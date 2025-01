Netflix এ কি সময়ে দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 2 রিলিজ হবে

Netflix এর হিট অ্যাকশন থ্রিলার সিরিজের সিজন 2 দ্য নাইট এজেন্ট শীঘ্রই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে আসবে। অনুসরণ করছে দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 1, সিজন 2 ঠিক সেখানেই শুরু হবে যেখানে অ্যাকশনটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পিটার সাদারল্যান্ড চরিত্রে গ্যাব্রিয়েল বাসো এবং রোজ লারকিনের চরিত্রে লুসিয়েন বুকানান অভিনয় করেছেনমূল খেলোয়াড়দের অনেক দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 1 কাস্ট সিজন 2 এ ফিরে আসবেন। শন রায়ান (ঢাল, সোয়াট) হিসাবে ফিরে আসে দ্য নাইট এজেন্ট নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলিং ঔপন্যাসিক ম্যাথিউ কুইর্কের লেখা একই নামের তেহ বইয়ের উপর ভিত্তি করে শোরনার।

দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 1 নেটফ্লিক্সে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ছিল, ক্র্যাক করে 515 মিলিয়ন ঘন্টারও বেশি দেখা সহ সর্বকালের শীর্ষ 15টি সর্বাধিক দেখা Netflix সিরিজ তার প্রথম 28 দিনে। দ্য নাইট এজেন্ট 23 মার্চ, 2023-এ সিজন 1 সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়ার প্রায় দুই বছর পরে সিজন 1 আসে। Netflix ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে যে দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 3 বিকাশের মধ্যে রয়েছে, বাসো ফিরে আসবেন। বাসো, যিনি সম্প্রতি ক্লিন্ট ইস্টউডের আইনি নাটকে হাজির হয়েছেন বিচারক #2দ্য হোয়াইট হাউসে একটি আসন্ন শিরোনামবিহীন ক্যাথরিন বিগেলো থ্রিলার সেটের সাথেও সংযুক্ত রয়েছে।

দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 2 নেটফ্লিক্সে 23 জানুয়ারী, 2025 বৃহস্পতিবার 12:01am PT-এ মুক্তি পায়



এটি পূর্ব সময় 3:01 AM এ মুক্তি পাবে



দ্য নাইট এজেন্ট 23 জানুয়ারী, 2025 তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সময় 12:01 এ Netflix-এ সিজন 2 ড্রপ হবে। এর মানে হল যে সিরিজটি পাওয়া যাবে না পূর্ব উপকূলে Netflix-এ 3:01 AM পর্যন্ত স্ট্রিম একই দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেন্ট্রাল টাইমে দর্শকরা 23 জানুয়ারী, 2025 তারিখে 2:01 AM থেকে সিরিজটি স্ট্রিমিং শুরু করতে সক্ষম হবেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্টেন টাইমে দর্শকরা 1:01 AM থেকে এক ঘন্টা আগে দেখা শুরু করতে পারবেন।

টাইম জোন মুক্তির সময় পূর্ব 3:01 AM সিএসটি 2:01 AM MST 1:01 AM পিএসটি 12:01 AM আলাস্কা 11:01 PM (11/22) হাওয়াই 10:01 PM (11/22)

উপরন্তু, আলাস্কার দর্শকদের অ্যাক্সেস থাকবে দ্য নাইট এজেন্ট 22 জানুয়ারী, 2025 তারিখে রাত 11:01 PM Netflix-এ সিজন 2 এবং হাওয়াইয়ের দর্শকরা সেই দিন রাত 10:01 PM থেকে শুরু হওয়া সিরিজটি দেখতে সক্ষম হবে। যুক্তরাজ্যের দর্শকদের সকাল 8:01 পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে 23 জানুয়ারী, 2025-এ গ্রিনিচ গড় সময়। অনুরূপ দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 1, এর সমস্ত পর্ব দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 2 একই সময়ে মুক্তি পাবে।

নাইট এজেন্ট সিজন 2 এর কয়টি পর্ব



সিজন 1 এর মত মোট 10টি পর্ব থাকবে



ঠিক মত দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 1, দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 2 মোট 10টি পর্বের জন্য চলবে। এর প্রতিটি পর্ব দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 1 45 থেকে 56 মিনিটের মধ্যে ছিল, তাই এর জন্য অনুরূপ বিন্যাস আশা করুন৷ দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 2। এর জন্য মোট রানটাইম দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 1 হল 488 মিনিট, বা 8 ঘন্টা 8 মিনিট। এই দেয় প্রতিটি পর্বের গড় রানটাইম ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড. সঙ্গে দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 3 ইতিমধ্যে কাজ করছে, দ্য নাইট এজেন্ট সিজন 2 এর কিছু দীর্ঘস্থায়ী সিজন 1 প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত যখন আগত আরও অ্যাকশন সেট আপ করা উচিত।