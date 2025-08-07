Op 55 মিলিয়ন অবৈধ গাঁজার জব্দ করা ওপিপি দ্বারা দখল করা 16 জনকে অভিযুক্ত করে

নিবন্ধ সামগ্রী
ওপিপি হালদিমান্ড কাউন্টিতে একটি বড় অবৈধ গাঁজার আবক্ষ তৈরি করেছে এবং এই দুর্ঘটনার মূল্য $ 55 মিলিয়ন এবং 16 জনকে মোট 32 টি অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
পুলিশরা বলছে 16 জুলাই হাইওয়ে 3 এর একটি গ্রামীণ স্থানে একটি অনুসন্ধান পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছিল, যার একটি বৃহত গ্রিনহাউস অঞ্চল ছিল যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে অবৈধ গাঁজা গাছ রয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
অফিসাররা 107,000 এরও বেশি অবৈধ গাঁজা গাছ এবং প্রায় 950 পাউন্ড শুকনো অবৈধ গাঁজার কুঁড়ি জব্দ করেছেন।
অফেন্স-সম্পর্কিত সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত বেশ কয়েকটি আইটেমও গ্রো লাইট, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য গাঁজা প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম সহ জব্দ করা হয়েছিল।
24 এবং 58 বছর বয়সের মধ্যে ষোলজন ব্যক্তিকে – যাদের মধ্যে 13 টির মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না – প্রত্যেককে বিতরণের উদ্দেশ্যে অনুমোদন এবং দখল ছাড়াই গাঁজা চাষ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
ঠিকানা সহ তিনটি ছিল উত্তর ইয়র্ক, ব্রেন্টফোর্ড এবং মার্কহ্যামের।
তদন্ত চলছে।
গাঁজার অবৈধ বিক্রয় বা উত্পাদন সম্পর্কিত তথ্য সহ যে কেউ 1-888-310-1122 বা বেনামে 1-800-222-8477 (টিপস) বা বা বেনামে যোগাযোগ করতে হবে অন্টারিওক্রিমস্টোপার্স.সিএ।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন