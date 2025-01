Scotiabank ওয়াল স্ট্রিট-এর নেতৃত্বে ব্যাঙ্কারদের জলবায়ু ক্লাবের প্রস্থানে যোগ দেয়৷

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

ডিসেম্বরের শুরু থেকে, NZBA পরিত্যক্ত হয়েছে Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. এবং JPMorgan। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি বিডেন-যুগের জলবায়ু নীতিগুলি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন এবং পরিবর্তে জীবাশ্ম-জ্বালানি উত্পাদনের পুনরুজ্জীবনের প্রচার করবেন বলে এই পদক্ষেপগুলি এসেছে। ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন রিপাবলিকান পার্টিকে জলবায়ু অর্থায়নের উপর চলমান আক্রমণে উত্সাহিত করেছে, কারণ রাজ্যগুলি নিষেধাজ্ঞা এবং মামলার দ্বিগুণ হ্রাস পেয়েছে।

অন্যান্য জলবায়ু জোট উচ্চ-প্রোফাইল সদস্যদের হারিয়েছে। নতুন বছরের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে, BlackRock Inc. বলেছে যে এটি নেট জিরো অ্যাসেট ম্যানেজার উদ্যোগে সদস্যপদ শেষ করছে৷ কয়লা উৎপাদনকে দমন করে এমন জলবায়ু-সমর্থক কৌশল গ্রহণের কারণে টেক্সাসের নেতৃত্বে অনাস্থা লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি মামলায় যে সম্পদ ব্যবস্থাপকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, সেই সংস্থাটি বলেছে, NZAM-এ থাকা এটিকে “আইনি তদন্তের” কাছে উন্মুক্ত করেছে।

2023 সালে, বীমাকারীদের জন্য একটি নেট-জিরো গ্রুপ রিপাবলিকান মামলার হুমকির মধ্যে একটি গণ ওয়াকআউট দেখেছিল। বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুরূপ একটি গ্রুপ, ক্লাইমেট অ্যাকশন 100+, গত বছর গোল্ডম্যান, JPMorgan এবং প্যাসিফিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোং-এর সম্পদ-ব্যবস্থাপনা অস্ত্র দ্বারা হাই-প্রোফাইল বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল।