“O Douro também é isto.” Também faz tintos super elegantes e frescos | Crítica

António Braga sabe que “é difícil fazer uma marca de vinho” — “é muito difícil, é muito difícil” —, vai daí foi, apesar de tudo, cauteloso quando começou, com três amigos e sócios, o seu projecto pessoal de vinhos. Começou por lançar um Alvarinho de Monção e Melgaço (Anselmo Mendes deu-lhe a mão, emprestando-lhe a adega para fazer esse primeiro Ipiranga), vinificou e estagiou os tintos numa incubadora de pequenos produtores em Santa Marta de Penaguião, a Grape To Bottle, pensou no portefólio com que se iria apresentar ao mercado, e os vinhos correram-lhe bem.

Mesmo quando o enólogo, agora produtor, se permitiu improvisar. O Trifásico tinto 2023 é resultado do desenrasque a que António Braga e João Álvares Ribeiro (que volta a trabalhar com Braga depois de se conhecerem na Sogrape) se viram obrigados para “safar um dia de vindima” e foi o nosso favorito (já lá vamos) numa prova em que a dupla apresentou os Terravinea (assim se chama a sociedade que o enólogo tem com César Mourão, Miguel Araújo e Pedro Barreto) e os outros Douro que faz para a MVCA, um fornecedor de uvas especiais que, acto contínuo, virou também cliente.

António Braga voltou ao Minho, para fazer o Ipiranga Alvarinho 2023 (33€; 2500 garrafas), um branco de uma acidez notável e texturada — dominando toda a prova, não é pétillant nem excessivamente cítrica, é texturada, arrasta consigo outras camadas —, e no Douro está focado em fazer durienses elegantes e frescos, vinhos que contam históricas, uns numa “linha mais biográfica”, os Ipirangas, “que contam a história de alguém que se tornou independente”, outros “originalidades, coisas mais que vivem por elas”.





António Braga apresentou os seus Ipirangas e outros vinhos, entre referências novas e últimas colheitas, num almoço no Rogério do Redondo

Vítor Miguel





Comecemos por aí e porque foi uma dessas originalidades que mais nos impressionou num almoço bem regado com a cozinha do Rogério do Redondo — língua estufada e secretos de porco —, há coisa de um mês. O Trifásico Tinto 2023 (25€; 2800 garrafas) “nasceu em três fases”, mas só seria baptizado quando estava perto de nascer. A ideia de registar, dias antes, o nome partiu de uma discussão bem disposta sobre cervejas — imagine-se — com mais ou menos “volts”. O vinho começou a nascer quando, por azar, a meteorologia pregou uma valente partida à enologia e as uvas que eram para o Ipiranga tinto (“o nosso vinho mais concentrado”) chegaram à adega ensopadas.

“Achávamos que só iam chover 4 milímetros, não nos preocupámos em vindimar. De repente, chovem 30 e decidimos vindimar. O que se faz geralmente com essa massa de uvas que vem diluída pela chuva é pegar nela e fazer uma sangria, tirar aquele primeiro mosto para o lado, fazer um rosé e concentrar as que ficam na cuba para fazer um vinho normal.” Problema: António não tinha pensado nem queria fazer um rosado.

“Sangraram” o que puderam enquanto, por coincidência, “estava a sair o Mourisco” que haviam fermentado com o cacho inteiro numas cubas abertas com controlo de frio. “Tinham ficado no fundo da cuba as películas do Mourisco”, que ao que parece são peles “muito cheias”, e António teve uma ideia eléctrica: atirar para cima delas a Touriga Franca e a Touriga Nacional que a chuva ferira. “Provámos: eh pá, espectacular!”

O Trifásico foi deia de adega e do momento, nessa altura não havia nome de vinho, havia só o safar um dia de vindima.

António Braga, enólogo e produtor







O Trifásico nasce da fermentação das duas tourigas em cima da fermentação que já tinham feito de Mourisco. “Ideia de adega e do momento, nessa altura não havia nome de vinho, havia só o safar um dia de vindima.” O match aconteceu quando o enólogo se lembrou de juntar borras de outro vinho, especialmente elegante e fresco.

Juntaram tudo, meteram em barrica usada — quatro anos de Chardonnay, compradas a Louis Latour, na Borgonha — e fizeram batônnage. O resultado é um Douro muito elegante, que cheira a fruta vermelha e silvestre ainda a ficar madura, que tem aquele lado duriense do arbusto de montanha, mas discreto, e que na boca é fresco, tem tanino seco, a tal fruta, uma fruta que se mastiga, e um certo fumo. Um tinto do Douro, leve e denso ao mesmo tempo.

“Como consumidor cada vez gosto mais deste estilo de vinhos.” Obrigada, nós também. “E acho que o Douro pode mostrar isto. Quando eu comecei a trabalhar, não se mostrava este lado do Douro.” É preciso dizer que os consumidores também não eram os mesmos e queriam outras coisas, e como o vinho é um negócio (embora seja um negócio de gente apaixonada) as empresas e a enologia entregavam o que o consumidor queria beber. Felizmente, vai havendo mais quem hoje valorize a diferenciação que começa na origem e tente levá-la a bom porto em vinhos de menor intervenção.

A madeira invisível

É uma maneira de dizer, que fique claro, mas, como não poderíamos escrever que é inodoro (narizes treinados percebem que os vinhos estagiaram em madeira), invisível parece-nos a expressão que todos perceberão. Está lá, mas não damos por ela. Fez o seu trabalho, mas não se sobrepõe à essência dos vinhos. E estes são frutados, precisos, intensos, mas elegantes.

O Ipiranga Tinto 2023 (33€; 4000 garrafas) esteve 16 meses em barrica e mostra também ele um Douro moderno, com fruta e intensidade naturais, alguma complexidade, sem exageros, na madeira ou outros. É um tinto volumoso, com fruta, tanino e acidez, cuja primeira impressão é mesmo a de ser fresco. É um blend como o Trifásico. Neste caso, de Touriga Franca, Touriga nacional, Sousão e Tinto Cão. E foi o vinho que apresentou António Braga aos genros de Maria Virgínia Costa Almeida — a MVCA carrega o nome da matriaca de 92 anos —, que representam a família no projecto de vinhos (vinhos, já agora, cujos nomes homenageiam as mulheres do clã), João Pedro Summavielle e Mário Elói, porque leva uvas de cinco vinhas diferentes, situadas nas três sub-regiões do Douro, incluído São Xisto (na Ferradosa, S. João da Pesqueira), da dona Maria Virgínia. “Foi óptimo e arranjei dois parceiros e amigos e, portanto, os dois projectos nascem na mesma altura, na vindima de 2022.”





Com este tinto La Palisse, o vinho de entrada de portefólio que faltava a António Braga, o enólogo e produtor passa a engarrafar 16.000 garrafas por ano

Vítor Miguel





“Eu sentia muita liberdade na Sogrape, mas liberdade e independência são coisas diferentes. A liberdade é fazer o que eu quero. A independência é fazer como eu quero.” No seu projecto, António Braga não tem de “estar agarrado a nada” ou, pelo menos, não recato que empresas e marcas estabelecidas entendem que devem ter.

Foi desse fazer pela própria cabeça que nasceu o vinho Cão Que Ladra, um tinto 100% Mourisco, cuja segunda edição chega agora ao mercado. Com a mesma fruta vermelha e silvestre do Douro, tem também um lado iodado (medicinal), e na boca é vinoso, tem boa acidez e um tanino sedoso e bem integrado. Bem elegante.

A maioria das casas grandes do Douro não valoriza o Mourisco e António guardava na memória os 3000 quilos que vinificou, “nos idos de 2008 ou 2009”, só para ver o que dava e que deram, conta, um belo Mourisco, mas sem “enquadramento possível” no portfólio da Sogrape.

Quando se emancipou, foi à procura da casta. “Não é como as outras castas do Douro. É uma casta de bago grande, não tem muita cor, não tem muita acidez, não tem muito tanino, não amadurece muito. Quem quer fazer vinhos com muita intensidade, com muita potência e muita estrutura, com esta uva não consegue. É preciso pôr outros óculos, pôr outra perspectiva, e aí sim. A cor é a cor que ela tem, mas conseguimos gerir a acidez e o tanino.” As uvas foram vindimadas em Agosto — o Cão Que Ladra 2023 (40€; 1800 garrafas — o dobro da primeira edição) tem 12,5% e tem a acidez de ser vindimado cedo —, com cacho inteiro e estagiou dez meses em barricas usadas, as tais do Louis Latour. “O Douro não gostava muito de mostrar esta face e também tem esta face. O Douro também é isto.”

A próxima vindima de António já será em adega própria, uma infra-estrutura alugada, em Vale de Mendiz, Alijó. Uma produção de apenas 16.000 garrafas, mas de vinhos grandes.

Nome Vale Dona Aida Branco 2024 Produtor Maria Virgínia Costa Almeida; Castas Arinto (50%) e Rabigato (50%) Região Douro Grau alcoólico 13% Preço (euros) 12 Pontuação 93 Autor Ana Isabel Pereira Notas de prova Uvas de Cedovim, Vila Nova de Foz Côa, uma das três propriedades que Maria Virgínia Costa Almeida (MVCA) herdou no Douro, e que as filhas e genros começaram a engarrafar a partir da vindima de 2022, e um terroir de frescura, a 500-600 metros de altitude. Com “as duas bombas ácidas do Douro”, o Arinto e o Rabigato, António Braga fez um branco vibrante e tenso, que podia ficar por aí ou ser orientado como um grande branco. Produtor e enólogo escolheram o primeiro caminho, e tudo bem.Não deixa de ser um grande branco por grande preço. De uma frescura incrível, cheira a limão e a pedra molhada, tem uma acidez vincada, gordura e alguma estrutura de boca. Não viu madeira, só passou pelo inox, foi o trabalho de borras que ajudou a domar um pouco a sua acidez de base.

Nome Dona Cremilde Tinto 2022 Produtor Maria Virgínia Costa Almeida; Castas Várias castas (predominam a Touriga Franca e a Touriga Nacional) Região Douro Grau alcoólico 14% Preço (euros) 14 Pontuação 91 Autor Ana Isabel Pereira Notas de prova Fruta preta e silvestre macerada e um lado de rebuçado, a tocar aromas mais compotados, mas ainda assim oferecendo um nariz fresco e puro. Na boca, tanino firme e boa acidez, num tinto vinoso, que cheira às massas a fermentar no lagar, que segue o perfil mais clássico de um Douro Superior (este nasce na Quinta de São Xisto). Estagiou em barricas usadas de 225 litros, cedidas pelo Vale Meão ainda ainda jovem projecto, logo no arranque da produção de vinhos, e isso nota-se na prova: percebe-se o uso da madeira, mas ela está bem integrada. Este tinto da MVCA (Maria Virgínia Costa Almeida e família) ainda tem enologia de Jorge Coutinho, o enólogo com quem o produtor começou por trabalhar.

Nome Vinha Maria Virgínia Tinto 2022 Produtor Maria Virgínia Costa Almeida;; Castas Mistura de castas, predomina a Touriga Franca Região Douro Grau alcoólico 14% Preço (euros) 35 Pontuação 94 Autor Ana Isabel Pereira Notas de prova A vinha, “uma vinha baixinha, sofrida, que dá poucas uvas”, mas “com carácter” (descreve o enólogo António Braga) na Quinta do Torrão, junto à estação de comboio de Freixo de Numão, carrega o nome de Maria Virgínia Costa Almeida, 92 anos, herdeira de três propriedades com vinha no Douro e, desde 2022, também produtora de vinho — representam-na os genros João Pedro Summavielle e Mário Elói. O vinho também a homenageia. Vem de uma vinha plantada “há 40 e tal anos” pelo marido, com várias castas à mistura; cheira a mirtilo, a groselha-preta e à paisagem duriense (tem um lado arbustivo bem vincado); e na boca é fresco, tem boa acidez e tanino firme. Delicado (beneficiou de uma extracção cuidada), é também vinho guloso e que não nos exige comida. Ainda jovem (será interessante provar esta mesma colheita dentro de alguns anos), mostra desde já, elegância, delicadeza e amplitude que as vinhas séniores do Douro podem aportar aos vinhos da região.

Nome Ipiranga Alvarinho 2023 Produtor Terravinea, Lda; Castas Alvarinho Região Vinhos Verdes Grau alcoólico 13% Preço (euros) 33 Pontuação 94 Autor Ana Isabel Pereira Notas de prova É a segunda edição do primeiro vinho feito por António Braga em nome próprio. Este já não é feito na adega do hospitaleiro amigo Anselmo Mendes, mas foi vinificado pelas mesmas bandas. As uvas são de uns patamares em Melgaço, virados a Norte, onde Braga encontrou uma vinha mais vigorosa onde o Alvarinho tem “uma expressão mais ácida”. A ideia do enólogo e produtor era fugir a uma certa tropicalidade que a casta também dá e engarrafar a sua “visão” de um Alvarinho com barrica (usada, dez meses) daquele terroir. O resultado é um branco mineral, que cheira a fruto de caroço e tem uma acidez extraordinária, não apenas por ser elevada mas também porque é bem seca e texturada. Texturada porque arrasta consigo as outras camadas do vinho, complexidade para qual contribuiu o facto de a fermentação ter sido sobre borras totais. Muito bom e bem gastronómico.

Nome Trifásico Tinto 2023 Produtor Terravinea, Lda; Castas Touriga Franca, Touriga Nacional e Mourisco Região Douro Grau alcoólico 13% Preço (euros) 25 Pontuação 95 Autor Ana Isabel Pereira Notas de prova Nasceu do acaso — e de uvas que vieram da vinha diluídas, depois de fortes e inesperadas chuvadas —, mas veio para ficar no portifólio do projecto de vinhos de António Braga. O enólogo tratará agora de fazer do desenrasque processo: atirar as tourigas (do Cima Corgo) para cima das películas de Mourisco (Douro Superior), previamente fermentado; juntar borras de vinho elegante e fresco; levar à barrica; fazer batônnage e estagiar dez meses. Et voilà: eis um tinto duriense de nariz (fruta vermelha e silvestre, vegetação rasteirinha de montanha, um certo fumo) e de boca (fruta que se mastiga, leveza e densidade, no tanino e na secura), moderno e superelegante. Muito bom.

Nome Cão Que Ladra Tinto 2023 Produtor Terravinea, Lda; Castas Mourisco Região Douro Grau alcoólico 12,5% Preço (euros) 40 Pontuação 94 Autor Ana Isabel Pereira Notas de prova António Braga olha “para o Douro como os 45.000 hectares que falta explorar” e, com esses “óculos”, teimou em fazer vinho de uma casta que invariavelmente fica pendurada na vinha (porque ninguém a quer). Foi buscá-la a uma vinha de altitude (550 metros) com cerca de 40 anos no Douro Superior, vindimou-a em agosto e vinificou-a com o engaço, para ir buscar acidez, por um lado, tanino, por outro. Teimosias à parte —rotular como Mourisco foi outra —, este Cão Que Ladra é um vinho distinto, que cheira a vinho caseiro, com notas de frutos vermelhos e silvestres e um toque iodado (medicinal, betadine), e é vinoso, elegante, com boa acidez e tanino sedoso e bem integrado. O Douro também é isto: menos cor, 12,5% de álcool, elegância com a dose certa de complexidade.

Nome La Palisse Tinto 2023 Produtor Terravinea, Lda; Castas Touriga Nacional, Touriga Franca e Sousão Região Douro Grau alcoólico 13% Preço (euros) 19,95 Pontuação 92 Autor Ana Isabel Pereira Notas de prova Este La Palisse é uma novidade absoluta no portifólio de António Braga. É o entrada de gama, se quisermos, do produtor e enólogo. E é um vinho que cheira e sabe a vinho. À fruta no lagar — vermelha, expressiva — e a esteva, embora de uma forma envergonhada, e a dada altura dá-nos também um aroma fumado. Na boca, é elegante, oferece tanino firme, mas aveludado e é, nos dias que correm, um tinto leve (só tem 13% de álcool). Um belo início.