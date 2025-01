PAK বনাম WI Dream11 পূর্বাভাস আজকের ম্যাচ 1 পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ 2025

মুলতানে PAK বনাম WI-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ 2025-এর প্রথম টেস্টের জন্য Dream11 ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস এবং গাইড।

আসন্ন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025 সম্পর্কে সমস্ত আলোচনার মধ্যে, পাকিস্তান বর্তমানে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আয়োজক করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মুলতান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে প্রথম টেস্ট শুরু হবে। পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ হেরে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ফরম্যাটে লড়াই করছে, এবং তাদের ব্যাটসম্যানদের মুলতানে স্পিন-বান্ধব ট্র্যাক চ্যালেঞ্জ করবে। যদিও এই সিরিজটি আইসিসি ডব্লিউটিসি 2023-25 ​​চক্রের অংশ, তবে এই দুটি দলের জন্য এটি আর কোনও প্রণোদনা নয় ইতিমধ্যেই বাদ পড়েছে।

PAK বনাম WI: ম্যাচের বিবরণ

ম্যাচ: পাকিস্তান (PAK) বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (WI), 1ম টেস্ট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাকিস্তান সফর 2025

ম্যাচের তারিখ: জানুয়ারী 17 (শুক্রবার) – 21 জানুয়ারী (মঙ্গলবার)

সময়: 10:00 AM IST / 04:30 AM GMT / 09:30 AM স্থানীয়

ভেন্যু: মুলতান ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মুলতান

PAK বনাম WI: হেড টু হেড: PAK (21) – WI (18)

পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৫৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের 18টি জয়ের মধ্যে 21টি জয়ের সাথে পাকিস্তান কিছুটা এগিয়ে আছে; বাকি ১৫টি পরীক্ষা ড্র হয়েছে।

PAK বনাম WI: আবহাওয়া রিপোর্ট

মুলতানে আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাস হল পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা প্রায় 50-60 শতাংশ আর্দ্রতা সহ 20 থেকে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

PAK বনাম WI: পিচ রিপোর্ট

র‍্যাঙ্ক টার্নার্সে পাকিস্তান দুটি টেস্টে ইংল্যান্ডকে হারানোর কারণে পৃষ্ঠটি স্পিন-বান্ধব হতে পারে। গ্রাউন্ড অফিসাররা পিচের উভয় প্রান্তে জায়ান্ট ফ্যান বসিয়েছে যাতে তারা যতটা সম্ভব শুকিয়ে যায়। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করাই অধিনায়কের পছন্দের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

PAK বনাম WI: পূর্বাভাসিত একাদশ:

পাকিস্তান: ইমাম-উল-হক, শান মাসুদ (c), মোহাম্মদ রিজওয়ান (wk), কামরান গুলাম, বাবর আজম, সালমান আলী আগা, সৌদ শাকিল, সাজিদ খান, আবরার আহমেদ, নোমান আলী, খুররম শাহজাদ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: মিকাইল লুইস, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট (সি), কাভেম হজ, কেসি কার্টি, অ্যালিক অ্যাথানাজে, জোশুয়া দা সিলভা (উইকেটরক্ষক), জাস্টিন গ্রিভস, গুদাকেশ মতি, জোমেল ওয়ারিকান, কেমার রোচ, জেডেন সিলস

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 PAK বনাম WI Dream11:

উইকেট-রক্ষক: মোহাম্মদ রিজওয়ান, জোশুয়া দা সিলভা

ব্যাটারস: শান মাসুদ, বাবর আজম, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট

অলরাউন্ডার: আঃ সালমান, সৌদ শাকিল, কাভেম হজ

বোলাররা: গুদাকেশ মতি, নোমান আলী, সাজিদ খান

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: সাজিদ খান || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: কামরান গোলাম

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: আলীর চাষ || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: সৌদ শাকিল

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 PAK বনাম WI Dream11:

উইকেট-রক্ষক: মোহাম্মদ রিজওয়ান

ব্যাটারস: বাবর আজম, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট

অলরাউন্ডার: আগা সালমান, সৌদ শাকিল, কাভেম হজ, জাস্টিন গ্রিভস

বোলাররা: গুদাকেশ মতি, নোমান আলী, সাজিদ খান, আবরার আহমেদ

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: আগা সালমান || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: গুদাকেশ মোশন

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: বাবর আজম || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: আবরার আহমেদ

PAK বনাম WI: Dream11 ভবিষ্যদ্বাণী – কে জিতবে?

স্পিন দিয়ে ঘরের মাঠে দর্শকদের কষ্ট দেওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছে পাকিস্তান। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দীর্ঘদিন ধরেই টেস্ট ক্রিকেটে লড়াই করছে। আমরা প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য পাকিস্তানকে সমর্থন করি।

