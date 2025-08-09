Ni নম্বর ব্যবহার করে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বাইরে ট্যাক্স ট্যাক্স ট্যাক্স ট্যাক্সে রেচেল রিভস | ব্যক্তিগত ফিনান্স | ফিনান্স

২০২27 সালের এপ্রিল থেকে, প্রতিটি সেভারকে তাদের জাতীয় বীমা (এনআই) নম্বরটি তাদের ব্যাংকে রাহেল রিভসের স্বাক্ষরিত নতুন বিধি অনুসারে হস্তান্তর করতে হবে। এইচএমআরসি -র পক্ষে সঞ্চয় সুদের উপর করের ow ণী, এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা আরও সহজ করার জন্য এটি একটি ড্রাইভের অংশ।
আপনি যদি ব্যক্তিগত সঞ্চয় ভাতা (পিএসএ) লঙ্ঘন করেন তবে আপনি আঙুল তুলে না নিয়ে বেতনের মাধ্যমে আপনার মজুরি থেকে ডক করা হবে। বেসিক-হারের করদাতারা কর প্রদানের আগে সঞ্চয় সুদের জন্য 1000 ডলার পর্যন্ত উপার্জন করতে পারেন, যখন উচ্চ-হারের করদাতারা £ 500 পান এবং অতিরিক্ত-হারের করদাতারা কিছুই পান না।
বর্তমান নিয়মের অধীনে, ব্যাংকগুলি ইতিমধ্যে আপনার উপার্জনের আগ্রহের প্রতিবেদন করেছে, তবে এইচএমআরসি স্বীকার করেছে যে এটি যে 20% ডেটা পেয়েছে তার প্রায় 20% “অপঠনযোগ্য”, যার অর্থ কর সর্বদা সংগ্রহ করা যায় না।
এটাই লুফোল রিভস বন্ধ হচ্ছে। এইচএমআরসিও এ সম্পর্কে লজ্জা পাচ্ছে না, এই পরিবর্তনগুলি লোকদের পক্ষে “তাদের করের প্রথমবারের মতো প্রথমবারের মতো” এবং “সৎ সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে” জালিয়াতি থামাতে সহায়তা করা সহজ করে তুলবে।
এই পদক্ষেপটি লক্ষ লক্ষ লোককে আঘাত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুদের হার এবং হিমশীতল ভাতা ইতিমধ্যে বোঝায় যে ইতিমধ্যে আরও বেশি লোক আগের তুলনায় সঞ্চয় উপর কর প্রদান করছে।
এবং 2027 থেকে, ট্যাক্সম্যান আপনার এনআই নম্বরটি দ্বিগুণভাবে নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করবে যে আপনি তাদের মধ্যে একজন।
রাহেল রিভস পাবলিক ফিনান্সে একটি 51 বিলিয়ন ডলার গর্তের মুখোমুখি এবং বৃদ্ধির বিপর্যয় এবং ব্যয়ের প্রতিশ্রুতিগুলি সজ্জিত করে, তার পেতে পারে এমন প্রতিটি পাউন্ডের প্রয়োজন।
এইচএমআরসি ইতিমধ্যে তার শক্তিশালী কানেক্ট ডাটাবেস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সরঞ্জামগুলি ব্যাঙ্কের ডেটা, সম্পত্তি রেকর্ড এবং সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট যেমন ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে স্ক্যান করার জন্য ব্যবহার করে যে কোনও ব্যক্তিকে ট্যাক্সকে আন্ডার বেতনের জন্য ধরতে।
এখন এনআই নম্বর বিধি তাদের আরও একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম দেবে যাতে এটি নেট থেকে কোনও আগ্রহ পিছলে যায় না তা নিশ্চিত করার জন্য।
ট্যাক্স বিশেষজ্ঞদের অ্যাকাউন্টিংয়ের প্রধান লুসিডা অ্যাটকিনসন ক্রাঞ্চবলছে ট্যাক্সম্যান ইতিমধ্যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডুবতে পারে। তবে এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যদি আপনার অবৈতনিক ট্যাক্স বা ট্যাক্স ক্রেডিট অতিরিক্ত পরিশোধে £ 1000 এরও বেশি ow ণী থাকে।
কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। যৌথ অ্যাকাউন্টগুলিও নিরাপদ নয়, এইচএমআরসি একটি আনুপাতিক অংশ দখল করতে সক্ষম।
অ্যাটকিনসন বলেছেন যে এই “অত্যধিক শুল্ক সংগ্রহের শক্তি” কিছু সময়ের জন্য রয়েছে, তবে ঝুঁকিটি হ’ল তদারকি আরও পাতলা হওয়ার সময় অনুপ্রবেশ বাড়ছে।
এনআই নম্বর পরিকল্পনাটি কেবল এইচএমআরসি -র দীর্ঘ পৌঁছাতে যুক্ত করবে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এইচএমআরসির শক্তিগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা সর্বদা জিনিসগুলি সঠিকভাবে পায় না। অ্যাটকিনসন বলেছেন, এইচএমআরসি এর শেষ পর্যালোচনাতে ৩.৫ মিলিয়ন লোককে অতিরিক্ত বেতন পরিশোধের ট্যাক্স স্বীকার করে লক্ষ লক্ষ লোককে ভুল ট্যাক্স কোড দেওয়া হয়েছে, অ্যাটকিনসন বলেছেন। সঞ্চয় করের ভুলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থ গ্রহণ করা হলে স্পট করা আরও কঠিন হতে পারে।
সাফ্রি চ্যাম্পনেসের অংশীদার রনি লুডভিগ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে এইচএমআরসি “বাহ্যিক তদারকির অভাবের অভাব” সহ কর আদায় করার সময় “বিচারক এবং জুরি” হিসাবে কাজ করার ঝুঁকি নিয়েছে।
এইচএমআরসি এখন অবৈধ এড়ানোর প্রকল্পগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে সন্দেহ করে এমন লোকদের কাছ থেকে অর্থ ধরে রাখতে পারে, এমনকি আদালত রায় দেওয়ার আগেই, মামলাটি হারাতে পারলে কেবল তা প্রদান করে। এটি একটি চেকার্ড নির্ভুলতা রেকর্ড সহ একটি শরীরের জন্য একটি বড় শক্তি।
রিভস ইতিমধ্যে স্ব-মূল্যায়নের সময়সীমাটি হারিয়ে যাওয়ার জন্য জরিমানা বাড়িয়েছে। এখন সে আমাদের ow ণী যা মনে করে তা আমরা প্রদান করি তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি আমাদের ব্যক্তিগত অর্থের গভীরতর গভীরতা অর্জন করছেন।
অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অনেকে মনে করেন যে তারা এই দিনগুলিতে নিজের চেয়ে এইচএমআরসি -র জন্য কাজ করছেন। যতক্ষণ না সেই ব্ল্যাকহোলটি বিদ্যমান, ট্যাক্সম্যানের পৌঁছনো কেবল বাড়তে চলেছে।