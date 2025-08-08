Ram lança novas picapes 2500 e 3500 ainda mais brutais; veja as mudanças

A Ram lançou no Brasil as novas picapes 2500 e 3500 como linha 2025 para continuar reinando na liderança do segmento de picapes grandes e entregando maior capacidade, desempenho e luxo.
A linha Heavy Duty – nas versões 2500 Laramie, 3500 Laramie Night Edition e 3500 Limited Longhorn – foi renovada em visual, tecnologias e conforto, além de ajustes no motor turbodiesel que ficou ainda mais forte e potente.
Ram 3500 Laramie Night Edition
Foto: Stellantis / Guia do Carro
Ram 2500 Laramie
Foto: Stellantis / Guia do Carro
Ram 3500 Laramie Longhorn
Foto: Stellantis / Guia do Carro
Os novos modelos Ram Heavy Duty apresentam grades redesenhadas e mais imponentes com logo reposicionado, faróis de LED com luzes auxiliares de neblina e função cornering e sistema automático de controle do facho alto.
O estilo frontal imponente é complementado pelo capô esportivo na versão 3500 Laramie Night Edition. Na lateral, destacam-se rodas de liga leve de 18 polegadas na 2500 Laramie e estribos, cromados e fixos no Ram 2500 e retráteis eletricamente no Ram 3500.
As lanternas full led foram redesenhadas, complementando o visual com luzes de posição no teto, antena aerodinâmica embutida e elementos na cor preta, como grade, logotipos, retrovisores e para-choques na versão Night Edition da picape 3500 Laramie, esta com interior totalmente preto.
Grande por fora, gigante por dentro
A cabine do novo Ram 3500 oferece uma experiência aprimorada e refinada. De tão sofisticada e confortável, nem parece que estamos a bordo de quase um caminhão, graças aos seus recursos tecnológicos avançados, entre eles o painel de instrumentos digital colorido de 12,3”, que permite monitorar e ajustar diversos parâmetros, além de acompanhar os assistentes de condução semiautônoma (Adas).
O console central foi redesenhado e agora conta com uma central multimídia de 14,5” em posição vertical, a maior do segmento.
Essa tela permite ajustar o aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros, que são ajustáveis eletricamente em 10 vias, incluindo posições de memória para o motorista. Além disso, oferece acesso ao sistema de câmeras com visão 360°, ao serviço Ram Connect, que fornece monitoramento do veículo, wi-fi embarcado para até oito dispositivos e controle remoto pelo aplicativo.
Uma câmera adicional na parte traseira da caçamba também pode ser visualizada na tela, facilitando o acompanhamento da carga, que é revestida com material resistente e iluminada por LEDs.
Há dez entradas USB, incluindo cinco do tipo C, além de carregamento sem fio por duas bases de indução e duas tomadas de 115V. Para maior conforto, há isolamento acústico reforçado e sistema de cancelamento ativo de ruído, além do sistema de som Harman/Kardon com 16 alto-falantes e subwoofer de 10” e 750W.
Capricho nos revestimentos
A versão 3500 Limited Longhorn, topo de linha, combina conforto interno e luxo, com materiais nobres como madeira certificada e couros genuínos com filigranas em alguns revestimentos.
O espelho retrovisor digital 3.0 projeta imagens das câmeras traseira e laterais, incluindo uma opcional no trailer, tudo isso para entregar o melhor em visibilidade e, por consequência, segurança.
Outra novidade é a terceira tela sensível ao toque de 10,25”, à frente do banco do passageiro direito, personalizável, com conexão HDMI e filtro de privacidade, recurso que impede a distração do motorista e a reprodução de seu som é apenas por bluetooth – o passageiro pode utilizar fones, por exemplo.
Ainda mais potente e forte
Sob o imenso e alto capô, com abertura convencional e apoio de amortecedores, os novos Ram 2500 e Ram 3500 guardam o motor Cummins turbodiesel com seis cilindros em linha de 6,7 litros renovado. Ele recebeu novos bloco, cabeçotes, sistemas de admissão e escape e válvulas redesenhados, filtros de óleo e combustível de fácil acesso, novas velas para partida a frio e novo turbocompressor refrigerado com geometria variável.
Com essas melhoras, o novo Cummins entrega 59 cv a mais de potência passando para 436 cv, tornando as picapes Ram a diesel mais potentes do mercado. O torque é brutal: são 1.457 Nm a partir de 1.800 rpm (adição de 32 kgfm em relação à versão anterior). Esse motor é acoplado a uma nova transmissão automática Torqueflite HD agora de 8 marchas. A alavanca seletora continua na coluna de direção, mas agora é eletrônica, mais precisa
Com 3.753 kg de peso em ordem de marcha, os Ram 2500 e Ram 3500 requerem habilitação categoria C. Não há dados de consumo nem de desempenho.
A tração é 4×4 com reduzida e três modos de funcionamento (4×2, 4×4 High e 4×4 Low), controlados eletronicamente por meio de comandos próximos ao motorista.
Ao volante no on e off-road
Dirigimos a Heavy Duty no modelo 2500 na terra e no asfalto. Por mais bruto que seja, a sofisticação interna elimina qualquer mal-entendido sobre esses veículos. Começamos por dois trechos off-road que só uma picape como o Ram 2500 encara sem medo: a travessia de um lago e depois uma longa área enlameada e alagada. Nesses percursos, o temor é acelerar demais: com tanto torque e potência é preciso saber domar a picape.
Depois foi a hora de sentir de fato sua força no asfalto, em uma pista fechada com curvas acentuadas, aclives e declives e espaço até para acelerar um pouco mais. Um esportivo sobre chassi, com muita disposição e conforto e todos os recursos de segurança e controle.
Serviço pesado com muita tecnologia
O teste final foi ainda mais desafiador: já a bordo de um Ram 3500, a missão foi entender os recursos do reboque, já que a linha Heavy Duty possui as picapes com a maior capacidade do mercado. Seus donos muitas vezes levam trailers e carga viva.
O novo Ram 2500 pode puxar até 8.948 kg, enquanto o Ram 3500 alcança 9.079 kg. A missão foi rebocar 7.500 kg de um trailer e entender toda a parafernália eletrônica para puxar tanta carga na mesma pista de asfalto, sem cometer abusos nem passar na grama ou derrubar cones.
Tudo no Ram 3500 Limited Longhorn é feito por comandos no multimídia ou console. Os retrovisores externos, por exemplo, são expansíveis – sua largura pode ser ampliada eletricamente para ajudar a dirigir a picape nesse tipo de operação.
Se o cliente quiser, pode adquirir como acessório uma câmera Mopar, que vai acoplada em qualquer parte do reboque, com projeção de imagens diretamente no multimídia ou no retrovisor digital. A câmera pode ser instalada dentro de um reboque de transporte de cavalos para monitorar o animal em tempo real, evitando paradas frequentes, ou na traseira do reboque para facilitar manobras.
Ao configurar o sistema para “ganso 5ª roda” no painel, o spot de ponto cego calcula automaticamente o tamanho do reboque. Até o engate pode ser feito sem ajuda: com a abertura elétrica da tampa da caçamba foi possível encaixar o trailer com os recursos eletrônicos disponíveis.
O assistente de reboque usa sensores para controlar automaticamente o volante do carro em manobras de ré, permitindo que o condutor direcione o reboque usando um comando giratório no console central.
Com tantos recursos nem foi tão difícil acelerar a 3500 com peso extra e carga. Em alguns trechos da pista chegamos a 90 km sem cometer infrações e os cavalos (fictícios) chegaram são e salvos ao seu destino.
A principal diferença da picape 2500 para a 3500 está sob elas: enquanto a 2500 conta com suspensão traseira five link com molas helicoidais para priorizar a dirigibilidade, a 3500 tem feixe de molas para suportar maior capacidade de carga e de reboque.
Facilidades na área de carga
Na caçamba, a linha Heavy Duty conta com os compartimentos Rambox, de 244 litros de volume, iluminação, revestimento à prova d’água, dreno, tampas com travas independentes e uma tomada 115V em um dos lados.
O acesso à área de carga é facilitado por um degrau retrátil (acionado pelo pé) e tampa com abertura elétrica remota controlada pela chave presencial ou comandos na cabine.
Internamente, há diversos porta-objetos, incluindo compartimentos ocultos sob o assoalho, na traseira e sob os bancos rebatíveis e aquecidos, além de uma plataforma deslizável para transporte interno de cargas.
A capacidade de carga varia conforme a versão no Ram 3500: são 1.597 kg (Laramie Night Edition) e 1.599 kg (Limited Longhorn). No Ram 2500 são 1.001 kg.
Reajustes salgados
Em relação à linha 2024, deixam de ser oferecidas as versões 2500 Laramie Night Edition e 3500 Laramie. O lançamento ainda é linha 2025 – a linha 2026 não foi nem lançada no México, onde os modelos são produzidos.
Os preços são tão superlativos quanto suas tecnologias, desempenho e conforto e todas as versões tiveram reajustes (segundo a Ram, por conta do dólar e do aumento de tarifas de componentes vindos dos EUA): a 2500 Laramie custa R$ 559.990 (acréscimo de R$ 70 mil), a 3500 Laramie Night Edition sai a R$ 619.990 (reajuste de R$ 105 mil) e a topo de linha 3500 Longhorn tem valor sugerido de R$ 679.990 (aumento de R$ 130 mil).
Itens de série
2500 Laramie
- Airbags dianteiros frontais e laterais e de cortina (dianteiro + traseiro)
- Pedais do acelerador e freio com ajuste elétrico
- Quadro de instrumentos digital de 12,3”
- Ar-condicionado digital de duas zonas
- Bancos dianteiros aquecidos e ventilados com ajuste elétrico de 10 vias
- Bancos traseiros aquecidos, bipartidos e rebatíveis
- Luzes ambientes de cabine
- Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres
- Assistente de manobras evasivas
- Assistente de tráfego traseiro cruzado
- Sensor crepuscular com facho alto automático
- Piloto automático adaptativo (ACC)
- Assistente ativo de manutenção de faixa
- Leitor de placas
- Sistema multimídia com tela vertical de 12” e Android Auto e Apple Carplay sem fio
- Console central com duas tomadas 115V
- Dois carregadores de celular por indução
- Ram Connect com monitoramento remoto do veículo, serviços de emergência e navegação
- Câmeras com visão 360°
- Chave presencial com partida remota
- Sistema de som Alpine com 9 falantes mais subwoofer de 10” com cancelamento ativo de ruído
- Tomadas de força para trailer e predisposição para reboque
- Caçamba com revestimento especial e iluminação por leds
- Controle eletrônico do freio do reboque
- Tampa da caçamba com abertura e fechamento elétrico
- Degrau de acesso à caçamba retrátil
- Rodas de liga-leve de 18”
- Estribos laterais cromados
- Partida remota e keyless enter’n go
- Interior bege e marrom
3500 Laramie Night Edition
- Todos os itens da 2500 Laramie, mais:
- Sistema multimídia com tela vertical de 14,5” com Android Auto e Apple Carplay sem fio
- Capô esportivo
- Grade dianteira na cor brilhante, logotipos e retrovisor escurecidos
- Forração de bancos, portas e painel escurecidos incluindo colunas e revestimento de teto
- Rodas de 18” pretas
- Estribos laterais elétricos
- Som premium Harman/Kardon® com 16 alto-falantes mais subwoofer de 10” e 750W
3500 Longhorn
- Todos os itens da 3500 Laramie Night Edition, mais:
- Para-choques, grade, retrovisores e logotipos cromados
- Rodas de 18” diamantadas
- Espelho retrovisor digital 3.0
- Tela do passageiro customizável e sensível ao toque de 10,25”
- Assistente de reboque
- Bancos de couro com filigranas e forração exclusiva
- Painel, console central e portas com mescla de madeira, couro e cromo
- Interior marrom