজ করার বিষয়ে নিশ্চিত করা হবে না, এটি জুন 2027 প্রকাশের তারিখের জন্য সেট করা হচ্ছে।

হলিউড রিপোর্টার ঘোষণা করেছে যে ইউনিভার্সাল তার আসন্ন রিলিজ ক্যালেন্ডারের কিছু চারপাশে স্থানান্তর করছে। নতুন মুক্তির তারিখ পাচ্ছে এমনই একটি সিনেমা Minions 3সঙ্গে ঘৃণ্য আমাকে থ্রিকুয়েল স্পিনঅফ এখন 1 জুলাই, 2026 তারিখের জন্য সেট করা হয়েছেথেকে স্লট দখল শ্রেক 5যা এখন সেই একই বছরের 23 ডিসেম্বরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এই রাখে Minions 3 থিয়েটারে প্রায় পুরো বছরের শুরুতে, মূলত 30 জুন, 2027 মুক্তির তারিখের জন্য সেট করা হয়েছে।

Minions 3 এর জন্য নতুন রিলিজের তারিখের অর্থ কী



এটি একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ঐতিহ্য অব্যাহত রাখে



যদিও চলচ্চিত্রের জগতে মুক্তির তারিখ পরিবর্তনের কথা শোনা যায় না, Minions 3 প্রায় পুরো এক বছর পুশ আপ করা অনেক বিরল জিনিস. অ্যানিমেটেড মুভিগুলিতে প্রযোজনাটি সাধারণত শেষ হতে কয়েক বছর সময় নেয়, স্টুডিওর ক্যালেন্ডারে পুশ আপ করার চেয়ে জেনারের সাথে রিলিজ বিলম্ব অনেক বেশি সাধারণ। যাইহোক, আলোকসজ্জা স্টুডিও প্যারিস সাধারণত স্টুডিওর আউটপুট জন্য হোম বিবেচনা করে, এটি থেকেও উদ্ভূত হতে পারে শ্রেক 5প্যালিসেডস ওয়াইল্ড ফায়ারের কারণে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বেশিরভাগ অংশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এর উৎপাদন বিলম্বিত হচ্ছে।

স্টুডিওর সিদ্ধান্ত নির্বিশেষে সিনেমাটিকে পুরো এক বছরের মধ্যে আনার জন্য, Minions 3 জুলাই 2026-এ হিটিং থিয়েটারগুলি আসলে ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছে। চারটি মেইনলাইন মুভি এবং দুটি জুড়ে Minions স্পিনঅফ প্রতিটি ঘৃণ্য আমাকে ছবিটি জুলাই মাসে প্রেক্ষাগৃহে হিট হয়েছেএকমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ডিসপিকেবল মি 3যেটি 30 জুন মুক্তি পায়, তাই এখনও জুলাই মাসে তার থিয়েটারের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে। দেখুন আগেরটা কেমন ঘৃণ্য আমাকে এবং Minions নীচের চার্টে তাদের নিজ নিজ মুক্তির তারিখে সম্পাদিত চলচ্চিত্রগুলি:

শিরোনাম মুক্তির তারিখ RT সমালোচক স্কোর আরটি অডিয়েন্স স্কোর বক্স অফিস ঘৃণ্য আমাকে 9 জুলাই, 2010 80% ৮৩% $544.2 মিলিয়ন ডিসপিকেবল মি 2 জুলাই 3, 2013 75% ৮৫% $970.8 মিলিয়ন Minions জুলাই 10, 2015 55% 49% $1.16 বিলিয়ন ডিসপিকেবল মি 3 জুন 30, 2017 59% 53% $1.035 বিলিয়ন Minions: Gru এর উত্থান জুলাই 1, 2022 ৭০% ৮৯% $940.2 মিলিয়ন ডিসপিকেবল মি 4 জুলাই 3, 2024 56% 87% $969.2 মিলিয়ন

যদিও এর মুক্তির পরিকল্পনায় পরিবর্তন অবশ্যই মুভির টাইমলাইনে স্টুডিওর আস্থার দিকে নির্দেশ করে, Minions 3 গ্রীষ্ম 2026 ক্যালেন্ডারে অনেক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে. থ্রিকুয়েলের দুই সপ্তাহ আগে পিক্সারের রিলিজ দেখতে পাবেন খেলনা গল্প 5পারিবারিক জনসংখ্যাগত পাওয়ার একটি প্রধান শত্রু, এবং সুপারগার্ল: আগামীকালের নারীপরের জুলাই সপ্তাহে লাইভ-অ্যাকশনের আত্মপ্রকাশ দেখতে পাবেন মোয়ানা রিমেক, আরেকটি পারিবারিক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী।

Minions 3 এর নতুন রিলিজের তারিখে আমাদের গ্রহণ



গ্রুর সাফল্যের উত্থান তার বিজয়ের সম্ভাবনার একটি ভাল সূচক



যদিও এর পূর্বসূরী ততটা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়নি Minions 3 যদি মুভিটি 2022 স্পিনঅফ সিক্যুয়েলের মতো একই সৃজনশীল মানের সাথে মেলে তবে এটিও মিলতে পারে গ্রুর উত্থানএর বক্স অফিস সাফল্য। বিপক্ষে গেলেও থর: লাভ এবং থান্ডার এবং সহযোগী অ্যানিমেটেড রিলিজ Paws of Fury: The Legend of Hank এবং ডিসি লিগ অফ সুপার-পেটসআগের Minions মুভিটি বক্স অফিসে একাধিক রেকর্ড স্থাপন করেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা দিবসের উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে রয়েছে, যা আমি কল্পনা করতে পারি না যে পরবর্তী কিস্তিটি এর প্রতিযোগিতার দ্বারা ছাপিয়ে যাবে।

