Ramalho Ortigão শেয়ার্ড হাউজিং থাকবে, কিন্তু এটি একটি লাইব্রেরি হাব হবে | হারবার

সম্ভাবনাটি প্রায় এক বছর আগে উত্থাপিত হয়েছিল এবং নিশ্চিত করা হয়েছে: পোর্টো চেম্বার রামালহো অর্টিগাও স্কুল ভবনে একটি ভাগ করা আবাসন প্রকল্পের সাথে অগ্রসর হওয়ার “ইচ্ছা” বজায় রেখেছে, এই স্কুল বছরে অক্ষম এবং “প্রকল্পটি করা হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে,” জনসাধারণের কাছে পৌরসভার যোগাযোগ অফিস বলেছে, আর বিস্তারিত জানাচ্ছে না।

বর্তমান ভাইস-মেয়র যখন একটি মিউনিসিপ্যাল ​​অ্যাসেম্বলিতে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন, 2024 সালের মে মাসে, শহরের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার নিষ্ক্রিয় স্কুলে ভাগ করা আবাসনের সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল, তবে “সমস্ত বিকল্প” অধ্যয়ন করা হচ্ছে। এখন কার্যনির্বাহী সূত্রে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তবে চেষ্টা শুরু হবে মেয়র রুই মোরেরার সময়ে। এই পদে যা ঘটবে, অন্তত আংশিকভাবে, তা হল স্কুলের রূপান্তর যাতে স্থানটি “পোর্তো পৌরসভার পাবলিক লাইব্রেরি দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ” হোস্ট করতে পারে, যা গত এপ্রিল থেকে শেষ হয়েছে এবং পুনর্বাসনের শুরুতে এবং সম্প্রসারণ চুক্তি এই বছরের এপ্রিলের জন্য নির্ধারিত।



শহরের ওই এলাকায় প্রায়ই বিশৃঙ্খল পার্কিং হয়

নেলসন গ্যারিডো





এটি পরিকল্পনার পরিবর্তন। প্রথম পর্যায়ে, এই মেরুটি রুয়া দে আন্তোনিও কার্নেইরোতে অবস্থিত পিরেস ডি লিমা স্কুলের জন্য নির্ধারিত ছিল। “খরচ/সুবিধা মূল্যায়নের পরে, এটি পাওয়া গেছে যে এটি সর্বোত্তম সমাধান ছিল না,” পৌরসভা ন্যায়সঙ্গত করে। “Ramalho Ortigão School-এর প্রয়োজন কম হস্তক্ষেপ, কম খরচ, বৃহত্তর সুবিধা সহ, যথা সময়ে পর্যায়ক্রমে পরামর্শের ক্ষেত্র ছাড়াও একটি বিনামূল্যে অ্যাক্সেস পড়ার জায়গা খোলার সম্ভাবনা

লাইব্রেরি দলের একটি অংশ ক্যাম্পানহা পুলের কাছে ডক্টর স্ট্রিট সোসা অ্যাভিডেসে স্থানান্তরিত হবে, “আগামী দুই মাসের মধ্যে।” মিউনিসিপ্যাল ​​কোম্পানি ডোমাস সোশ্যাল দ্বারা স্কুলের সরঞ্জামগুলি সরানোর পরে এবং সারসংক্ষেপের কাজগুলি চালানোর পরে, দলগুলিকে কাজ করার জন্য “বুকের তাক, ক্যাবিনেট এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম” স্থাপন করা হচ্ছে।

এই ধরনের পাবলিক লাইব্রেরির খুঁটিতে “পরামর্শ কক্ষ সহ তদন্তকারীদের পরামর্শের জন্য জার্নালগুলি জমা করা হবে”। যখন “ছোট স্থান অভিযোজন কাজ” সম্পন্ন হবে – যা অক্টোবর 2025 এর জন্য নির্ধারিত – পুরো দল, প্রায় 60 জন, Ortigão Ramalho-এ ইনস্টল করা হবে। পুরানো স্কুলের জিমে “একটি পড়ার ঘর এবং মধ্যস্থতার জন্য নিবেদিত স্থান” ইনস্টল করা হবে।

পাবলিক লাইব্রেরি সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার পর থেকে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, আলমেইডা গ্যারেট লাইব্রেরির কাজকে আরও জোরদার করা হয়েছে এবং তথাকথিত বিচরণ লাইব্রেরি তৈরি করা হয়েছে। এই মুহুর্তে, পেড্রো আইভো পপুলার লাইব্রেরি (শিশুদের জন্য), ইউজিনিও ডি আন্দ্রে ডিজিটাল লাইব্রেরি, পর্তুয়েন্স লেখক গ্রন্থাগার (আলেকজান্দ্রে হারকুলানো হাই স্কুল), প্রত্নতত্ত্ব গ্রন্থাগার (পাস্তেলেইরা জলাধার), কাসা মার্তা লাইব্রেরি, কাসা মার্তা লাইব্রেরি, মার্টা লাইব্রেরি, কাসা মার্টা লাইব্রেরি, কাসা মার্টা লাইব্রেরি (Liituo) Ortigão Sampaio, Portuenses Library (Casa do Infante), the Cineclub do Porto Film Library (Casa do Infante) এবং Bibliocar. এই বছর জুড়ে, পিরিওডিকাল লাইব্রেরি (রামালহো ওর্টিগাওতে) এবং ইউজেনিও ডি আন্দ্রে লাইব্রেরি এবং ডুরো লাইব্রেরি (আলফান্দেগা নোভা) কাজ করবে।

রেলস্টেশন থেকে কয়েক মিনিট দূরে ক্যাম্পানহা-এর একটি আবাসিক অঞ্চল Ramalho Ortigão-এর পাশেই রয়েছে ক্যাম্পানহা-এর পুল, বেশ কয়েকটি গাড়ির গ্যারেজ এবং একটি পদাতিক বাহিনী যেখানে প্রায় 100 জনের বেশি শিশু থাকে। দিনের কিছু সময়, বিশৃঙ্খলা স্থির হয় এবং অযথা পার্কিং জায়গাটিকে দুর্গম করে তোলে। রাস্তায় গাড়ি থামানো আছে, রাইডের উপরে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারিতে, বেবি স্ট্রলার বা কম চলাফেরার লোকদের যাতায়াত প্রতিরোধ করা থেকে। Largo de Godim-এ প্রতিষ্ঠানের সামনে, সফরটি সংকীর্ণ এবং এর মাধ্যমে কোন চুম্বন ও রাইড নেই, যা চালকদের নিরাপদে এবং দ্রুত শিশুদের স্কুলে ছেড়ে যেতে দেয়।

এই অঞ্চলের ফ্রিকোয়েন্সি আরও বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, হয় লাইব্রেরির খুঁটির অস্থায়ী ইনস্টলেশনের সাথে বা শেয়ার্ড হাউজিং সহ, জনসাধারণ পোর্তো চেম্বারকে কিছু ধরণের শহুরে পরিকল্পনার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যা এই ওভারলোড ধরে নেওয়া হবে। কমিউনিকেশন অফিস বলেছে যে রামালহোর প্রবেশদ্বার থেকে কয়েক মিটার দূরে লার্গো ডো গোডিমের পরিকল্পনা রয়েছে: “এটি জানা গেছে যে এটি অগ্রগতিতে রয়েছে, খুব প্রাথমিক পর্যায়ে, জনসাধারণের জায়গার পুনর্যোগ্যতা এবং সুবিধার জন্য প্রকল্পের বিকাশ। “