No Dia do Amigo, veja o que o Tarot diz sobre suas amizades

O Dia do Amigo e o Tarot se conectam de forma única quando pensamos em como as cartas podem revelar as diferentes personalidades que encontramos em nossos círculos sociais.

Afinal, cada carta traz arquétipos interessantes que ajudam a entender os diversos tipos de pessoas que cruzam o seu caminho e o papel que elas cumprem na sua vida.

Um amigo que lembra O Mago , por exemplo, pode ser aquele parceiro cheio de ideias, mas movido por interesses.

, por exemplo, pode ser aquele parceiro cheio de ideias, mas movido por interesses. Já alguém com a energia da carta A Sacerdotisa costuma guardar segredos e cultivar uma admiração silenciosa por você.

costuma guardar segredos e cultivar uma admiração silenciosa por você. E quem vibra na frequência de A Roda da Fortuna tende a aparecer e desaparecer, como se estivesse sempre em movimento.

O tarólogo Leo Chioda explica que, ao identificar qual Arcano melhor representa cada amizade, fica mais fácil entender comportamentos, acolher diferenças e fortalecer os laços de maneira mais consciente. Afinal, cada pessoa que você atrai tem algo a ensinar.

A seguir, Leo explica como os Arcanos Maiores revelam traços de personalidade dos seus amigos e dá dicas de como se relacionar melhor com cada tipo.

Os tipos de amigos segundo o Tarot

O Mago: encanta e adora se destacar

Sabe aquela pessoa que sempre rouba a cena? Estilosa, carismática e cheia de assunto, o amigo O Mago é criativo, tem presença marcante e costuma ser visto como referência no grupo. Gosta de estar no centro das atenções e tem o dom de transformar qualquer situação em algo especial.

Porém, por trás de tanto brilho, também pode haver um certo desejo de validação e reconhecimento. O Mago se aproxima de quem pode abrir portas ou reforçar sua imagem e costuma agir com estratégia e escolhendo bem onde e com quem quer estar.

💡Como lidar:

Aposte no equilíbrio. Admire suas qualidades, mas mantenha os pés no chão. Nem toda atenção é gratuita e, às vezes, é preciso dizer “não” para evitar se envolver em jogos de vaidade. Estabelecer limites pode ser a melhor forma de manter essa amizade leve e saudável.

A Sacerdotisa: observadora e enigmática

Essa amizade é marcada pelo mistério. A pessoa do tipo A Sacerdotisa prefere observar a falar, guarda opiniões para si e raramente se expõe. Mesmo parecendo distante ou crítica, ela é confiável e oferece conselhos certeiros quando solicitada.

Com uma intuição apurada, ela percebe coisas que passam despercebidas pelos outros. Pode carregar sentimentos ambíguos, como uma admiração silenciosa misturada com certo incômodo ou inveja dos amigos mais próximos.

💡Como lidar:

Respeite seu tempo e seu jeito reservado. Pessoas com essa energia se magoam com facilidade, então escolha bem as palavras e demonstre carinho com atitudes. Valorizar sua sabedoria e sua trajetória pode fortalecer ainda mais essa conexão.

A Imperatriz: cuidadosa e um tanto dramática

Charmosa, sensível e superprotetora, a pessoa A Imperatriz adora mimar quem ama, mas também espera ser tratada com o mesmo carinho. Gosta de beleza, conforto e harmonia, e costuma se dedicar à amizade com entusiasmo genuíno.

Tem um coração generoso e está sempre disposta a ajudar, mas pode exagerar em cobranças ou criar dramas por motivos que nem sempre são tão importantes quanto parecem. Sua natureza maternal, às vezes, a faz querer controlar demais.

💡Como lidar:

Mostre afeto, mas não ceda a chantagens emocionais. Estabeleça limites com delicadeza, explicando que nem tudo precisa ser como ela imagina. Ao perceber que sua influência tem um limite saudável, a tendência é a relação fluir com mais equilíbrio.

O Imperador: líder e controlador

O Imperador é a pessoa que organiza, resolve e comanda. Com forte senso de responsabilidade, costuma ser o pilar do grupo, sempre pronta para dar conselhos – às vezes de forma autoritária. Valoriza status, estabilidade e costuma agir dentro das convenções sociais.

Apesar de confiável e protetora, pode querer impor sua visão ou tomar decisões por todos. Tem dificuldade em aceitar quando não está no controle e pode se mostrar inflexível diante de mudanças inesperadas.

💡Como lidar:

Mantenha sua autonomia. Mostre que você também é forte, capaz e tem opiniões próprias. Ao equilibrar a relação de poder, essa amizade pode se tornar um ótimo apoio, desde que ninguém tente dominar ninguém.

O Papa: conselheiro e fiel

Sabe aquela pessoa que escuta com atenção, fala com sabedoria e inspira confiança? Esse é o tipo O Papa, o guru do grupo. Ela está sempre disponível para oferecer apoio, compartilhar aprendizados e ajudar com um olhar generoso, mesmo nos momentos difíceis.

Valoriza a amizade em todas as fases e é capaz de enxergar o melhor (e o pior) em cada pessoa com empatia. Sua presença é acolhedora e estável, com uma fé natural nos vínculos verdadeiros e na crença de que boas amizades se constroem com lealdade e paciência.

💡Como lidar:

Aproveite essa conexão valiosa. Escute com o mesmo cuidado com que ele ouve você. Demonstre reconhecimento e gratidão, pois essa amizade traz lições preciosas que fazem diferença ao longo da vida. Valorize a troca e celebre a confiança mútua.

Os Enamorados: amoroso e cheio de dúvidas

A pessoa Os Enamorados é pura emoção: meiga, afetuosa e intensamente conectada com quem ama. Mas também é o tipo que vive em dúvida: muda de opinião, de planos e até de sentimentos com facilidade. Tem dificuldade em fazer escolhas e costuma idealizar as relações.

Apesar da instabilidade, essa amizade é marcada pela sinceridade dos sentimentos. Ela quer acertar, quer amar e quer que tudo dê certo. O problema é que, às vezes, acaba se perdendo em seus próprios dilemas e em expectativas irreais.

💡Como lidar:

Ofereça apoio, mas sem se deixar levar pelas indecisões dela. Ajude a clarear as ideias com firmeza e afeto, incentivando-a a desenvolver mais segurança nas escolhas. Seja presente, mas mantenha seus limites claros para não se ver arrastada(o) por emoções que não são suas.

O Carro: determinado e independente

Com essa pessoa, não tem tempo a perder. O amigo O Carro é direto, decidido e sempre em movimento. Tem objetivos claros, corre atrás do que quer e espera que os outros acompanhem seu ritmo. É competitivo, cheio de energia e costuma tomar decisões com rapidez.

Mesmo parecendo egocêntrico às vezes, é leal e carrega um forte senso de direção na vida. É aquele amigo que muda de cidade ou país, mas nunca esquece de onde veio nem de quem esteve ao seu lado.

💡Como lidar:

Inspire-se na sua força de vontade, mas respeite o seu próprio tempo. Aprenda com suas experiências, ouça seus conselhos e acompanhe seu caminho quando possível. Mesmo que a vida de vocês siga em ritmos diferentes, o vínculo pode continuar firme se houver respeito mútuo e liberdade.

A Justiça: sensata e exigente

Equilibrada, direta e dona de um olhar crítico apurado, a pessoa A Justiça costuma ouvir com atenção e opinar com absoluta clareza. É aquela pessoa comedida do grupo, que age com base em princípios e tem um senso forte de certo e errado.

Pode parecer fria ou distante, mas por trás dessa postura firme existe uma presença leal, generosa e comprometida com quem ama de verdade. Essa amizade exige maturidade, pois ela tem opiniões bem formadas e não costuma se envolver em discussões vazias.

💡Como lidar:

Leve em conta sua visão ponderada, mas não se sinta obrigado a seguir todos os conselhos. Escute com calma, mostre sua verdade e não tenha medo de se vulnerabilizar. Essa troca sincera pode revelar uma amiga sensível por trás da armadura racional.

O Eremita: reservado e sábio

Silenciosa, seletiva e cheia de sabedoria, a pessoa O Eremita observa mais do que fala. Pode parecer ranzinza ou distante, mas é uma das presenças mais fiéis e experientes do grupo. Valoriza o silêncio, detesta aglomeração e prefere se cercar de poucas pessoas.

É o clássico amigo que desaparece por um tempo, mas ressurge com conselhos certeiros. Apesar da postura introspectiva, tem muito a oferecer, desde que seja respeitado em seu tempo e espaço.

💡Como lidar:

Nada de forçar saídas ou eventos sociais. Valorize os encontros mais íntimos, as conversas profundas e a troca de experiências. Demonstre que você respeita sua sabedoria e que se sente inspirada(o) por sua forma singular de ver o mundo. A amizade, aqui, é discreta, mas verdadeira.

A Roda da Fortuna: imprevisível e acelerada

A amizade com alguém regido por A Roda da Fortuna é uma montanha-russa. Essa pessoa vive em movimento, sempre com pressa, cheia de compromissos e pensamentos acelerados. Apesar da correria, ela se importa com os amigos, só não consegue estar sempre presente.

São pessoas carismáticas, conectadas com muita gente, mas que acabam atropelando os vínculos por falta de tempo ou foco. Mesmo sendo inconstante, o afeto está ali. Esse amigo aparece, some, reaparece… e quando está por perto, tem sempre algo novo para contar.

💡Como lidar:

Aceite que essa amizade tem um ritmo próprio. Mantenha o vínculo com mensagens ocasionais, convites programados com antecedência e pequenas lembranças de que você está por perto. Com leveza e flexibilidade, essa relação pode ser divertida e duradoura, mesmo que em doses espaçadas.

A Força: intensa e transformadora

Magnética, corajosa e inspiradora, a pessoa A Força é aquela que desafia você a sair da zona de conforto. Ela questiona suas inseguranças, rompe padrões e mostra que é possível viver com mais liberdade e prazer mesmo em meio a dificuldades.

É uma presença vibrante que provoca mudanças e estimula a autoconfiança de quem está por perto. Transgressora por natureza, não quer causar conflito, mas despertar novas possibilidades. É ousada, intuitiva e protetora com quem ama de verdade.

💡Como lidar:

Deixe os julgamentos de lado e confie na sua autenticidade. Por mais ousada que pareça, essa pessoa tem muito a ensinar sobre autoestima e coragem. Mostre respeito por suas escolhas e esteja aberta(o) a reavaliar suas verdades. Ela pode ser o impulso que faltava para transformar sua vida.

O Pendurado: preso ao passado

O Pendurado é a pessoa que parece sempre em suspensão – preso ao passado, à saudade dos bons tempos e a dilemas internos que o afastam do presente. Muitas vezes, esse tipo se sente em descompasso com os amigos, achando que não tem mais lugar na convivência.

Tende a se sabotar, mesmo sem perceber, criando impasses e alimentando mágoas que poderiam ser evitadas. Pode sumir de repente, se afastar sem explicações ou aparecer carregado de arrependimentos. A energia traz dramas e atitudes impulsivas que geram frustração.

💡Como lidar:

Para ajudar esse amigo, o ideal é não reforçar lamúrias nem se deixar prender pelas confusões dele. Evite alimentar discursos de vitimização e, se for preciso, dê um tempo ou recoloque limites. A amizade só flui quando há maturidade para encarar as coisas de outro ângulo.

A Morte: transformadora e intensa

A Morte é a pessoa que muda o tempo todo: de opinião, de planos, de comportamento. Vive fases intensas e surpreende com atitudes inesperadas, como quem some por um tempo e depois reaparece como se nada tivesse acontecido. Tem um espírito livre e não faz questão de agradar ninguém.

A sinceridade é uma marca registrada: diz o que pensa, doa a quem doer. Essa franqueza pode assustar, mas também revela uma coragem rara. Por já ter enfrentado dores profundas, tende a ver o mundo de forma mais cética, mas influencia o grupo de forma poderosa.

💡Como lidar:

O segredo é não tentar controlar esse amigo. Ele precisa de espaço para ser quem é, com seus ciclos de presença e ausência. Quando você aprende a aceitar a profundidade por trás da instabilidade, descobre um aliado leal e verdadeiro, mesmo que pouco convencional.

A Temperança: diplomática e equilibrada

A Temperança é a pessoa diplomata, aquela que transita bem entre todos, buscando equilíbrio nos relacionamentos. Consegue ver o melhor nas pessoas e evita tomar partidos – prefere acolher, compreender e ajudar a encontrar soluções. Tem uma sensibilidade que a faz escutar sem julgar.

Não gosta de confrontos, mas isso não a torna passiva: A Temperança sabe a hora certa de agir, e, quando fala, costuma tocar fundo. Sua presença acalma, inspira e cura. É do tipo que valoriza mais a qualidade dos laços do que a quantidade de amigos.

💡Como lidar:

Ouça essa pessoa com atenção, pois ela nem sempre fala, mas quando fala, tem muito a dizer. Valorize seus conselhos e sua presença, que muitas vezes passa despercebida, mas é essencial. A amizade com A Temperança é um bálsamo que ajuda a colocar os sentimentos em ordem.

O Diabo: sedutor e manipulador

Essa amizade pode parecer super presente e interessada, mas no fundo está de olho nos seus passos – e, às vezes, até nos seus desejos. A carta O Diabo fala de amigos intensos, que gostam de saber tudo sobre você, e que muitas vezes se aproximam movidos mais pela curiosidade do que pelo afeto genuíno.

Também pode representar pessoas muito sensuais, sarcásticas e magnéticas, que usam o humor para seduzir e distrair. São capazes de exercer uma influência hipnótica, fazendo com que você se sinta especial, mas sempre com segundas intenções.

💡Como lidar:

Atenção redobrada com esse tipo de energia. São amigos que podem exagerar nas atitudes ou interpretar mal suas intenções. O ideal é manter limites bem definidos e agir com firmeza, deixando claro o que é ou não aceitável. Se perceber manipulações, tome distância com elegância.

A Torre: instável e transformadora

Sabe aquela amizade que vive em crise, entre idas e vindas? A Torre representa exatamente isso. São pessoas intensas, que enfrentaram rupturas importantes e vivem em estado de alerta, com medo de que tudo desmorone. Por isso, os vínculos com elas podem ser instáveis.

Quando estão em desequilíbrio, podem criar conflitos desnecessários ou interpretar situações de forma distorcida. Mas também são capazes de grandes transformações e podem se tornar amigos muito leais após superarem suas crises internas.

💡Como lidar:

Quando uma relação ruir, entenda que talvez ela precisasse mesmo ser reconstruída. Se for possível manter a amizade, que seja sobre novas bases, mais firmes e reais. Apoie, mas sem abrir mão da sua estabilidade emocional. Às vezes, o melhor é respeitar o fim e seguir em frente.

A Estrela: inspiradora e destinada

É aquele amigo ou amiga que parece ter vindo direto do seu destino. A Estrela fala de relações puras, generosas e cheias de afinidade, que nascem com leveza e crescem com confiança. Com essas pessoas, você se sente acolhido, inspirado e valorizado por quem realmente é.

Não há máscaras nem julgamentos nessa amizade. É o tipo de pessoa que aparece na sua vida nos momentos certos, trazendo esperança e renovação. Sua presença é como um farol que guia você através das tempestades da vida.

💡Como lidar:

Seja verdadeiro e inteiro. Quanto mais você investe nessa conexão com autenticidade e afeto, mais ela floresce. Amizades assim são preciosas, porque te ajudam a crescer e a manter a esperança mesmo nos dias difíceis. Valorize, celebre e retribua com a mesma luz que recebe.

A Lua: misteriosa e instável

É a pessoa misteriosa, que esconde suas inseguranças sob uma aparência de força e confiança. Regida por A Lua, pode parecer fechada, orgulhosa ou até distante, muitas vezes criando uma imagem que não corresponde à realidade. Tem um lado sombrio que prefere manter oculto.

Quando em desequilíbrio, traz dramas, confusões e um clima emocional instável, afetando quem está por perto. Pode ser dada a mentiras ou meias verdades, criando situações nebulosas que dificultam a compreensão real dos fatos.

💡Como lidar:

Mantenha os pés no chão. Evite cair em jogos emocionais e busque clareza nas conversas. Às vezes, tudo que esse amigo precisa é de um pouco de luz para enxergar os próprios sentimentos. Mas se a relação começar a pesar, saiba reconhecer seus limites.

O Sol: radiante e verdadeiro

A pessoa O Sol é pura luz! Alegre, otimista e verdadeira, é aquela que ilumina qualquer ambiente e valoriza o melhor das pessoas. Tem um jeito acolhedor e confiante que inspira quem está por perto. Gosta de estar em evidência, mas sempre com boas intenções.

É transparente, leal e presente, fazendo questão de manter os vínculos em harmonia. Sua energia positiva é contagiante e ele tem o dom de fazer os outros se sentirem especiais. É o tipo de amigo que celebra suas conquistas como se fossem dele.

💡Como lidar:

Valorize sua autenticidade e celebre suas conquistas. Esse amigo se sente bem quando sabe que é reconhecido e querido. Mostre admiração de forma genuína e seja um suporte para ele, afinal, quem espalha luz também precisa ser iluminado de volta.

O Julgamento: renovador e nostálgico

É a pessoa que vive se reinventando. Regida por O Julgamento, está sempre em busca de novas experiências, mas valoriza profundamente o passado e os momentos especiais da amizade. Tem espírito livre, aberta às transformações, e costuma surpreender com mudanças de estilo, ideias ou projetos.

Acredita no poder da renovação e não tem medo de recomeçar. É o tipo de pessoa que consegue manter contato com amigos de todas as fases da vida, criando uma rede rica e diversificada de relacionamentos.

💡Como lidar:

Relembrar histórias antigas e criar novas memórias é a melhor forma de manter essa amizade viva. Não estranhe as mudanças: elas fazem parte do crescimento dessa pessoa. Seja presente nos recomeços e celebre cada nova versão que ela apresenta ao mundo.

O Mundo: expansivo e conectado

Popular, expansivo e cheio de vida, a pessoa O Mundo está sempre em movimento. Mesmo de longe, continua presente em essência, porque valoriza conexões verdadeiras. Sua presença é marcante, e sua forma de ver o mundo inspira os outros a se abrirem para novas experiências.

É o tipo de pessoa que coleciona amigos ao redor do mundo e mantém vínculos mesmo à distância. Tem uma visão ampla da vida e consegue enxergar possibilidades onde outros veem obstáculos. Sua energia é contagiante e transformadora.

💡Como lidar:

Não se cobre por constância. Essa amizade transcende o tempo e a distância. Demonstre carinho sempre que puder, mesmo que os encontros sejam raros. Essa troca sincera e leve é o que fortalece o vínculo com quem carrega o Mundo dentro de si.

O Louco: espontâneo e livre

Espontâneo, leve e cheio de curiosidade, O Louco é o tipo de pessoa que topa tudo sem pensar muito. Vive o presente com alegria, mas pode parecer desligado ou ausente. Costuma fazer muitos amigos, mas nem sempre se aprofunda nas relações – não por mal, mas porque está sempre seguindo o impulso.

Tem uma energia jovial e contagiante, sendo capaz de transformar qualquer situação em aventura. É o tipo de amigo que te tira da rotina e te faz lembrar da importância de se divertir e experimentar coisas novas.

💡Como lidar:

Para caminhar ao lado do Louco, é preciso ter jogo de cintura. Se houver sintonia de coração, ele será um companheiro inusitado e divertido. Só tome cuidado com a impulsividade e com promessas vagas. Viva o momento, mas saiba até onde você está disposto a ir.

