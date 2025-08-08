New তিহাসিক নিউ জার্সি সিনাগগ আগুনে পোড়া | জেরুজালেম পোস্ট
চার-অ্যালার্মের আগুন লেগেছে প্রায় দুপুর ২:৪৫ টায় মণ্ডলীর বেথ এল চাবাদে। রাব্বি ইয়েজচোক লারম্যান, তাঁর স্ত্রী এবং তাদের চারজন সন্তান উপাসনালীর অভ্যন্তরে একটি অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমাচ্ছিলেন।
রাব্বি ইয়েজচোক লারম্যান, যিনি তার পরিবারের সাথে আগুনে বেঁচে ছিলেন যা পুরোপুরি মণ্ডলী বেথ এল সিনাগগকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, ৮ ই আগস্ট নিউ জার্সির রাদারফোর্ডে সিনাগগের ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ((ছবির ক্রেডিট:: কাইল মাজা/আনাদোলু গেটি ইমেজের মাধ্যমে)