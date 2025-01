Reddit – কোন কিছুতে ডুব দিন

কার্টুন নেটওয়ার্কের শহর যুগ, 2004 থেকে 2007 পর্যন্ত স্থায়ী, অনেক ভক্তরা এর উজ্জ্বল ভিত্তির জন্য স্নেহের সাথে স্মরণ করে। ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি, প্রাইমাল স্ক্রিন এবং অ্যানিমাল লজিক দ্বারা যৌথভাবে বিকশিত হয়েছিল, 2004 সালে একটি নতুন লোগোর সাথে প্রবর্তন করা হয়েছিল, এবং নেটওয়ার্কের প্রোগ্রামিংকে একটি বড় শহর হিসাবে উপস্থাপন করেছিল যেখানে সমস্ত কার্টুন চরিত্ররা বাস করত৷ বাম্পারে নিয়মিত বিভিন্ন শোগুলির চরিত্রগুলি প্রত্যেকের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে৷ -অন্যান্য বিভিন্ন স্কিট এবং অ্যাডভেঞ্চারে। এটি নেটওয়ার্কটিকে সম্প্রদায়ের অনুভূতি দিয়েছে এবং CN কে কেবল ডায়ালে অন্য যেকোনো চ্যানেল থেকে আলাদা করে তুলেছে।

তবে অন-এয়ার প্যাকেজিংটি দুর্দান্ত ছিল, আমি মনে করি এই যুগে প্রকৃত প্রোগ্রামিংটি কাঙ্ক্ষিত হওয়ার মতো অনেক কিছু রেখে গেছে। 2002-2007 একটি চ্যানেল হিসাবে কার্টুন নেটওয়ার্কের জন্য একটি অদ্ভুত সময় ছিল। নেটওয়ার্ক, যেটি সেরা অ্যানিমেশনের বাড়ি হিসাবে তার ঘর তৈরি করেছিল, এটি একটি পুনরুত্থিত নিকেলোডিয়ন এবং নতুন কেবল প্রিয়, ডিজনি চ্যানেলের মতো অন্যান্য বাচ্চাদের চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল৷ এইভাবে, নেটওয়ার্ক, যেটি একবার কার্টুনের বিস্তৃত ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত বয়সের অ্যানিমেশন ভক্তদের কাছে আবেদন করেছিল, তার শোগুলিকে প্রাচীর ঘেরা বাগানে ভাগ করা শুরু করেছিল, দিনের সময়টি কিডস 2-11, প্রাইম-টাইম 6-11, এবং প্রাপ্তবয়স্করা 18-34 বছর ধরে সাঁতার কাটুন। টুইন-স্কুইং টুনামি লাইনআপ, শনিবার রাতে লাথি দেওয়া হয়েছিল, এবং নতুন বাচ্চা-কেন্দ্রিক ম্যান্ডেটের অংশ হিসাবে সপ্তাহের দিনগুলিতে তার জায়গায় নরম মিগুজি ছিল। ক্লাসিক কার্টুনগুলি ধীরে ধীরে চ্যানেলের লাইনআপ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে, আরও সমসাময়িক অধিগ্রহণ, আসলগুলি পুনরায় চালানো, বা বাচ্চাদের WB শোগুলিকে পুনঃপ্রদর্শন করে প্রতিস্থাপিত হয়। এবং এই সময়ে চালু করা আসল প্রোগ্রামিংটি কিছুটা মিশ্র ব্যাগ ছিল।

অবশ্যই, আপনার কাছে Teen Titans, Foster’s Home for Imaginary Friends, Naruto, Justice League Unlimited, Megas XLR এবং বেন 10 এর মত ক্লাসিক ছিল। কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকের জন্য, আপনার সম্পূর্ণ গড় ভাড়া ছিল যেমন My Gym Partner’s a Monkey এবং Hi Hi Puffy Ami ইউমি, বা বড় বিনিয়োগের সাথে শো, কিন্তু ডাক ডজার্স, দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ জুনিপার লি বা ক্লাসের মতো ট্র্যাকশন নেই 3000 এর। এটিও সেই সময় ছিল যখন কার্টুন নেটওয়ার্ক ধীরে ধীরে তার লাইনআপে লাইভ-অ্যাকশন ইনজেক্ট করা শুরু করে, বিভিন্ন ধরনের কার্টুন-সদৃশ/ফ্যান্টাসি লাইভ-অ্যাকশন মুভি এবং জিক্সক্স বা গুজবাম্পসের মতো কিছু সন্দেহজনক অধিগ্রহণ করা শুরু করে।

আমি মনে করি সিটি যুগ এবং সাধারণভাবে জিম স্যাম্পলসের কার্টুন নেটওয়ার্কের চূড়ান্ত সমস্যা হল যে চ্যানেলটি কী হতে চায় তা জানত না। বেটি কোহেনের অধীনে, সিএন কার্টুন ভক্তদের দ্বারা কার্টুন অনুরাগীদের জন্য তৈরি একটি নেটওয়ার্ক ছিল। স্টুয়ার্ট স্নাইডারের অধীনে, এটি একটি তীক্ষ্ণ পুরুষ-স্কুইং বাচ্চাদের নেটওয়ার্ক ছিল। ক্রিস্টিনা মিলারের অধীনে, এটি একটি অ্যানিমেশন ফোকাস সহ সম্পূর্ণরূপে একটি বাচ্চাদের নেটওয়ার্ক ছিল।

কিন্তু নমুনার অধীনে… এটা কি বাচ্চাদের নেটওয়ার্ক ছিল? একটি অ্যানিমেশন চ্যানেল? একটি বাচ্চাদের অ্যানিমেশন চ্যানেল? একটি ছেলেদের নেটওয়ার্ক? একটি কর্ম নেটওয়ার্ক? কেউ জানত না, এমনকি কার্টুন নেটওয়ার্কও নয়। এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে কেন সিএন-এর সিটি/স্যাম্পল যুগ থেকে বেরিয়ে আসা ডজন বা তার বেশি মূল সিরিজের মধ্যে মাত্র তিনটিরই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ছিল। কোহেন, স্নাইডার, এমনকি মিলারও কিছুটা হলেও আঘাতের পর আঘাত হানছিলেন। এটি এমন নয় যে কার্টুন নেটওয়ার্কের সিটি যুগ খারাপ ছিল… শুধু এই যে এই সময়ের মধ্যে নেটওয়ার্কে কিছুটা পরিচয় সংকট ছিল, এবং এটি ঠিক কী করার চেষ্টা করছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যে, নিক এবং ডিজনি, যাদের উভয়েরই এই সময়ে অত্যন্ত দৃঢ় এবং নির্দিষ্ট মিশন বিবৃতি ছিল, তারা রেটিংয়ে তাদের ছাড়িয়ে গেছে।