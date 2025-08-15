NOAA উত্থানের মাঝে পিক হারিকেন মরসুমের আগে আমাদের অনিশ্চয়তার জন্য ধনুর্বন্ধনী

মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি শক্তিশালী হারিকেন দ্বারা আঘাত হানার এক বছর পরে, ফ্লোরিডা জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসন (এনওএএ) এবং এর জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা (এনডাব্লুএস) -এ ফেডারেল কাটগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার পরে তার প্রথম শীর্ষ হারিকেন মরসুমের জন্য ব্র্যাক করছে।
এনওএএর একটি শাখা, আবহাওয়া পরিষেবাটি দ্রুত, সঠিক পূর্বাভাসের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে, কোথায় এবং কখন হারিকেনটি আঘাত হতে পারে তা সহ। এনডাব্লুএস স্থানীয় সরকার এবং জরুরি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মিডিয়া এবং জনসাধারণের সদস্যদের সদস্যদের অবহিত করার জন্য কাজ করে।
এই বছর গবেষণা ও পূর্বাভাস সংস্থায় নির্মূল করা ২ হাজারেরও বেশি চাকরি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য দায়ী করা হয়েছে। এনওএএ জুড়ে বর্তমানে 3,000 এরও বেশি শূন্যপদ রয়েছে এবং এতে কিছু বিজ্ঞানী এবং আবহাওয়াবিদরা শিখর হারিকেন মরসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে চিন্তিত।
এনওএএ -র বিজ্ঞানের প্রাক্তন সহকারী প্রশাসক জন কর্টিনাস বলেছেন, “আমার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হ’ল এমন লোকদের অভাব যা বাস্তবে কাজ করা দরকার তা করার জন্য উপলব্ধ হবে, তা পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা বা পূর্বাভাস দেওয়া হোক না কেন,” এনওএএ -র বিজ্ঞানের প্রাক্তন সহকারী প্রশাসক জন কর্টিনাস বলেছেন।
ট্রাম্প প্রশাসন এখন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে 450 কর্মী পুনর্বাসন করুন এই বছরের শুরুর দিকে সেখানে 500 টিরও বেশি চাকরি বাদ দেওয়ার পরে এনডাব্লুএসে। তবে নতুন কর্মচারীদের পরের মাসে এই হারিকেন মরসুমের শিখর হিসাবে সহায়তা করার মতো সম্ভাবনা নেই।
কর্টিনাস বলেছিলেন, “লোকদের প্রশিক্ষণ দিতে সময় লাগে। আবহাওয়া পরিষেবাগুলি যে ধরণের জিনিস করে এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়া যা তারা দায়বদ্ধ থাকবে তাদের সাথে তাদের সম্মতি জানাতে সময় লাগে।”
ডেটা ফাঁক
এনওএএ হারিকেন গবেষণা এবং পূর্বাভাসে বিশ্ব নেতা হিসাবে স্বীকৃত, তবে সিবিসি নিউজের সাথে কথা বলার অনেক প্রাক্তন কর্মচারীর মতে, যে কর্মীরা রয়ে গেছে তা পাতলা ছড়িয়ে পড়ে এবং সমালোচনামূলক তথ্য সংগ্রহের সাথে আপস করা হয়।
122 এনডাব্লুএস অফিসের বেশ কয়েকটি রয়েছে অ-24 ঘন্টা অপারেশনগুলিতে স্কেল করাএবং অন্যরা আবহাওয়াবিদ-ইনচার্জ ছাড়াই থাকে।
“যদি এটি একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন হয় বা কোনও আবহাওয়া না ঘটে তবে এর প্রভাবগুলি ন্যূনতম হতে চলেছে,” তিনি বলেছিলেন। “তবে কখনও কখনও আপনি সর্বদা প্রস্তুত হন না যখন কোনও কিছু পপ আপ হতে পারে বা কিছু ঘটতে পারে And এবং তাই 24 ঘন্টা অপারেশন বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ” “
অনেক আবহাওয়াবিদ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এনওএএ এবং এর আবহাওয়া পরিষেবা সরবরাহের উপর নির্ভর করে, যেমন এমি-বিজয়ী প্রবীণ সম্প্রচারিত আবহাওয়াবিদ জন মোরালেসের মতো।
“আমরা আরও খারাপ মডেলিং করতে যাচ্ছি। এবং এটি ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে,” মোরালেস বলেছিলেন।
তিনি বলেন, আবহাওয়ার বেলুনগুলি সাধারণত দিনে দুবার ডেটা সংগ্রহের জন্য প্রকাশিত হয়, কখনও কখনও কেবল দিনে একবারে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করা হয় বা কখনও কখনও একেবারেই হয় না, তিনি বলেছিলেন।
মোরালেস বলেছেন যে তিনি এই বছর কতবার হারিকেন হান্টার বিমানগুলি ঝড়ের মধ্যে মিশন উড়াবেন তা নিয়েও তিনি উদ্বিগ্ন। সময়মতো পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য তিনি তাদের ডেটার উপর নির্ভর করেন।
গত অক্টোবরে, হারিকেন মিল্টন দ্রুত ফ্লোরিডা উপকূলে তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে, মোরেলস দৃশ্যত কাঁপানো হয়েছিল তিনি যখন ঝড়ের মধ্যে হারিকেন শিকারী বিমান থেকে তাঁর কাছে আসা ডেটাগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন তিনি বাতাসে।
তিনি বলেন, “বাতাসে খোঁচা মারার আগে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি ব্যারোমেট্রিক চাপকে হারিকেন হান্টার বিমান দ্বারা পরিমাপ করা হিসাবে দেখছি … এটি জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবায় প্রেরণ করে, যার ফলস্বরূপ আমাদের মিডিয়ায় তাদের অংশীদারদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
“এটি খুব সম্ভবত যে হারিকেন শিকারী মিশন ব্যতীত আমরা হারিকেনটি কতটা তীব্রতর হয়েছিল তা আমরা দেখতে পেতাম না। সুতরাং এই তথ্যটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।”
এনওএএর গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাভাস এবং গবেষণা কানাডা সহ অনেক দেশ ব্যবহার করে।
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কানাডা সিবিসি নিউজকে জানিয়েছে যে আমেরিকান এজেন্সি কর্তৃক ভাগ করা তথ্যগুলিতে কোনও বাধা থাকলে এর ক্ষেত্রে এটির ক্রমবর্ধমান পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বজুড়ে অন্যান্য বেশ কয়েকটি আবহাওয়া সংস্থার সাথে সম্পর্ক।
ইসিসিসি একটি ইমেইলে লিখেছেন, “এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং প্রয়োজনে উন্নত করা যেতে পারে।”
নিতম্বের সাথে আবদ্ধ
শিখর হারিকেন মরসুমে শিরোনামে, এনওএএ ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বজায় রেখেছে যে এটি একটি উচ্চ-গড় মরসুম হবে, বায়ু এবং মহাসাগরে অপ্রাকৃতভাবে উষ্ণ তাপমাত্রা দ্বারা চালিত, তাপ-আটকে থাকা জীবাশ্ম জ্বালানী নিঃসরণের জন্য সরাসরি দায়ী।
“এটি এমন এক যুগে বাস করার জন্য সত্যই একটি দহনযোগ্য মিশ্রণ যেখানে কোনও গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় 4 বা 5 হারিকেন বিভাগে পরিণত হতে পারে এমন উচ্চতর সম্ভাবনা রয়েছে।” মোরালেস বলেছেন। “আমরা আরও শক্তিশালী হারিকেনগুলি ঘটছি goal আচ্ছা, এটি একটি উপাদান Now এখন আমরা এটিকে অধ্যয়ন, নিরীক্ষণ, পূর্বাভাস এবং সতর্ক করার অবনমিত ক্ষমতার সাথে মিশ্রিত করতে যাচ্ছি … আমি খুব উদ্বিগ্ন।”
ট্যাম্পার মেয়র জেন ক্যাস্টর তার শহরটিকে সুরক্ষিত রাখতে এনওএএর ডেটার উপর নির্ভর করেছেন। তিনি বলেন যে তিনি হারিকেনের মরসুমে তাঁর শ্বাসকে ধরে রাখছেন।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা সেই ঝড় না আসা পর্যন্ত এই কাটগুলির প্রভাব খুঁজে বের করতে যাচ্ছি না। এবং তাই এটি এমন একটি বিষয় যা সম্পর্কে আমি খুব উদ্বিগ্ন,” তিনি বলেছিলেন।
এনওএএ -তে হঠাৎ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের ক্ষতি ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (ফেমা) -এর সিনিয়র নেতৃত্বের গণপরিষদের দ্বারা আরও জটিল হয়ে পড়েছে, যে সংস্থাটি সহায়তায় ঝড়ের প্রতিক্রিয়া জানায়, এর আগে, সময়কালে এবং পরে কয়েক মাস পরে।
উত্তর ক্যারোলিনার গভর্নর জোশ স্টেইন আবেদন করেছেন যে তাঁর সরকার বিলিয়ন বিলিয়ন হারিয়েছে এবং নতুন লাল টেপের জন্য যে কোনও প্রয়োজন ফেমার দাবি সাইন অফের জন্য $ 100,000 এরও বেশি হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সচিবের কাছে যান। যে নতুন নিয়ম ছিল কিছু দ্বারা দোষী জুলাই মাসে টেক্সাসের ফ্ল্যাশ বন্যার প্রতি ধীর প্রতিক্রিয়ার জন্য।
মিয়ামি-ডেড কাউন্টির জরুরি ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক পিট গোমেজ বলেছেন, “আমি রাজনীতির বাইরে থাকি। আমার কাজ সম্প্রদায়কে রক্ষা করা।” NOAA একটি সমালোচনামূলক সংস্থান।
“আমরা এনওএএ এবং জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবার সাথে নিতম্বের সাথে আবদ্ধ,” তিনি বলেছিলেন। তিনি বলেন, “আমরা আমাদের যে পরামর্শটি আমাদের দিচ্ছেন তার উপর আমাদের অনেক সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরি করি। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে নির্ভুল, আপ-টু-ডেট তথ্য সম্ভব হওয়া দরকার,” তিনি বলেছিলেন।
“যদি আমরা সময়োপযোগী, সঠিক তথ্য না পেয়ে থাকি তবে আমরা সময়োপযোগী, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।”
ভবিষ্যতের ক্ষতি
ট্রাম্প প্রশাসনও তার ২০২26 সালের বাজেটে এনওএএ -তে অতিরিক্ত ২ per শতাংশ কাটানোর প্রস্তাব দিচ্ছে, যা মিয়ামির জাতীয় হারিকেন সেন্টার সহ সমস্ত গবেষণা পরীক্ষাগারগুলি দূর করবে। এখনও অবধি, পরিকল্পনাটি অনেক পেয়েছে পুশব্যাক কংগ্রেস থেকে।
“এই পরীক্ষাগারগুলি অপসারণের ফলে কেবল আজ যে বিষয়গুলি ঘটছে তা নয়, আমরা পরিবেশকে যেভাবে বুঝতে পারি তার উন্নতি করার আমাদের দক্ষতার উপর সত্যিকারের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে,” হারিকেন রিসার্চ সম্পর্কিত এনওএএর বিশ্বখ্যাত নেতৃত্বকে উল্লেখ করে কর্টিনাস বলেছিলেন।
এবং ঝড় বাড়ার সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতাকোথায়, কখন এবং কত শক্ত ঝড়টি আঘাত করবে ঠিক তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হওয়ার একটি বর্ধিত প্রয়োজন রয়েছে।
মোরালেস বলেছিলেন, “আপনি যে সর্বশেষ জিনিসটি চান তা হ’ল একটি উচ্চ মিথ্যা অ্যালার্ম অনুপাত, তাই না?” “আপনি পরবর্তী শহরগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ঘটনাগুলির জন্য লোকদের সতর্ক করতে চান না, তবে আপনার শহর নয়।”
“গবেষণাটি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, পুরো রাষ্ট্রের বিপরীতে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে সেই সতর্কতাগুলি সংকুচিত করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, এটিই যখন লোকদের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডাকা হয় তখন এটিই আরও ভাল পদক্ষেপের দিকে পরিচালিত করে।”