S.3 EP.9/ “” সত্যগুলি শোনার চেয়ে আবেগের সাথে খেলা করা এত সহজ ” – এর পরে কী ঘটেছিল

মার্টা কুবিকা হলেন এলনেট সিইই (মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উদ্ভাবনী কূটনীতির মাধ্যমে ইউরোপ ও ইস্রায়েলের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার আবেগ দ্বারা পরিচালিত। এই ভূমিকায় পাঁচ বছর পরে, মার্টা এলনেটকে কেবলমাত্র প্রতিনিধি বা কৌশলগত সংলাপের সুবিধার্থে এমন একটি সংস্থা হিসাবে বেশি দেখায়; এটি উন্মুক্ত কথোপকথন এবং বিশ্বাসের জন্য একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করার বিষয়ে। পোল্যান্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েলি উভয় দূতাবাসের কাজ সহ 18 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে তিনি দক্ষতার সাথে মানুষকে একত্রিত করেছেন, ইহুদি অধ্যয়ন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তার পটভূমি সাংস্কৃতিক বিভাজন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য তার পটভূমি প্রয়োগ করেছেন।
মার্টা বর্তমানে উদ্ভাবনী কূটনৈতিক উদ্যোগগুলি বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করছে যা ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের সহায়তা করা সহ স্থিতিস্থাপকতা, সিভিল ডিফেন্স এবং সংকট পরিচালনকে সমর্থন করে-এটি মানব সংযোগের শক্তিতে এবং সহযোগী সমস্যা সমাধানের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ।
হোস্ট এবং স্রষ্টা: মাইনা মার্কাস
পণ্য উত্পাদন: মে জাঞ্জার্স-নন
সম্পাদক এবং প্রযোজক: বেন ওয়ালিক
লোগো ডিজাইন: স্যামুয়েল ভিলমার
আউটরো সংগীত: ওফরা হাজার “গোরাল এহাদ”
