Reps N3m ‘পে-টু-প্রেসেন্ট’ বিল অভিযোগের উপরে জিগাওয়া আইনজীবি সমনরকে তলব করা

হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস জিগাওয়া রাজ্যের আইন প্রণেতা ইব্রাহিম আউয়োকে তলব করেছেন, তার দাবির প্রমাণ দেওয়ার জন্য যে সদস্যরা গ্রিন চেম্বারের মেঝেতে বিল, গতি এবং আবেদনগুলি উপস্থাপনের জন্য N3 মিলিয়ন হিসাবে বেশি অর্থ প্রদান করে।
অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের অধীনে হাদেজিয়া/আউয়ো/কাফিন হাউসা ফেডারেল নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী আউয়ো হাউসায় তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিকে সম্বোধন করার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরে বিতর্ককে আলোড়িত করেছিলেন।
ফুটেজে, আইনজীবি সমাবেশকে বলেছিলেন যে বিধায়করা তাদের প্রস্তাবগুলি উপস্থাপনের জন্য এন 1 মিলিয়ন থেকে এন 3 মিলিয়ন এর মধ্যে অর্থ প্রদান করে এবং সহকর্মী আইন প্রণেতাদের তাদের পাস করার জন্য তদবির করার জন্য অতিরিক্ত সংস্থান প্রয়োজন।
“এমনকি বিল এবং আবেদনের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। আপনাকে এটি উপস্থাপনের জন্য এন 3 মিলিয়ন, এন 2 মিলিয়ন বা এন 1 মিলিয়ন থেকে দিতে হবে,” আউয়ো বলেছিলেন।
“এবং আপনি বিলটি উপস্থাপন করার পরে, বিলটি গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই বাড়ির পুরো 360 সদস্যকে তদবির করে অনুসরণ করতে হবে।”
এই মন্তব্যটি হাউস নেতৃত্বের কাছ থেকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল, যা এই অভিযোগগুলিকে “অসমর্থিত” এবং জাতীয় পরিষদের চিত্রের জন্য ক্ষতিকারক হিসাবে বর্ণনা করেছে।
শুক্রবার জারি করা এক বিবৃতিতে হাউসের মুখপাত্র আকিন রোটিমি বলেছেন, সংসদ পুনর্নির্মাণের সময় আউয়োকে তার মন্তব্য রক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।
“এই অভিযোগগুলি যদি অপ্রচলিত ছেড়ে যায় তবে জাতীয় সংসদে জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করার ঝুঁকি রয়েছে,” রোটিমি জানিয়েছেন। “এই প্রকৃতির বিবৃতিগুলি অবশ্যই যাচাইযোগ্য তথ্য দ্বারা সমর্থন করা উচিত এবং উপযুক্ত সংসদীয় চ্যানেলগুলির মাধ্যমে উপস্থাপন করা উচিত।”
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আইনসভা সংবিধান, বাড়ির স্থায়ী আদেশ এবং সংসদীয় নীতিশাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত বিল এবং গতি প্রবর্তনের জন্য স্বচ্ছ পদ্ধতির অধীনে কাজ করে।
রোটিমি যোগ করেছেন, “কোনও গতি বা বিলকে স্পনসর করা একটি ‘চুক্তি কাজ’ ঘুষের সাথে জড়িত।”
যদি আউয়ো দৃ inc ়প্রত্যয়ী প্রমাণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তবে বিষয়টি সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার জন্য নীতিশাস্ত্র ও সুযোগ -সুবিধা সম্পর্কিত হাউস কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।
একই ভাইরাল ভিডিওতে, আইন প্রণেতা যুব ক্ষমতায়নের বিষয়ে তার রেকর্ডটি রক্ষা করেছিলেন, দাবি করেছেন যে তাঁর নির্বাচনী এলাকা প্রকল্পগুলির ৮০ শতাংশ তরুণদের লক্ষ্য করা হয়েছিল। তিনি কিছু সুবিধাভোগী তাদের দেওয়া ক্ষমতায়ন আইটেম বিক্রি করার অভিযোগও করেছিলেন।
আইনজীবিদের উপার্জন, নির্বাচনী প্রকল্প এবং আইনসভা প্রক্রিয়ায় ঘুষের দাবিতে অভিযোগ করা অস্বচ্ছতা নিয়ে বিতর্কিতভাবে কয়েক বছর ধরে জাতীয় পরিষদকে বিতর্কিত করা হয়েছে।