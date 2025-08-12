N492.7M অনুদান সহ ইউওয়াই নির্বাচনী এলাকায় গভ এনো 1,187 ক্ষমতা দেয়

আকাওয়া ইবোমের গভর্নর, যাজক উমো এনো, ইউওয়াইও, আইবেসিকপো আসুতান, এনএসআইটি আতাই, এবং ইউরুয়ান স্থানীয় সরকার অঞ্চল নিয়ে গঠিত ইউওয়াইও ফেডারেল নির্বাচনী এলাকায় 1,187 জন সুবিধাভোগীকে খামার, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক অনুদান হিসাবে N492.7 মিলিয়ন বিতরণ করেছেন।
ইউওয়াইও ফেডারেল আসন টাউন স্কোয়ার সভার সময় উইকএন্ডে ইউওয়াইওর আইবোম হল মাঠে অনুষ্ঠিত এই অনুদানগুলি বিতরণ করা হয়েছিল। ইভেন্টটি অনেক উপাদান, দলীয় বিশ্বস্ত এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের আকর্ষণ করেছিল।
গভর্নর এনো প্রকাশ করেছেন যে আরিজ ফার্মার্স গ্রান্টের জন্য ২ 276 জন সুবিধাভোগী নির্বাচিত হয়েছিল, আরিজ ব্যবসায়ীদের অনুদানের জন্য 628 এবং আরিজ সরঞ্জাম সহায়তা প্রকল্পের জন্য 263। এছাড়াও, আট জন এন 5 মিলিয়ন এমএসএমই অনুদান থেকে উপকৃত হয়েছে, অন্য 12 জন তাদের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ানোর জন্য গাড়ি এবং মিনিবাস পেয়েছিলেন।
এই অঞ্চলে উন্নয়নের সুযোগটি তুলে ধরে গভর্নর বলেছিলেন যে মাত্র দুই বছরে তাঁর প্রশাসন নির্বাচনী এলাকায় ১১6 টি প্রকল্প কার্যকর করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে রাস্তা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সহানুভূতিশীল বাড়ি, প্রবীণ বাড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, যা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ২০২26 জনগণের বাজেটে চিহ্নিত অগ্রাধিকারগুলি প্রতিফলিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য বৈঠকটি নির্বাচনী এলাকার “প্রয়োজনের দলিল” পেয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে একই রকম ক্ষমতায়ন কর্মসূচি রাজ্যের সমস্ত ফেডারেল নির্বাচনী এলাকা জুড়ে প্রতিলিপি করা হবে।
গভর্নর ইএনও জানিয়েছেন যে উপকারভোগীদের এআরআইএস যুব কর্মসংস্থান পোর্টালের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছিল, যা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে এবং যোগ্য নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করে। তিনি এই কর্মসূচিকে বাসিন্দাদের জন্য টেকসই আয়ের উত্স তৈরির ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
বিশাল ভোটদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গভর্নর বলেছিলেন যে এটি ইউওয়াইও জনগণের গর্বকে সরকারী বাড়ির “বাড়িওয়ালা” হিসাবে প্রতিফলিত করেছে। তিনি রাজ্য সরকারের সেক্রেটারি, প্রিন্স এনোবং উওয়াহকে তার জনগণকে রাষ্ট্রের উন্নয়নের এজেন্ডায় একত্রিত করার জন্যও প্রশংসা করেছিলেন।
গভর্নর আইবোম নেতৃত্ব এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কেন্দ্র (আইবোম এলইডি) নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে সমস্ত স্বীকৃত পুরুষ ও মহিলা সমর্থন গোষ্ঠী থেকে প্রতিটি ক্ষমতায়নের জন্য নতুন 50 জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করার জন্য।
তিনি আরও ফেডারেল সরকার-অর্থায়িত ওয়ার্ড উন্নয়ন ক্ষমতায়ন উদ্যোগ ঘোষণা করেছিলেন, যা প্রতি ওয়ার্ডে এক হাজার ব্যক্তিকে সমর্থন করবে। তিনি এই কর্মসূচী থেকে উদ্যোক্তারা উপকৃত হন তা নিশ্চিত করার জন্য উপাদানগুলি তাদের ওয়ার্ডে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।
গভর্নর এনো কেন্দ্রের সাথে অব্যাহত রাজনৈতিক প্রান্তিককরণেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন, জনগণকে ২০২27 সালে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর পুনঃনির্বাচন বিড এবং অন্যান্য এপিসি প্রার্থীদের সমর্থন করার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই জাতীয় সমন্বয় ইতিমধ্যে রাজ্যে দৃশ্যমান সুবিধা নিয়ে এসেছিল।
তিনি শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আরিজ প্রোগ্রামের অধীনে পূর্ববর্তী অনুদানগুলি অনেক জীবনকে রূপান্তরিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, গত বছর যে কৃষকরা উপকৃত হয়েছিল তারা তাদের চাষের অঞ্চলগুলি প্রসারিত করেছেন, ফলন বাড়িয়েছেন এবং আরও বেশি খামারকে নিযুক্ত করেছেন।
স্টার্ট-আপ বা সম্প্রসারণ তহবিল প্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করেছে, কেউ কেউ রাস্তার পাশে কিওস্ক থেকে পূর্ণ দোকানগুলিতে চলে গেছে, অন্যদিকে সরঞ্জাম সহায়তা প্রকল্পের আওতায় সজ্জিত কারিগররা তাদের গ্রাহক বেস এবং উন্নত পরিষেবা সরবরাহকে দ্বিগুণ করেছে।
তিনি এনএসআইটি আত্তাই সুবিধাভোগীর উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন যিনি ব্যবসায়ীদের অনুদানকে একটি পাইকারি বিধান স্টোর প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, এখন এই সম্প্রদায়ের তিন যুবককে নিয়োগ দিয়েছেন। অনুদান পাওয়ার পরে যান্ত্রিক কৃষিকাজ প্রবর্তন করে উরুয়ান থেকে অন্য একজন কৃষক তার আয়ের তিনগুণ বেড়েছে বলে জানা গেছে।
গভর্নর এনো জোর দিয়েছিলেন যে এই ধরনের প্রশংসাপত্রগুলি আরিজ ইনিশিয়েটিভের টেকসই মডেল প্রমাণ করে, যেখানে অনুদানগুলি হ্যান্ডআউট নয় তবে স্থানীয় অর্থনীতিতে কৌশলগত ইনজেকশন রয়েছে, যা প্রাপক এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা দেয়।
তিনি এই কর্মসূচিটি বজায় রাখতে এবং প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে প্রতিটি ফেডারেল নির্বাচনী নির্বাচনের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির সাথে তাঁর প্রশাসনের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষমতায়নের সুযোগগুলিতে সমান অ্যাক্সেস থাকবে।