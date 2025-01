NPR থেকে এটি বিবেচনা করুন: NPR

ক্যাপশন টগল করুন ম্যান্ডেল এনগান/পুল/গেটি ইমেজ

ম্যান্ডেল এনগান/পুল/গেটি ইমেজ

তিনি যখন 2020 সালে অফিসের জন্য দৌড়েছিলেন, তখন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পৃষ্ঠাটি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফিরছেন ট্রাম্প।

আমরা এনপিআরের আসমা খালিদের সাথে কথা বলি, যিনি বিডেন প্রশাসনকে কভার করেছিলেন, তিনি যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তার বিষয়ে।

Consider This এর স্পনসর-মুক্ত পর্বের জন্য, Apple Podcasts এর মাধ্যমে Consider This+ এর জন্য সাইন আপ করুন বা plus.npr.org.

considerthis@npr.org-এ আমাদের ইমেল করুন।

এই পর্বটি প্রযোজনা করেছেন জর্ডান মেরি স্মিথ এবং ব্রায়ানা স্কট। এটি সম্পাদনা করেছেন রবার্টা র‌্যাম্পটন, অ্যাডাম রানি এবং জিনেট উডস। আমাদের নির্বাহী প্রযোজক সামি ইয়েনিগুন।