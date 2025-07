Quem é quem no novo filme do Superman? Veja atores e seus personagens Foto: Divulgação / Rolling Stone Brasil

Superman, longa escrito e dirigido por James Gunn (Guardiões da Galáxia: Volume 3), e estrelado por David Corenswet (Hollywood), estreia nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, dia 10 de julho. A novidade marca o lançamento do novo Universo Cinematográfico da DC (DCU), agora comandado por Gunn e Peter Safran.

Confira o elenco lado a lado com seus personagens no filme e saiba mais sobre os atores que darão vida a esses ícones.

1. David Corenswet – Superman/Clark Kent





David Corenswet interpreta Superman/Clark Kent – Foto: divulgação e Tristan Fewings/Getty Images / Rolling Stone Brasil

Personagem original: Mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva… O Homem de Aço luta uma batalha sem fim pela verdade, pela justiça e pelo estilo de vida americano.

Sobre o ator: David Corenswet é conhecido por Twisters (2024) e pela série Hollywood (2020).

2. Rachel Brosnahan – Lois Lane





Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane – Foto: Divulgação e Maya Dehlin Spach/Getty Images / Rolling Stone Brasil

Personagem original: É natural que o Superman, o Maior Super-Herói do Mundo, tenha o apoio de Lois Lane desde sua primeira aparição em 1938. Mas, como a repórter mais famosa do mundo, Lois é uma heroína por si só. Desde seus primeiros anos como interesse amoroso e donzela em perigo do Homem de Aço, passando por sua evolução para uma destemida ativista social, Lois se tornou sinônimo de tudo o que o próprio Superman representa: verdade, justiça e o estilo de vida americano.

Sobre a atriz: Rachel Brosnahan e conhecida pelo seu papel na série premiada The Marvelous Mrs. Maisel.

3. Nicholas Hoult – Lex Luthor





Nicholas Hoult interpreta Lex Luthor – Foto: Divulgação e Neil Mockford/Filmmagic / Rolling Stone Brasil

Personagem original: Ele é o homem mais inteligente da Terra. Mas Lex Luthor só usou sua mente brilhante para ganho egoísta e para promover sua própria vingança amarga contra aqueles que ele sente que o prejudicaram.

Um notório sociopata e xenófobo em quase todas as suas encarnações — seja cientista, empresário ou até mesmo o Presidente dos Estados Unidos —, Luthor sempre usa seu poder e influência não para auxiliar a humanidade, mas para tentar destruir o único homem no planeta que o faz se sentir insignificante: o Superman.

Sobre o ator: Nicholas Hoult já atuou nos filmes X-Men, e o recente Jurado Nº 2 (2024)

4.Nathan Fillion – Guy Gardner





Nathan Fillion interpreta Guy Gardner – Foto: Divulgação e John Nacion/WireImage / Rolling Stone Brasil

Personagem original: Impulsivo, indisciplinado e propenso a quebrar as regras, Guy Gardner nem sempre é o herói mais simpático, mas já provou diversas vezes ser um Lanterna Verde digno. Ele se tornou um Lanterna Verde, ganhando rapidamente a reputação de rebelde sem causa que não sabe a hora de calar. Mas sempre que o mal precisa ser combatido ou vidas são ameaçadas, Guy Gardner veio ajudar.

Sobre o ator: Nathan Fillion é conhecido pelos filmes Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023) e O Esquadrão Suicida (2021).

5. Edi Gathegi – Senhor Incrível





Edi Gathegi interpreta Senhor Incrível – Foto: Divulgação e Robin L Marshall/Getty Images / Rolling Stone Brasil

Personagem original: É usando seu intelecto genial, dedicação e perfeccionismo, que Sr. Incrível decide agir. Crescendo em uma família pobre, Michael Holt buscou a excelência — acadêmica, esportiva e financeira.

Sua inteligência extraordinária, aliada à dedicação e à determinação, o levaram a obter vários doutorados em diversas áreas, fundar uma das principais empresas de tecnologia do mundo e, além disso, a se tornar um medalhista de ouro olímpico.

No entanto, seu comprometimento e busca pela perfeição o deixaram distante e isolado de todos, exceto de sua esposa. Quando um trágico acidente de carro tirou a vida dela, Holt encontrou um novo objetivo: seguir os passos de sua esposa humanitária e dedicar sua vida a auxiliar os outros e não somente a si.

Sobre o ator: Edi Gathegi já atuou no filme Vingança & Castigo (2021) e em Dia dos Namorados Macabro 3D (2009).

6.Isabela Merced – Mulher-Gavião





Isabela Merced interpreta Mulher-Gavião – Foto: Divulgação e Steve Granitz/FilmMagic / Rolling Stone Brasil

Personagem original: Uma guerreira imortal que renasceu em inúmeras vidas, Kendra Saunders usa seu passado para traçar um caminho para um futuro mais brilhante.

Ao longo da história do Multiverso, houve uma linhagem de mulheres ferozes e aladas que defenderam a Terra e foram chamadas de Mulher-Gavião. Embora frequentemente vista lutando ao lado de um Gavião Negro, ela não é um mero interesse amoroso ou companheira, mas uma heroína formidável por si só.

Diferentes versões da Mulher-Gavião serviram como membros de equipes como a Sociedade da Justiça, a Liga da Justiça e as Maravilhas do Mundo.

Sobre a atriz: Isabela Merced anda se destacando pelos seus papeis em Alien: Romulus (2024) e The Last of Us (2023).

7. María Gabriela de Faría – A Engenheira





María Gabriela de Faría i0nterpreta A Engenheira – Foto: Divulgação e Steve Granitz/FilmMagic / Rolling Stone Brasil

Personagem original: Nome usado por dois personagens no Universo DC. O original era um podia alterar seu corpo usando nanotecnologia. Ele foi morto por Henry Bendix e pela StormWatch. Sua sucessora foi Angela Spica. Seu corpo é feito de maquinário líquido que pode se transformar em diferentes armas. No reboot dos Novos 52 , Spica se torna líder da Stormwatch e seu antecessor é Archie Trundle.

Sobre a atriz: Além de cantora, María Gabriela de Faría já atuou em The Moodys (2019) e Exorcismo Sagrado (2021)

8. Sara Sampaio – Eve Teschmacher





Sara Sampaio interpreta Eve Teschmacher – Foto: divugação e Matt Winkelmeyer/WireImage / Rolling Stone Brasil

Personagem original:Eve Teschmacher era namorada e assistente de Lex Luthor, trabalhando na LexCorp. Apesar da incompatibilidade, ela se destaca por suas qualidades. Eventualmente, ela perde o interesse por Luthor quando seu inimigo, Superman, salva sua vida. Apresentada pela primeira vez no filme Superman de 1978, Eve foi posteriormente adaptada para continuidade principal da DC Comics durante a Era Moderna.

Sobre a atriz: Sara Sampaio é conhecida pelos filmes At Midnight (2022) e Wifelife(2023)

9. Anthony Carrigan – Metamorpho





Anthony Carrigan interpreta Metamorpho – Foto: Divulgação e Maya Dehlin Spach/Getty Images / Rolling Stone Brasil

Personagem original: Rex Mason, arqueólogo que trabalhava para as Indústrias de Simon Stagg, descobriu o Orbe de Rá numa pirâmide. Sendo exposto à radiação do artefato, foi transformado no Metamorfo, um consegue transformar seu corpo em qualquer elemento químico, mantendo a homogeneidade do corpo.

Sobre o ator: Anthony Carrigan já trabalhou nas séries Barry (2018) e Gotham (2014)

10. Frank Grillo – Rick Flag Sr.





Frank Grillo interpreta Rick Flag Sr.- Foto: Divulgação e Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Rolling Stone Brasil

Personagem original: O General Rick Flag, Sr. é um soldado áspero, mas nobre, que atua como líder de campo do Comando das Criaturas.

Sobre o ator: Frank Grillo é conhecido por vários filmes de ação como: Cães de Guerra (2024), Capitão América 2: O saldado Invernal(2014) e Fogo Cruzado (2021)

11. SkylerGisondo – Jimmy Olsen





Skyler Gisondo interpreta Jimmy Olsen – Foto: Divulgação e Maya Dehlin Spach/Getty Images / Rolling Stone Brasil

Personagem original: O fotógrafo do Planeta Diário Jimmy Olsen é o melhor amigo do Superman, e sua coragem e bravura diante do perigo fazem dele um herói por direito próprio.

Todo mundo precisa de um melhor amigo, até mesmo o Superman. Talvez o maior “bromance” do Universo DC seja o que existe entre o fotógrafo e ex-repórter novato Jimmy Olsen e o Homem de Aço, e ele remonta aos primórdios da Era de Ouro dos quadrinhos. Por mais que Lois Lane seja o amor da vida de Clark Kent e Perry White, editor do Planeta Diário, seja uma figura paterna substituta, Jimmy Olsen é o irmão mais novo que o Superman nunca teve.

Apesar de sua aparência aparentemente jovem, frequentemente retratada usando gravata borboleta e sardas, James Olsen é jornalista e fotógrafo de carreira no Planeta Diário desde o final da adolescência, quando era estagiário de Perry White.

Sobre o ator: Skyler Gisondo é conhecido pelo seu trabalho nos filmes Licorice Pizza (2021) e Fora de Série (2019).

12. Wendell Pierce – Perry White





Wendell Pierce interpreta Perry White – Foto: Divulgação e Matt Winkelmeyer/WireImage / Rolling Stone Brasil

Personagem original: Nascido e criado em Metrópolis, Perry White é o destemido editor-chefe do mundialmente renomado jornal Planeta Diário. Famoso por sua atitude firme, porém justa, e seu faro para identificar potenciais, Perry foi responsável por contratar Lois Lane e Clark Kent para a equipe do jornal e manter o Planeta funcionando durante inúmeros desastres e possíveis aquisições.

Embora Perry nunca tenha sido oficialmente informado sobre a vida secreta de Clark como Superman até muito recentemente, parece impossível que ele não a tenha descoberto. Como Batman certa vez observou, ele é um repórter bom demais para não ter descoberto.

Ainda assim, o profissionalismo e a lealdade de Perry tanto a Clark quanto ao Superman o impediram de revelar demais ou complicar os já obscuros caminhos que jornalistas super-heróicos precisam percorrer todos os dias. Independentemente do que tenha conhecido e de quando, Perry se orgulha de se considerar um dos amigos do Superman e, mais ainda, de defender a verdade e a justiça representadas pela imprensa livre.

Sobre o ator: Wendell Pierce é conhecido pelos seus papeis em Selma: Uma Luta pela Igualdade (2014) e a série Jack Ryan (2018)

Menções honrosas:

13. Cat Grant (Mikaela Hoover) e Steve Lombard (Beck Bennett)





Posterês de Mikaela Hoover Cat Grant e Beck Bennett como Steve Lombard – Divulgação Foto: Rolling Stone Brasil

Personagem original: Ambos do núcleo do Planeta Diário, eles fazem parte da vida civil de Clark Kent O cotidiano e as relações humanas desse grupo também terão destaque no filme.

Sobre os atores: Mikaela já fez os filmes em Amor com Data Marcada (2020) e Guardiões da Galaxia (2014). Já Beck Bennett se tornou conhecido pelas suas participações no programa Saturday Night Live (desde 1975)

Kyrpto e Robô#4





Posterês dos persongens Kyrpto e Robô#4 – Divulgação Foto: Rolling Stone Brasil

Personagem original: Ambos os personagens servem como suporte para o herói principal. Tanto ao longo da trama deste novo filme do Superman quanto em outras produções também.

