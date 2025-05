Pirxthepilot/wtfis: নন-রোবটগুলির জন্য প্যাসিভ হোস্টনেম, ডোমেন এবং আইপি লুকআপ সরঞ্জাম

নন-রোবটগুলির জন্য প্যাসিভ হোস্টনাম, ডোমেন এবং আইপি লুকআপ সরঞ্জাম

ডাব্লুটিএফআইএস একটি কমান্ডলাইন সরঞ্জাম যা বিভিন্ন ওসিন্ট পরিষেবা ব্যবহার করে একটি ডোমেন, এফকিউডিএন বা আইপি ঠিকানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। এটির ধরণের অন্যান্য সরঞ্জামগুলির মতো নয়, এটি বিশেষত মানুষের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছে, এমন ফলাফল সরবরাহ করে যা সুন্দর (ওয়াইএমএমভি) এবং পড়া এবং বুঝতে সহজ।

এই সরঞ্জামটি ধরে নিয়েছে যে আপনি ফ্রি টিয়ার / সম্প্রদায় স্তরের অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করছেন এবং তাই হিটিং কোটা এবং হারের সীমা হ্রাস করতে যতটা সম্ভব এপিআই কল করে।

প্রকল্পের নামটি “হুইস” এর একটি নাটক।

তথ্যের প্রাথমিক উত্স। পুনরুদ্ধার:

ক্রেডিট সরবরাহ করা হলে ally চ্ছিকভাবে ব্যবহৃত হয়। পুনরুদ্ধার:

আইপি 2 বেশ কয়েকটি কারণে ডাব্লুএইচওআইএস ডেটার জন্য ভাইরাসটোটালের চেয়ে বেশি প্রস্তাবিত:

আইপি ঠিকানাগুলির জন্য ডিফল্ট ভূগোল এবং এএসএন লুকআপ উত্স। পুনরুদ্ধার:

আইপিডব্লিউইস আইপি 2 হুইসের সাথে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, যা ডোমেন হুইস ডেটা সরবরাহ করে।

থেকে ডেটা পায় /shodan/host/{ip} শেষ পয়েন্ট (দেখুন ডক)। প্রতিটি আইপি জন্য, পুনরুদ্ধার:

গ্রেইনয়েস ব্যবহার করে সম্প্রদায় এপিআইডাব্লুটিএফআইএস দেখাবে যে কোনও আইপি গ্রেনয়েসের ডেটাসেটে রয়েছে কিনা:

ডেটাসেট সম্পর্কে আরও তথ্য এখানে।

এছাড়াও, এপিআই গ্রেইনয়েসেরও ফেরত দেয় শ্রেণিবদ্ধকরণ একটি আইপি (যদি উপলব্ধ হয়)। সম্ভাব্য মানগুলি হয় সৌম্য, দূষিতএবং অজানা।

Urlhaus রিপোর্ট করা দূষিত ইউআরএলগুলির একটি ভিড়-উত্সাহিত ডাটাবেস। এই সমৃদ্ধকরণটি এইচটিটিপি বা এইচটিটিপিএসের মাধ্যমে ম্যালওয়্যার বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হোস্টনাম বা আইপি হচ্ছে বা ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে। সরবরাহ করা ডেটা অন্তর্ভুক্ত:

Abuseipdb রিপোর্ট করা দূষিত আইপি ঠিকানার একটি ভিড়-উত্সাহিত ডাটাবেস। এর এপিআই ডাব্লুটিফিস শোয়ের মাধ্যমে:

মাধ্যমে ইনস্টল করা conda (কনডা-ফোরজ থেকে), ডাব্লুটিফিস-ফিডস্টক দেখুন।

মাধ্যমে ইনস্টল করা brew ::

ডাব্লুটিএফআইএস এই পরিবেশের ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করে:

আপনার নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে এগুলি সেট করুন।

বিকল্পভাবে, আপনার হোম ডিরেক্টরিতে একটি ফাইল তৈরি করুন ~/.env.wtfis উপরের ঘোষণা সহ। একটি টেম্পলেট জন্য .env.wtfis.example দেখুন। দ্রষ্টব্য: ভুলবেন না chmod 400 ফাইল!