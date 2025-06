‘Não é tão emocionante quando descobrimos o que envolve’

Se você já “conversou” com o ChatGPT ou outra ferramenta semelhante, pode ter achado, em um primeiro momento, que se trata de uma tecnologia quase mágica.

Como é possível que uma máquina entenda perguntas feitas por humanos, interprete seu conteúdo e responda com informações estruturadas e em linguagem humana, em questão de segundos, com evolução constante na qualidade das respostas?

Essa percepção de algo quase “sobrenatural” não é por acaso.

Sam Altman, CEO da empresa responsável pela tecnologia, a OpenAI, faz uso de termos como esse para descrever seus produtos.

No ano passado, ao anunciar novidades na plataforma X (ex-Twitter), ele escreveu que o que a empresa estaria prestes a apresentar “parecia mágica”.

Em um vídeo de apresentação da ferramenta de conversa por voz com o ChatGPT, uma porta-voz da empresa afirmou: “isso parece tão mágico, é maravilhoso.”

Mas o sucesso comercial da OpenAI não vem do além.

Está ligado, em boa parte, com a exploração de pessoas e recursos naturais bastante reais, envolvendo cadeias produtivas complexas e opacas, que terceirizam responsabilidades e exploram desigualdades estruturais.

Quem diz isso é Karen Hao, autora do livro Empire of AI (Império da IA, ainda sem edição no Brasil), lançado em maio, em entrevista cedida à BBC News Brasil em sua sede, em Londres.

A autora realizou cerca de 300 entrevistas, que ajudam a destrinchar o impacto global da empresa por trás do chatbot mais famoso do mundo.

Mais do que ouvir executivos, Karen Hao se dedicou a investigar os impactos da OpenAI fora do Vale do Silício, como a crescente demanda por data centers, infraestrutura essencial para processar os bilhões de dados usados no treinamento e operação de sistemas como o ChatGPT, e que consomem milhões de litros de água e enormes quantidades de energia.

“Essas empresas lucram mais, se enriquecem mais, quando há um crescente burburinho em torno da tecnologia e quando há a percepção de que a IA é mágica”, disse ela à BBC News Brasil.

“Não é tão emocionante quando os consumidores estão usando uma tecnologia que sabem que envolve exploração de mão de obra.”

Hao investigou a contratação indireta de milhares de trabalhadores precarizados, expostos ao pior tipo de conteúdo da internet para treinar os filtros da ferramenta.

Para isso, viajou do Quênia à Colombia e entrevistou pessoas que, em um cenário de crise econômica, aceitaram trabalhar nesse mercado de anotação de dados para a indústria de IA.

Foi também ao Chile, onde conheceu ativistas preocupados com o aumento de data centers e o crescente consumo de recursos hídricos.

O “império” que dá título ao livro está ligado a essas relações de exploração econômica e à concentração de poder.

“Precisamos pensar nessas empresas como novas formas de império. Elas ganharam uma quantidade extraordinária de poder político e econômico, a ponto de praticamente não existir mais nenhuma força superior no mundo capaz de conter seu crescimento ou interesses próprios.”, disse.

Hao teve acesso inédito à OpenAI ainda em 2019, antes do lançamento oficial do ChatGPT, quando ela estava escrevendo um perfil sobre a empresa em ascensão para a MIT Technology Review, publicação dos EUA que analisa como as novas tecnologias impactam a sociedade, a política e os negócios.

“Nós nunca demos tanto acesso a alguém antes”, disse a ela um dos entrevistados à época.

Um dos pontos a seu favor para que a empresa concordasse com as entrevistas era sua formação técnica: Hao é graduada em engenharia mecânica pelo MIT e já trabalhou em uma startup no Vale do Silício, o que poderia ajudá-la a entender em mais detalhes o progresso tecnológico que estavam fazendo à época.

“Originalmente (a OpenAI) foi concebida como um laboratório de pesquisa em IA, sem qualquer tipo de interesses comerciais, sem qualquer intenção de desenvolver produtos”, disse.

Esse laboratório tinha uma missão: assegurar que a chamada AGI, ou inteligência artificial geral — conceito abstrato de uma máquina que possui a mesma sofisticação da mente humana — fosse usada em benefício da humanidade.

A reportagem, publicada em fevereiro de 2020, afirma que havia um “descompasso” entre a imagem benevolente e colaborativa passada pela organização e o que acontecia nos bastidores.

“Percebi que a organização defendia publicamente valores que na prática se manifestavam de forma diferente. Publicamente diziam ser uma organização sem fins lucrativos e sem intenção comercial.”

Mas logo ela começou a perceber que “provavelmente precisariam se comercializar rapidamente”, já que haviam recebido um investimento de um bilhão de dólares da Microsoft e precisariam dar retorno sobre esse investimento.

Hao também notou um ambiente de muito sigilo.

“Diziam que eram colaborativos e transparentes mas, na realidade, eram muito reservados. Executivos enfatizavam que precisavam ser os primeiros no programa de pesquisa deles para cumprir sua missão: garantir que a chamada inteligência artificial geral (ou AGI – artificial general intelligence) beneficie toda a humanidade.”

A resposta à reportagem foi o silêncio, conta. “Ficaram profundamente insatisfeitos com esse resultado e acabaram me proibindo de falar com a empresa por três anos.”

Com o livro não seria diferente: Hao diz que a empresa preferiu não colaborar com sua apuração.

Em uma postagem na rede social X em abril deste ano, antes da publicação de Empire of AI, Sam Altman escreveu: “estão para sair alguns livros sobre a OpenAI e sobre mim. Nós só participamos de dois”, sem citar o livro de Hao.

Ele acrescentou que “nenhum livro vai acertar tudo, especialmente quando algumas pessoas estão tão determinadas a distorcer as coisas”.

Hao entendeu aquilo como uma crítica. “Ficou bastante claro para mim que ele estava tentando afastar as pessoas do meu livro.”

Em resposta a um pedido da BBC News Brasil para se posicionar sobre as críticas contidas no livro e na entrevista, um porta-voz da OpenAI enviou por e-mail este mesmo post de Altman, sem outras informações.

there are some books coming out about openai and me. we only participated in two—one by keach hagey focused on me, and one by ashlee vance on openai (the only author we’ve allowed behind-the-scenes and in meetings).

no book will get everything right, especially when some people…

— Sam Altman (@sama) April 4, 2025