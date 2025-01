Tencent/Hunyuan3D-2: বড় আকারের Hunyuan3D ডিফিউশন মডেল সহ উচ্চ-রেজোলিউশন 3D সম্পদ তৈরি।

চাইনিজ পড়া

“3D সম্পদ তৈরি এবং ম্যানিপুলেট করার বিষয়ে প্রত্যেকের কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখা।”

আমরা Hunyuan3D 2.0 উপস্থাপন করছি, উচ্চ-রেজোলিউশনের টেক্সচারযুক্ত 3D সম্পদ তৈরির জন্য একটি উন্নত বড়-স্কেল 3D সংশ্লেষণ সিস্টেম। এই সিস্টেমে দুটি ভিত্তি উপাদান রয়েছে: একটি বৃহৎ-স্কেল আকৃতি তৈরির মডেল – Hunyuan3D-DiT, এবং একটি বৃহৎ-স্কেল টেক্সচার সংশ্লেষণ মডেল – Hunyuan3D-Paint। শেপ জেনারেটিভ মডেল, একটি স্কেলেবল ফ্লো-ভিত্তিক ডিফিউশন ট্রান্সফরমারের উপর নির্মিত, এর লক্ষ্য জ্যামিতি তৈরি করা যা একটি প্রদত্ত অবস্থার চিত্রের সাথে সঠিকভাবে সারিবদ্ধ করে, ডাউনস্ট্রিম অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে। টেক্সচার সংশ্লেষণ মডেল, শক্তিশালী জ্যামিতিক এবং প্রসারণ পূর্বের থেকে উপকৃত, উৎপন্ন বা হাতে তৈরি জালের জন্য উচ্চ-রেজোলিউশন এবং প্রাণবন্ত টেক্সচার মানচিত্র তৈরি করে। উপরন্তু, আমরা Hunyuan3D-Studio তৈরি করি – একটি বহুমুখী, ব্যবহারকারী-বান্ধব উৎপাদন প্ল্যাটফর্ম যা 3D সম্পদের পুনঃসৃষ্টি প্রক্রিয়াকে সহজ করে। এটি পেশাদার এবং অপেশাদার উভয় ব্যবহারকারীকে তাদের মেশগুলিকে দক্ষতার সাথে ম্যানিপুলেট বা অ্যানিমেট করতে দেয়। আমরা পদ্ধতিগতভাবে আমাদের মডেলগুলিকে মূল্যায়ন করি, দেখায় যে Hunyuan3D 2.0 পূর্ববর্তী অত্যাধুনিক মডেলগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে, যার মধ্যে ওপেন সোর্স মডেল এবং জ্যামিতির বিশদ বিবরণ, শর্ত সারিবদ্ধকরণ, টেক্সচারের গুণমান এবং ইত্যাদিতে ক্লোজড-সোর্স মডেল রয়েছে৷

Hunyuan3D 2.0 একটি দুই-পর্যায়ের প্রজন্মের পাইপলাইন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, একটি খালি জাল তৈরির সাথে শুরু করে, সেই জালের জন্য একটি টেক্সচার মানচিত্রের সংশ্লেষণ অনুসরণ করে। এই কৌশলটি আকৃতি এবং টেক্সচার তৈরির অসুবিধাগুলিকে ডিকপল করার জন্য কার্যকরী এবং জেনারেট করা বা হস্তশিল্পের জাল তৈরির জন্য নমনীয়তা প্রদান করে।

আমরা Hunyuan3D 2.0 মূল্যায়ন করেছি অন্যান্য ওপেন-সোর্সের পাশাপাশি ক্লোজ-সোর্স 3d-জেনারেশন পদ্ধতির সাথে। সংখ্যাসূচক ফলাফলগুলি নির্দেশ করে যে Hunyuan3D 2.0 উৎপন্ন টেক্সচারযুক্ত 3D সম্পদের গুণমান এবং ক্ষমতা অনুসরণের শর্তে সমস্ত বেসলাইনকে ছাড়িয়ে গেছে।

Hunyuan3D 2.0 এর জেনারেশন ফলাফল:

আপনি কোড বা Gradio অ্যাপের মাধ্যমে Hunyuan3D 2.0 ব্যবহার করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারেন।

এর মাধ্যমে Pytorch ইনস্টল করুন অফিসিয়াল সাইট তারপর এর মাধ্যমে অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা ইনস্টল করুন

আমরা আমাদের শেপ জেনারেশন মডেল – Hunyuan3D-DiT এবং টেক্সচার সংশ্লেষণ মডেল – Hunyuan3D-Paint ব্যবহার করার জন্য একটি ডিফিউজার-এর মতো API ডিজাইন করেছি।

আপনি মূল্যায়ন করতে পারেন Hunyuan3D-DiT মাধ্যমে:

আউটপুট জাল a trimesh বস্তুযা আপনি glb/obj (বা অন্যান্য বিন্যাস) ফাইলে সংরক্ষণ করতে পারেন।

জন্য Hunyuan3D-পেইন্টনিম্নলিখিতগুলি করুন: