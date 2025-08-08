You are Here
Od তিহাসিক ওডেসা সিনাগগ রাশিয়ান ড্রোন ধর্মঘট থেকে ভারী ক্ষতি বজায় রাখে
News

Od তিহাসিক ওডেসা সিনাগগ রাশিয়ান ড্রোন ধর্মঘট থেকে ভারী ক্ষতি বজায় রাখে

জেটিএ – ইউক্রেনের ওডেসার একটি historic তিহাসিক উপাসনালয় এই সপ্তাহে রাশিয়ান ড্রোন ধর্মঘটের পরে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সহ্য করেছে, এই গ্রীষ্মে তীব্র বোমা হামলায় ধরা পড়া বেশ কয়েকটি ইহুদি সাইটের মধ্যে একটি।

ওডেসার পেরেসিপ জেলার নাচলাস এলিজার সিনাগগ, যা ১৮৯৮ সালে নির্মিত হয়েছিল এবং সোভিয়েত শাসনের অধীনে ১৯২০ এর দশকে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদি সম্প্রদায়ের সেবা করা হয়েছিল, সোমবার সন্ধ্যায় রাশিয়ান সুইসাইড ড্রোন দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

ইউক্রেনের ইউনাইটেড ইহুদি সম্প্রদায়ের মতে, ১৯৯২ সালে ইতিমধ্যে আংশিকভাবে ধসে পড়েছিল এই ভবনে এই ধর্মঘটটি একটি বিশাল আগুনের সৃষ্টি করেছিল। কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।

“উনিশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত এই পবিত্র ভবনটি ওডেসার ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা, আশা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির জায়গা হিসাবে কাজ করেছিল,” ইউক্রেনের শীর্ষস্থানীয় রাব্বি রাব্বি মোশে আজমান, একটিতে লিখেছিলেন এক্স পোস্ট। “আজ, আবারও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে যুদ্ধ কীভাবে মানুষকেই নয়, পবিত্র স্থান এবং আমাদের historical তিহাসিক স্মৃতিও প্রভাবিত করে।”

মস্কোর নির্বাসিত চিফ রাব্বি এবং ইউরোপীয় রাব্বিস সম্মেলনের সভাপতি রাব্বি পিনচাস গোল্ডশ্মিড্ট ইউরোপীয় নেতাদেরকে “বিশ্বাস ও ইতিহাসের উপর এই হামলার কথা বলার এবং নিন্দা করার” আহ্বান জানিয়েছিলেন এক্স পোস্ট

Historic তিহাসিক সিনাগগের উপর ধর্মঘটটি ইউক্রেনীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের জায়গাগুলির উপর সর্বশেষ আক্রমণকে চিহ্নিত করে কারণ রাশিয়ার ইউক্রেনের আক্রমণ প্রায় সাড়ে তিন বছর পরেও অব্যাহত রয়েছে, এই গ্রীষ্মে এখনও কিছু ভারী ও মারাত্মক বোমা হামলা নিয়ে আসে।

ইউক্রেনের অনেক ইহুদি যুদ্ধের সময় ইউরোপ বা ইস্রায়েলে পালিয়ে গেছে, তবে ইহুদি নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট অনুমান করেছে যে ইউক্রেনে এখনও ৩২,০০০ জন ইহুদি জনসংখ্যা রয়েছে।

গত মাসে, চাবাদ রাব্বি মোশে ওয়েবারের বাড়ি রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের কারণে আঘাত পেয়েছিল, যখন তার পরিবার যুদ্ধের সময় অসুবিধা সহকারে চাবাদ-লুবাভিচ আন্দোলনের একটি হৃদয় দ্নিপ্রোতে তাদের শব্বাত রাতের খাবারের পরে ঘুমিয়েছিল।

ওয়েবার সেই সময় ইস্রায়েলের টাইমসকে বলেছেন, “আমি অনুভব করেছি যে এটি সত্যই আমাদের খুব কাছাকাছি ছিল এবং তারপরে আমি উইন্ডোটি থেকে দেখেছি যে ইটগুলি পড়ে এবং ভাঙা উইন্ডো রয়েছে,” ওয়েবার সেই সময় ইস্রায়েলের টাইমসকে বলেছিলেন।

ওয়েবারের বাড়ির বোমা হামলায় অন্য চাবাদ রাব্বি, ইয়োসেফ ইয়েজচাক ওল্ফের গাড়িটি তার স্ত্রী ও কন্যার সাথে গাড়ি চালানোর সময় রাশিয়ান আত্মঘাতী ড্রোন দ্বারা আঘাত পেয়েছিল।

ইউক্রেনের খাবাদ-লুবাভিচের পরিচালক ওল্ফ জানিয়েছেন Chabad.org এটি একটি “অলৌকিক” ছিল যে তার পরিবার এই ধর্মঘটে বেঁচে গিয়েছিল।

রাব্বি মোশে ওয়েবার যে বিল্ডিংটি বাস করেন, যা ইউক্রেনের ডনিপ্রো, 26 জুলাই, 2025 -এ একটি ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা আঘাত পেয়েছিল। (সৌজন্যে)

রাব্বি ওল্ফ ওয়েবসাইটকে বলেছেন, “আমি কেবল এটি তাত্ক্ষণিকভাবে দেখেছি এবং তারপরে কয়েক সেকেন্ড পরে একটি পাগল বিস্ফোরণ ঘটেছিল।” “আপনি গাড়ির একটি ছবি দেখতে পারেন It’s এটি একটি অলৌকিক যা আমরা বেঁচে আছি এবং ভাল You আপনি এটিকে অন্য কিছু বলতে পারবেন না – একটি অলৌকিক ঘটনা।”

“অবশ্যই আমি এই ড্রোনগুলি আগে বাতাসে শুনেছি, তবে এর মতো নয় – আপনাকে সরাসরি আক্রমণ করে,” তিনি আরও বলেছিলেন।

চাবাদ রাব্বিস ইউক্রেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি পাদ্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেউ কেউ তাদের পরিবারকে যুদ্ধের প্রথম দিকে ছেড়ে চলে যেতে সহায়তা করার সময়, তাদের আন্দোলনের দর্শনকে ধরে রেখে সকলেই ফিরে এসেছেন, যাদের দূতরা সাধারণত যে শহরগুলিতে তারা অবস্থান করছেন সেখানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ঘন এবং পাতলা হয়ে সেখানে থাকেন।

আজমান ওডেসার চিফ রাব্বি, অব্রাহাম ওল্ফের কাছ থেকে একটি বিবৃতি শেয়ার করেছেন, যিনি বলেছিলেন, “আমরা এখানে আছি, এবং আমরা এখানে রয়েছি – এবং আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব, যাই হোক না কেন।”

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।