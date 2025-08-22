QoM এ মৃত্যুর রথ; এক মাসে মোটরসাইকেলের শিকারদের অবিশ্বাস্য জাম্প

۱۶: ۱۰ – আগস্ট 1
সাংবাদিক ক্লাব তরুণ-এই বছর জুলাইয়ে, কিউমের রাস্তাগুলি মৃত্যুর দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রাদেশিক পুলিশ কমান্ডের সরকারী পরিসংখ্যান দেখায় যে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট প্রাণহানির সংখ্যা 5 % বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন একটি চিত্র যা কেবল উদ্বেগজনক নয়, একটি নীরব সংকটও।
প্রাদেশিক নিউজ নিউজে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে কুম রোড পুলিশের প্রধান কর্নেল গোলামরেজা সাদাফি বলেছেন: লাল লাইটগুলি অতিক্রম করে বিপরীত দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং অগ্রাধিকারের অধিকারকে অবহেলা করা এই অনুপযুক্ত মৃত্যুর তিনটি প্রধান কারণ।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “দুর্ভাগ্যক্রমে, এই বছরের জুলাইয়ে, একই সময়ের তুলনায় আমরা মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনায় 5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছি।”
কম, এমন একটি শহর যা অবশ্যই যাতায়াতের প্রতি বিশ্বাসী হতে পারে, আজকাল রথের একটি যুগান্তকারী হয়ে উঠেছে যা মারা যায় এবং রক্ত ছেড়ে যায়। যে কোনও মোটরসাইকেল, যদি এটি অবৈধ হয় তবে একটি মারাত্মক রথে পরিণত হতে পারে এবং কোনও অবহেলা হ’ল মানুষের জীবন।