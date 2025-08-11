You are Here
NEKI ঘোষণা করছে – প্ল্যানেটস্কেল
NEKI ঘোষণা করছে – প্ল্যানেটস্কেল

দ্বারা অ্যান্ড্রেস টেলর, ডার্কজান বুসিংক, হর্ষিত গঙ্গাল, নিক ভ্যান উইগেরেন, নোবেল মিত্তাল, রোহিত নায়ক, রোমান সোডার্ম্যানস, শ্লোমি নোহ, স্যাম ল্যামবার্ট |

আজ, আমরা ঘোষণা করছি কিছু – পিছনে দল দ্বারা পোস্টগ্রেড পোস্টগ্রেস দ্রুত। ভিটেস হ’ল প্ল্যানেটস্কেলের অন্যতম বৃহত্তম শক্তি এবং সমসাময়িক ভিটেস হ’ল আমাদের অভিজ্ঞতার পণ্য যা চরম স্কেলে চলমান। আমরা কয়েক হাজার লোকের কাছে সুস্পষ্ট শার্ডিং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছি এবং এই শক্তি পোস্টগ্রিতে আনার সময় এসেছে।

নেকি ভিটেসের কাঁটাচামচ নয়। মাইএসকিউএল এর শক্তি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংকে তার দুর্বলতাগুলির চারপাশে উপকারের মাধ্যমে ভিটেসের অর্জনগুলি সক্ষম করা হয়। পোস্টগ্রেসের জন্য ভিটেসের শক্তি অর্জনের জন্য আমরা প্রথম নীতিগুলি থেকে আর্কিটেক্ট করছি এবং স্কেল ডিজাইন অংশীদারদের পাশাপাশি বিল্ডিং করছি। যখন আমরা প্রস্তুত থাকি তখন আমরা নেকিকে সর্বাধিক দাবিদার পোস্টগ্রেস ওয়ার্কলোডগুলি চালানোর জন্য উপযুক্ত একটি ওপেন সোর্স প্রকল্প হিসাবে প্রকাশ করব।

নেকির সর্বশেষ বিকাশের সাথে আপ টু ডেট থাকতে আপনি সাইনআপ করতে পারেন neki.dev

