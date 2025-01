sauravpanda/BrowserAI: আপনার ব্রাউজারের ভিতরে স্থানীয় LLM চালান

ব্রাউজারএআই: ব্রাউজারে এলএলএম চালান – সহজ, দ্রুত এবং ওপেন সোর্স!

🔒 গোপনীয়তা প্রথম : সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ স্থানীয়ভাবে হয় – আপনার ডেটা কখনই ব্রাউজার ছেড়ে যায় না

ওয়েব ডেভেলপাররা এআই-চালিত অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে

গোপনীয়তা-সচেতন AI সমাধান প্রয়োজন কোম্পানি

গবেষকরা ব্রাউজার-ভিত্তিক এআই নিয়ে পরীক্ষা করছেন

পরিকাঠামো ওভারহেড ছাড়াই AI অন্বেষণের শখ

🎯 ব্রাউজারে সরাসরি এআই মডেল চালান – সার্ভারের প্রয়োজন নেই!

⚡ দ্রুত অনুমানের জন্য WebGPU ত্বরণ

🔄 এমএলসি এবং ট্রান্সফরমার ইঞ্জিনের মধ্যে বিরামবিহীন স্যুইচিং

📦 প্রি-কনফিগার করা জনপ্রিয় মডেল ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত

🛠️ টেক্সট জেনারেশন এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ব্যবহার করা সহজ API

bash npm install @browserai/browserai

bash yarn add @browserai/browserai

import { BrowserAI } from '@browserai/browserai' ; const browserAI = new BrowserAI ( ) ; browserAI . loadModel ( 'llama-3.2-1b-instruct' ) ; const response = await browserAI . generateText ( 'Hello, how are you?' ) ; console . log ( response ) ;

কাস্টম প্যারামিটার সহ টেক্সট জেনারেশন

const ai = new BrowserAI ( ) ; await ai . loadModel ( 'llama-3.2-1b-instruct' , { quantization : 'q4f16_1' // Optimize for size/speed } ) ; const response = await ai . generateText ( 'Write a short poem about coding' , { temperature : 0.8 , maxTokens : 100 } ) ;

const ai = new BrowserAI ( ) ; await ai . loadModel ( 'gemma-2b-it' ) ; const response = await ai . generateText ( ( { role : 'system' , content : 'You are a helpful assistant.' } , { role : 'user' , content : 'What is WebGPU?' } ) ) ;

const ai = new BrowserAI ( ) ; await ai . loadModel ( 'whisper-tiny-en' ) ; // Using the built-in recorder await ai . startRecording ( ) ; const audioBlob = await ai . stopRecording ( ) ; const transcription = await ai . transcribeAudio ( audioBlob ) ;

const ai = new BrowserAI ( ) ; await ai . loadModel ( 'speecht5-tts' ) ; const audioBuffer = await ai . textToSpeech ( 'Hello, how are you today?' ) ; // Play the audio using Web Audio API const audioContext = new AudioContext ( ) ; const source = audioContext . createBufferSource ( ) ; audioContext . decodeAudioData ( audioBuffer , ( buffer ) => { source . buffer = buffer ; source . connect ( audioContext . destination ) ; source . start ( 0 ) ; } ) ;

আরো মডেল শীঘ্রই যোগ করা হবে. একটি সমস্যা তৈরি করে একটি মডেল অনুরোধ করুন.

লামা-৩.২-১বি-নির্দেশ

SmolLM2-135M-নির্দেশ

SmolLM2-360M-নির্দেশ

SmolLM2-1.7B-নির্দেশ

Qwen-0.5B-নির্দেশ

Gemma-2B-IT

TinyLlama-1.1B-Chat-v0.4

Phi-3.5-মিনি-নির্দেশ

Qwen2.5-1.5B-নির্দেশ

হুইস্পার-টিনি-এন (স্পিচ রিকগনিশন)

SpeechT5-TTS (টেক্সট-টু-স্পিচ)

🎯 সরলীকৃত মডেল আরম্ভ

📊 বেসিক মনিটরিং এবং মেট্রিক্স

🔍 সহজ RAG বাস্তবায়ন

🛠️ ডেভেলপার টুল ইন্টিগ্রেশন

📚 উন্নত RAG ক্ষমতা হাইব্রিড অনুসন্ধান অটো-চঙ্কিং উৎস ট্র্যাকিং

📊 উন্নত পর্যবেক্ষণযোগ্যতা কর্মক্ষমতা ড্যাশবোর্ড মেমরি প্রোফাইলিং ত্রুটি ট্র্যাকিং



🔐 নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

📈 উন্নত বিশ্লেষণ

🤝 মাল্টি-মডেল অর্কেস্ট্রেশন

আমরা অবদান স্বাগত জানাই! নির্দ্বিধায়:

ভান্ডার কাঁটাচামচ আপনার বৈশিষ্ট্য শাখা তৈরি করুন ( git checkout -b feature/amazing-feature ) আপনার পরিবর্তনগুলি করুন ( git commit -m 'Add amazing feature' ) শাখায় ধাক্কা দিন ( git push origin feature/amazing-feature ) একটি টান অনুরোধ খুলুন

এই প্রকল্পটি MIT লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত – বিস্তারিত জানার জন্য LICENSE ফাইলটি দেখুন।

এমএলসি এআই তাদের অবিশ্বাস্য মোড সংকলন লাইব্রেরির জন্য এবং webgpu রানটাইম এবং xgrammar এর জন্য সমর্থন

আলিঙ্গন মুখ এবং Xenova তাদের Transformers.js লাইব্রেরির জন্য, Apache License 2.0 এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। মূল কোডটি ব্রাউজার পরিবেশে কাজ করার জন্য পরিবর্তন করা হয়েছে এবং টাইপস্ক্রিপ্টে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

আমাদের সব অবদানকারী এবং সমর্থক!

এআই সম্প্রদায়ের জন্য ❤️ দিয়ে তৈরি