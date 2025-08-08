Ram lança novas picapes 2500 e 3500 ainda mais brutais; veja as mudanças







A Ram lançou no Brasil as novas picapes 2500 e 3500 como linha 2025 para continuar reinando na liderança do segmento de picapes grandes e entregando maior capacidade, desempenho e luxo.

A linha Heavy Duty – nas versões 2500 Laramie, 3500 Laramie Night Edition e 3500 Limited Longhorn – foi renovada em visual, tecnologias e conforto, além de ajustes no motor turbodiesel que ficou ainda mais forte e potente.











Os novos modelos Ram Heavy Duty apresentam grades redesenhadas e mais imponentes com logo reposicionado, faróis de LED com luzes auxiliares de neblina e função cornering e sistema automático de controle do facho alto.

O estilo frontal imponente é complementado pelo capô esportivo na versão 3500 Laramie Night Edition. Na lateral, destacam-se rodas de liga leve de 18 polegadas na 2500 Laramie e estribos, cromados e fixos no Ram 2500 e retráteis eletricamente no Ram 3500.

As lanternas full led foram redesenhadas, complementando o visual com luzes de posição no teto, antena aerodinâmica embutida e elementos na cor preta, como grade, logotipos, retrovisores e para-choques na versão Night Edition da picape 3500 Laramie, esta com interior totalmente preto.

Grande por fora, gigante por dentro

A cabine do novo Ram 3500 oferece uma experiência aprimorada e refinada. De tão sofisticada e confortável, nem parece que estamos a bordo de quase um caminhão, graças aos seus recursos tecnológicos avançados, entre eles o painel de instrumentos digital colorido de 12,3”, que permite monitorar e ajustar diversos parâmetros, além de acompanhar os assistentes de condução semiautônoma (Adas).





O console central foi redesenhado e agora conta com uma central multimídia de 14,5” em posição vertical, a maior do segmento.

Essa tela permite ajustar o aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros, que são ajustáveis eletricamente em 10 vias, incluindo posições de memória para o motorista. Além disso, oferece acesso ao sistema de câmeras com visão 360°, ao serviço Ram Connect, que fornece monitoramento do veículo, wi-fi embarcado para até oito dispositivos e controle remoto pelo aplicativo.

Uma câmera adicional na parte traseira da caçamba também pode ser visualizada na tela, facilitando o acompanhamento da carga, que é revestida com material resistente e iluminada por LEDs.

Há dez entradas USB, incluindo cinco do tipo C, além de carregamento sem fio por duas bases de indução e duas tomadas de 115V. Para maior conforto, há isolamento acústico reforçado e sistema de cancelamento ativo de ruído, além do sistema de som Harman/Kardon com 16 alto-falantes e subwoofer de 10” e 750W.





Capricho nos revestimentos

A versão 3500 Limited Longhorn, topo de linha, combina conforto interno e luxo, com materiais nobres como madeira certificada e couros genuínos com filigranas em alguns revestimentos.

O espelho retrovisor digital 3.0 projeta imagens das câmeras traseira e laterais, incluindo uma opcional no trailer, tudo isso para entregar o melhor em visibilidade e, por consequência, segurança.

Outra novidade é a terceira tela sensível ao toque de 10,25”, à frente do banco do passageiro direito, personalizável, com conexão HDMI e filtro de privacidade, recurso que impede a distração do motorista e a reprodução de seu som é apenas por bluetooth – o passageiro pode utilizar fones, por exemplo.

Ainda mais potente e forte

Sob o imenso e alto capô, com abertura convencional e apoio de amortecedores, os novos Ram 2500 e Ram 3500 guardam o motor Cummins turbodiesel com seis cilindros em linha de 6,7 litros renovado. Ele recebeu novos bloco, cabeçotes, sistemas de admissão e escape e válvulas redesenhados, filtros de óleo e combustível de fácil acesso, novas velas para partida a frio e novo turbocompressor refrigerado com geometria variável.





Com essas melhoras, o novo Cummins entrega 59 cv a mais de potência passando para 436 cv, tornando as picapes Ram a diesel mais potentes do mercado. O torque é brutal: são 1.457 Nm a partir de 1.800 rpm (adição de 32 kgfm em relação à versão anterior). Esse motor é acoplado a uma nova transmissão automática Torqueflite HD agora de 8 marchas. A alavanca seletora continua na coluna de direção, mas agora é eletrônica, mais precisa

Com 3.753 kg de peso em ordem de marcha, os Ram 2500 e Ram 3500 requerem habilitação categoria C. Não há dados de consumo nem de desempenho.

A tração é 4×4 com reduzida e três modos de funcionamento (4×2, 4×4 High e 4×4 Low), controlados eletronicamente por meio de comandos próximos ao motorista.

Ao volante no on e off-road

Dirigimos a Heavy Duty no modelo 2500 na terra e no asfalto. Por mais bruto que seja, a sofisticação interna elimina qualquer mal-entendido sobre esses veículos. Começamos por dois trechos off-road que só uma picape como o Ram 2500 encara sem medo: a travessia de um lago e depois uma longa área enlameada e alagada. Nesses percursos, o temor é acelerar demais: com tanto torque e potência é preciso saber domar a picape.





Depois foi a hora de sentir de fato sua força no asfalto, em uma pista fechada com curvas acentuadas, aclives e declives e espaço até para acelerar um pouco mais. Um esportivo sobre chassi, com muita disposição e conforto e todos os recursos de segurança e controle.

Serviço pesado com muita tecnologia

O teste final foi ainda mais desafiador: já a bordo de um Ram 3500, a missão foi entender os recursos do reboque, já que a linha Heavy Duty possui as picapes com a maior capacidade do mercado. Seus donos muitas vezes levam trailers e carga viva.

O novo Ram 2500 pode puxar até 8.948 kg, enquanto o Ram 3500 alcança 9.079 kg. A missão foi rebocar 7.500 kg de um trailer e entender toda a parafernália eletrônica para puxar tanta carga na mesma pista de asfalto, sem cometer abusos nem passar na grama ou derrubar cones.





Tudo no Ram 3500 Limited Longhorn é feito por comandos no multimídia ou console. Os retrovisores externos, por exemplo, são expansíveis – sua largura pode ser ampliada eletricamente para ajudar a dirigir a picape nesse tipo de operação.

Se o cliente quiser, pode adquirir como acessório uma câmera Mopar, que vai acoplada em qualquer parte do reboque, com projeção de imagens diretamente no multimídia ou no retrovisor digital. A câmera pode ser instalada dentro de um reboque de transporte de cavalos para monitorar o animal em tempo real, evitando paradas frequentes, ou na traseira do reboque para facilitar manobras.

Ao configurar o sistema para “ganso 5ª roda” no painel, o spot de ponto cego calcula automaticamente o tamanho do reboque. Até o engate pode ser feito sem ajuda: com a abertura elétrica da tampa da caçamba foi possível encaixar o trailer com os recursos eletrônicos disponíveis.

O assistente de reboque usa sensores para controlar automaticamente o volante do carro em manobras de ré, permitindo que o condutor direcione o reboque usando um comando giratório no console central.

Com tantos recursos nem foi tão difícil acelerar a 3500 com peso extra e carga. Em alguns trechos da pista chegamos a 90 km sem cometer infrações e os cavalos (fictícios) chegaram são e salvos ao seu destino.

A principal diferença da picape 2500 para a 3500 está sob elas: enquanto a 2500 conta com suspensão traseira five link com molas helicoidais para priorizar a dirigibilidade, a 3500 tem feixe de molas para suportar maior capacidade de carga e de reboque.

Facilidades na área de carga

Na caçamba, a linha Heavy Duty conta com os compartimentos Rambox, de 244 litros de volume, iluminação, revestimento à prova d’água, dreno, tampas com travas independentes e uma tomada 115V em um dos lados.

O acesso à área de carga é facilitado por um degrau retrátil (acionado pelo pé) e tampa com abertura elétrica remota controlada pela chave presencial ou comandos na cabine.

Internamente, há diversos porta-objetos, incluindo compartimentos ocultos sob o assoalho, na traseira e sob os bancos rebatíveis e aquecidos, além de uma plataforma deslizável para transporte interno de cargas.





A capacidade de carga varia conforme a versão no Ram 3500: são 1.597 kg (Laramie Night Edition) e 1.599 kg (Limited Longhorn). No Ram 2500 são 1.001 kg.

Reajustes salgados

Em relação à linha 2024, deixam de ser oferecidas as versões 2500 Laramie Night Edition e 3500 Laramie. O lançamento ainda é linha 2025 – a linha 2026 não foi nem lançada no México, onde os modelos são produzidos.

Os preços são tão superlativos quanto suas tecnologias, desempenho e conforto e todas as versões tiveram reajustes (segundo a Ram, por conta do dólar e do aumento de tarifas de componentes vindos dos EUA): a 2500 Laramie custa R$ 559.990 (acréscimo de R$ 70 mil), a 3500 Laramie Night Edition sai a R$ 619.990 (reajuste de R$ 105 mil) e a topo de linha 3500 Longhorn tem valor sugerido de R$ 679.990 (aumento de R$ 130 mil).

Itens de série

2500 Laramie

Airbags dianteiros frontais e laterais e de cortina (dianteiro + traseiro)

Pedais do acelerador e freio com ajuste elétrico

Quadro de instrumentos digital de 12,3”

Ar-condicionado digital de duas zonas

Bancos dianteiros aquecidos e ventilados com ajuste elétrico de 10 vias

Bancos traseiros aquecidos, bipartidos e rebatíveis

Luzes ambientes de cabine

Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres

Assistente de manobras evasivas

Assistente de tráfego traseiro cruzado

Sensor crepuscular com facho alto automático

Piloto automático adaptativo (ACC)

Assistente ativo de manutenção de faixa

Leitor de placas

Sistema multimídia com tela vertical de 12” e Android Auto e Apple Carplay sem fio

Console central com duas tomadas 115V

Dois carregadores de celular por indução

Ram Connect com monitoramento remoto do veículo, serviços de emergência e navegação

Câmeras com visão 360°

Chave presencial com partida remota

Sistema de som Alpine com 9 falantes mais subwoofer de 10” com cancelamento ativo de ruído

Tomadas de força para trailer e predisposição para reboque

Caçamba com revestimento especial e iluminação por leds

Controle eletrônico do freio do reboque

Tampa da caçamba com abertura e fechamento elétrico

Degrau de acesso à caçamba retrátil

Rodas de liga-leve de 18”

Estribos laterais cromados

Partida remota e keyless enter’n go

Interior bege e marrom

3500 Laramie Night Edition

Todos os itens da 2500 Laramie, mais:

Sistema multimídia com tela vertical de 14,5” com Android Auto e Apple Carplay sem fio

Capô esportivo

Grade dianteira na cor brilhante, logotipos e retrovisor escurecidos

Forração de bancos, portas e painel escurecidos incluindo colunas e revestimento de teto

Rodas de 18” pretas

Estribos laterais elétricos

Som premium Harman/Kardon® com 16 alto-falantes mais subwoofer de 10” e 750W

3500 Longhorn