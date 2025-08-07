PS5 বিক্রয় 80 মিলিয়ন চিহ্ন পাস করেছে

পিএস 5 এর প্রথম পক্ষের এক্সক্লুসিভগুলির ক্যাডেন্সের অভাব হতে পারে যা তার পূর্বসূরিকে এত সফল করে তুলেছে, তবে এটি এটিকে ধীর করে দিচ্ছে বলে মনে হয় না। সনি ঘোষণা করেছে যে কনসোলটি ৩০ শে জুন, ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৮০ মিলিয়ন ইউনিটের ঠিক উত্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে This
80.3 মিলিয়ন চিত্রটি সোনির প্রথম সেটটিতে নিশ্চিত করা হয়েছিল চলতি অর্থবছরের জন্য, এই সময়ে এটি 2.5 মিলিয়ন পিএস 5 এস বিক্রি করেছিল, এটি আগের প্রান্তিকে 2.8 মিলিয়ন থেকে সামান্য মন্দা। গত আর্থিক বছরে একই সময়ের তুলনায়, তবে সংস্থাটি গত তিন মাসে প্রায় 100,000 আরও কনসোল স্থানান্তরিত করেছে।
সনি এই প্রান্তিকে প্রায় 66 মিলিয়ন পিএস 4 এবং পিএস 5 গেমস বিক্রি করেছে, যার মধ্যে প্রায় 7 মিলিয়ন প্রথম পক্ষের শিরোনাম ছিল। এটি সামগ্রিক সফ্টওয়্যার বিক্রয়ে প্রায় 12 মিলিয়ন বছর বৃদ্ধি। ডিজিটাল পিএস 4 এবং পিএস 5 গেমের 83 শতাংশের জন্য গত ত্রৈমাসিকে বিক্রি হয়েছিল, যা আগের আর্থিক বছরের যে কোনও তিন মাসের সময়ের চেয়ে বড় অংশ।
গত কয়েক বছর ধরে সনি সংক্ষেপে লাইভ সার্ভিস গেমগুলির দিকে মনোনিবেশ করে দেখেছিল, তবে এর মধ্যে একটি ছিল একটি ভাল-নথিভুক্ত, এবং বাতিল করা হয়েছে। স্পষ্টতই এর কোনওটিই সফটওয়্যার বিক্রয়কে লক্ষণীয়ভাবে আঘাত করতে পারেনি, যদিও সনি সেই অঞ্চলে বাড়তে থাকে।
এই নভেম্বরে পিএস 5 পাঁচটি পরিণত হয়েছে এবং তারপরে মনোযোগটি তার জীবদ্দশায় সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ 100 মিলিয়ন চিহ্নকে আঘাত করবে কিনা তা ঘুরে দেখবে। পাঁচ বছর এবং সাত মাসের মধ্যে PS4 এবং সেই সময়ে এটি সেই সংখ্যায় পৌঁছানোর দ্রুততম কনসোল ছিল। এটি শুল্কের সাথেও লড়াই করতে হয়নি। এই বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে পিএস 5 এর দাম, সনি একটি “চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক পরিবেশ” দোষারোপ করে যেখানে এটি উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং এক্সচেঞ্জের হারের ওঠানামার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সংস্থাটি তখন থেকেই বলেছে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে PS5 উত্পাদন সরানো।