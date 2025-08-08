You are Here
NAT এর অধীনে এইচকে ম্যানের সাবভার্সন কেস। এসইসি আইন জেলা আদালতে স্থানান্তরিত
NAT এর অধীনে এইচকে ম্যানের সাবভার্সন কেস। এসইসি আইন জেলা আদালতে স্থানান্তরিত

বেইজিং-আরোপিত জাতীয় সুরক্ষা আইনের অধীনে সাবভার্সন প্ররোচিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত এক হংকংয়ের তার মামলাটি জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হবে, যেখানে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি সাত বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন।

47 ডেমোক্র্যাটস প্রশমন 5 জুলাই
জুলাই 5, 2024 -এ ওয়েস্ট কাউলুন আইন আদালত বিল্ডিং। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

প্রাক্তন ওয়েটার চ্যান হো-হিন বুধবার ওয়েস্ট কাউলুন ম্যাজিস্ট্রেটস আদালতে হাজির হয়েছিলেন ২০২৪ সালের জুন থেকে এপ্রিলের মধ্যে প্রকাশিত এক্স এবং ইনস্টাগ্রামে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের সাথে যুক্ত একটি মামলায়।

চ্যানকে মূলত নগরীর স্বজাতীয় সুরক্ষা আইনের অধীনে রাষ্ট্রদ্রোহী অভিপ্রায় সহ নিবন্ধগুলি প্রকাশের কম অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল, সুরক্ষামূলক জাতীয় সুরক্ষা অধ্যাদেশ, যা অনুচ্ছেদ 23 হিসাবেও পরিচিত।

তবে পরে প্রসিকিউটররা বেইজিং-আরোপিত জাতীয় সুরক্ষা আইনের অধীনে তার চার্জকে আরও গুরুতর অপরাধে উন্নীত করেছিলেন।

জাতীয় সুরক্ষা বিচারক ভিক্টর তাই বলেছিলেন যে চ্যান এরপরে ২১ শে আগস্ট জেলা আদালতে উপস্থিত হবে।

হংকংয়ের ওয়ান চইয়ের জেলা আদালত, ২ নভেম্বর, ২০২৩ এ। ছবি: হান্স টিএসই/এইচকেএফপি।হংকংয়ের ওয়ান চইয়ের জেলা আদালত, ২ নভেম্বর, ২০২৩ এ। ছবি: হান্স টিএসই/এইচকেএফপি।
ওয়ান চইতে জেলা আদালত। ফাইল ফটো: হান্স টিএসই/এইচকেএফপি।

এপ্রিলের শেষের দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত করার পর থেকে চ্যানকে হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। বুধবার তিনি জামিনের জন্য আবেদন করেননি।

সুরক্ষা ব্যুরো অনুসারে আগস্টের শুরুতে জাতীয় সুরক্ষা আইনের আওতায় মোট 96 জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

২০২০ সালের জুনে, বেইজিং জাতীয় সুরক্ষা আইন সরাসরি হংকংয়ের মিনি-সংবিধানে প্রবেশ করিয়েছিল-স্থানীয় আইনসভায় বাইপাস করে-গণতন্ত্রপন্থী প্রতিবাদ ও অশান্তির এক বছর পরে।

আইনটি পুলিশকে নতুন ক্ষমতা, উদ্বেগজনক ডেমোক্র্যাটস, সুশীল সমাজের গোষ্ঠী এবং বাণিজ্য অংশীদারদের দিয়েছে, কারণ এই জাতীয় আইনগুলি চীনে অসন্তুষ্টদের নীরবতা ও শাস্তি দেওয়ার জন্য বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ বলছে যে এটি শহরে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি পুনরুদ্ধার করেছে।

হিলারি লেইংহিলারি লেইং

হিলারি লেইং হংকং ফ্রি প্রেসের একজন সাংবাদিক, যেখানে তিনি স্থানীয় রাজনীতি এবং সামাজিক ইস্যু সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন এবং সম্পাদনা করতে সহায়তা করেছেন। ২০২১ সালের শেষদিকে যোগদানের পর থেকে তিনি কোভিড -১৯ মহামারী, ৪ 47 টি ডেমোক্র্যাটস জাতীয় সুরক্ষা বিচার সহ রাজনৈতিক আদালতের মামলা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা চ্যালেঞ্জগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হংকংয়ে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা, হিলারি হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি 2019 সালে টাইম ম্যাগাজিনে কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি গ্রীষ্মে শুরু হওয়া প্রতিবাদগুলির দিকে মনোনিবেশ করার আগে তিনি এশিয়া এবং রাতারাতি মার্কিন সংবাদ সম্পর্কে লিখেছিলেন। নারকেল হংকংয়ে, তিনি জেনারেল নিউজকে কভার করেছিলেন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি লিখেছিলেন, প্রায় একটি ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার মার্চ সহ যা স্থানীয় গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল এবং দুই বোন যারা একটি গৃহকর্মীর কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং হংকংয়ে 30 বছর ধরে অনিবন্ধিত বাস করেছিলেন।

