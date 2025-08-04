You are Here
রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু নাইজেরিয়ার মহিলা বাস্কেটবল দল ডি’ই টিগ্রেসকে আফ্রোবাসকেট ২০২৪ -এ historic তিহাসিক জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন, যেখানে তারা তাদের টানা পঞ্চম খেতাব এবং সামগ্রিকভাবে সপ্তম অর্জন করেছিলেন।

রবিবার তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে ভাগ করা একটি পোস্টে রাষ্ট্রপতি তাদের অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য দলটির প্রশংসা করেছিলেন, তাদের ধারাবাহিকতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং তারা দেশে যে গর্ব নিয়ে এসেছেন তা প্রশংসা করে।

“আপনি এটি করেছেন, মেয়েরা! @ডিটিগ্রেসং

“আফ্রিকার পরপর 5x চ্যাম্পিয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সপ্তম হয়ে উঠতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স।

“ভাল হয়েছে, কোচ রেনা এবং দল।

“আপনি নাইজেরিয়াকে গর্বিত করেছেন। আমি ট্রফির সাথে আপনারা সবাইকে প্রত্যাশা করছি।

“#মিশনভ – সম্পন্ন ও ধূলিকণা

রাষ্ট্রপতি লিখেছেন।

ফাইনালে মালিকে-78-64৪-কে পরাজিত করে টুর্নামেন্টে তাদের অপরাজিত রানকে বাড়িয়ে ২৯ টি খেলায় প্রধান কোচ রেনা ওয়াকামার অধীনে ২৯ টি খেলায়।

জয়ের সাথে সাথে নাইজেরিয়াও ২০২26 সালের ফাইবিএ মহিলা বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে, যা জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হবে।

