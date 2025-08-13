সালজবার্গে, একটি traditional তিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক সংগীত উত্সব ঘটে। বর্তমান প্রোগ্রামে তাঁর নাটকীয় বিভাগে – দুটি প্রতিবেদনের জন্য পারফরম্যান্স: লিওনিড আন্দ্রেভের “একটারিনা ইভানোভনা” এবং অস্ট্রিয়ান নাট্যকার কার্ল ক্রাউসের “মানবতার শেষ দিনগুলি”। সালজবার্গ থেকে – এস্টার স্টেইনবোক।
অবশ্যই, সালজবার্গের পোস্টারে “নাটক থিয়েটার” বিভাগটি ইচ্ছাকৃতভাবে অধস্তন, তৃতীয় -রেট পজিশন দ্বারা দখল করা হয়েছে। অপেরা এবং কনসার্ট প্রোগ্রামগুলি বার্ষিক প্রথম এবং দ্বিতীয় ডিগ্রির সাথে লড়াই করছে (সর্বদা নয়, উপায় দ্বারা, অপেরা জিতেছে)। যাই হোক না কেন, জনগণ মূলত সংগীতের জন্য মোজার্ট শহরে যায় এবং এমনকি যদি নাট্য নির্দেশনা অপেরার জন্য হয়।
তবে সালজবার্গের নাটক থিয়েটারের অধিকারগুলি চিরকালের জন্য হুগো ভন হফম্যানস্টাল দ্বারা “নামরেকম” দ্বারা চিরকাল সুরক্ষিত থাকে – একটি নাটক, যার প্রযোজনা থেকে দ্য গ্রেট ম্যাক্স রেইনহার্ট 100 বছরেরও বেশি আগে এবং বিশ্বের মূল সংগীত উত্সবের ইতিহাস শুরু হয়েছিল।
সেই থেকে, “নামেরেক” খেলেছে – অবশ্যই, বিভিন্ন প্রযোজনায় এবং জার্মান নাজিবাদের সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে, কারণ রেইনহার্ট এবং হফম্যানস্টাল উভয়ই “আর্য” ছিলেন না – খোলা বাতাসের নীচে, সিটি ক্যাথেড্রালের সামনের স্কোয়ারে।
যাইহোক, খারাপ আবহাওয়ায়, প্রায়শই আল্পসের পাদদেশে, উপস্থাপনাগুলি বৃহত উত্সব থিয়েটারে স্থানান্তরিত হয়, যা সন্ধ্যায়, যখন তারা “নামরেক” দেয়, তখন বুদ্ধিমানভাবে বাদ্যযন্ত্রের পারফরম্যান্সে ব্যস্ত থাকে না, তাই তারা এখনও নাটকটিকে এখানে সম্মান করে।
এই বছরের নাটকীয় প্রোগ্রামে, অন্যদের সামনে দুটি বিরক্তি আঘাত হানে। এবং যদি “মানবজাতির শেষ দিনগুলি” এখনও অস্ট্রিয়ান heritage তিহ্যের অংশ হয়, তবে রাশিয়ান দর্শকদের পরিদর্শন করার সময় “ইকাটারিনা ইভানোভনা” লিওনিড আন্দ্রেভ সম্পর্কে, সমস্ত পরিচিত বিদেশীরা আরও বিশদে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছিলেন-নাটকটি বা লেখক নিজেই শিক্ষিত ইউরোপীয়দের ধ্রুপদী ব্যাগের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।
যদি আমরা বিবেচনায় নিই যে দিমিত্রি চের্নিয়াকভ এবং এভজেনি তিতভের পারফরম্যান্স অপেরা প্রোগ্রামে রয়েছে এবং কিরিল সেরেব্রেনিকভের প্রযোজনায় ভ্লাদিমির সোরোকিনের প্রিমিয়ার পরে নাটকীয় কর্মসূচি প্রদর্শন করবে, বর্তমান সালজবার্গের উত্সবটির “রাশিয়ান অ্যাকসেন্ট” সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।
সত্যিই, অনেকেই “মানবতার শেষ দিনগুলি” নাটকটি সম্পর্কে জানেন না। এবং তারা অবশ্যই তাকে স্মরণ করেছিল, অবশ্যই সবার আগে আমাদের দিনের মেজাজের সাথে অ্যাপোক্ল্যাপটিক নাম-ছড়াটি সুস্পষ্ট। সুতরাং অস্ট্রিয়ান লেখক এবং প্রচারক কার্ল ক্রাউসের নাটকটি কখনও পুরোপুরি রাখা হয়নি। এটি একটি বুদ্ধিমান কাজ হবে: ব্যঙ্গাত্মক প্লে-ভিউতে 200 টিরও বেশি দৃশ্য এবং খণ্ডগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য উত্সর্গীকৃত রয়েছে।
“মানবজাতির শেষ দিনগুলি” “ডকুমেন্টারি থিয়েটার” উপস্থিত হওয়ার অনেক আগে তৈরি একটি কোলাজের মতো: ক্রাউস সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সরকারী নথি, রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা, তাঁর এবং অন্যান্য লোকের চিঠির টুকরো ব্যবহার করেছিলেন। নাটকটিতে প্লট বা নায়ক নেই – যদি যুদ্ধকালীন নিজেই একজন হিসাবে বিবেচিত হয় না। এবং এটি রাখার জন্য আপনার কিছু খুব শক্তিশালী মঞ্চ ধারণা প্রয়োজন।
সম্ভবত তিনি চেক পরিচালক দুশান ডেভিড প্যারিসেকের জার্মান -স্পিকিং থিয়েটারে সক্রিয়ভাবে কর্মরত ছিলেন। তবে অস্ট্রিয়ার প্রধান নাটক থিয়েটার ভিয়েনা বার্গথিয়েটারের খেলায় এটি নিজেই প্রকাশ পায়নি। সালজবুর্গের জনসাধারণ প্রধানমন্ত্রীকে অনুকূলতার চেয়ে বেশি গ্রহণ করেছিলেন: বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, সাবটাইটেলগুলি পড়ার প্রয়োজন ছিল না (বিদেশীদের জন্য ইংরেজি – গণনা নয়), যা আমাদের সামরিক উন্মাদনার জগতকে covered েকে রেখেছে, যা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকেই বিকৃত করে তোলে, পুরো অর্থের সাথে একটি বিশাল কিউবের সাথে একটি বিশাল কিউবকে একইভাবে তৈরি করে এবং ভিডিও প্রক্রিয়াজাত করে।
তবে সুস্পষ্ট বিরোধী -বিরোধী মনোভাবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরোগুলি বেঁধে দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, ফাইনালে, সমস্ত অভিনেতা একটি প্রতিরক্ষামূলক রঙে সামরিক ইউনিফর্ম রেখেছিলেন, স্মরণ করে যে যুদ্ধ ব্যতিক্রম ছাড়াই সবাইকে প্রভাবিত করবে, তবে “মানবতার শেষ দিনগুলি” বরং ক্রাউসের কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, এটি গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়িত করার পরিবর্তে।
সংক্ষেপে, প্যারিসিয়ান “ওডিয়ন” এর বর্তমান পরিচালক জুলিয়েন গোসলেনের অভিনয় এবং অন্যতম আকর্ষণীয় ফরাসি মাধ্যম -জেনারেশন ডিরেক্টর, কার্ল ক্রাউসের নাটকটির নাম একটি সাবটাইটেল হিসাবে পরিবেশন করতে পারে – ভাল, বা স্বল্পতম টীকা।
লিওনিড অ্যান্ড্রিভ এবং তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থের নাটকের উপর ভিত্তি করে “লে প্যাসে” নাটকটিতে, যা রাশিয়ায় অত্যন্ত বিরল, এটি জনজীবনের কোনও প্যানোরামা নেই-এটি এমন এক মহিলার সম্পর্কে একটি পারিবারিক গল্প যা তার চারপাশে বা তুচ্ছ করে, তার আত্ম-ধ্বংসাত্মকতা এবং মনস্তাত্ত্বিক অবক্ষয় সম্পর্কে একটি অপরাধের দিকে পরিচালিত করে।
তবে এই অভিব্যক্তিবাদী নাটকে গোসলেন স্পষ্টতই মানবের ভিত্তি, নীতিগতভাবে সমাজের ভিত্তি ধ্বংসের প্রমাণ দেখেন। এটি একজন মহিলাকে নিজেকে হারাতে নিক্ষেপ করার মতো দেখাচ্ছে না, তবে বিশ্বের শেষের আগে দীর্ঘ, হতাশ কান্না হিসাবে।
অভিনেতাদের সাথে এই অভিব্যক্তিটি সহ্য করা সম্ভব হবে কিনা তা বলা মুশকিল। গোসলেন একটি কার্যকর এবং মার্জিত ফিল্টার ব্যবহার করে – ভিডিও ক্যামেরার লেন্স। সুতরাং সাড়ে চার ঘন্টার জন্য, শ্রোতারা সরাসরি কয়েক মিনিটের জন্য অভিনেতাদের দেখেন। বাকি সময় তারা অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরে বাস করার সময় সজ্জার দেয়াল দিয়ে হল থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ভিডিও স্ক্রিনে একচেটিয়াভাবে উপস্থিত হয়।
সংবর্ধনা, এবং বলতে গেলে, অরিজিনাল, তবে গোসলেন দর্শকদের ঘনিষ্ঠ পরিকল্পনা দ্বারা গ্রহণ করেন না এবং মঞ্চের গভীরতা থেকে থিয়েটার রিপোর্টের সজীবতা নয়, তবে শ্যুটিং স্কোরের সূক্ষ্ম বিকাশ, তাই আমরা কেবল রিয়েল টাইমে থিয়েটারের রান্না দেখতে পাই না, বরং নান্দনিক সিনিমার বিবরণে সাবধানতার সাথে চিন্তা করেই চিন্তা করি। কিছু শ্রোতা অ্যাকশনের সময়কালকে ভয় দেখায় – তবে পরিচালক এক মিনিটের মধ্যে জনসাধারণের উপর তার প্রভাবগুলি গণনা করার সম্ভাবনা কম। হলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই প্রভাবটি তার থিয়েটারে ধীরে ধীরে নিমজ্জন প্রয়োজন। যা, যাইহোক, অবাক করেও বোঝায়: প্রথম ক্রিয়াটির শেষে, চরিত্রগুলি নোয়ারের স্টাইলে বেশ কয়েকটি দৃশ্য খেলেন – কৌতুকপূর্ণ মুখোশগুলিতে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অভদ্র এমনকি এমনকি নির্লজ্জ অভ্যাস সহ। গোসলেন এমন একটি পৃথিবী দেখায় যা প্রতি মিনিটে ভিতরে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং এমনকি যদি তিনি একটি “শালীন” প্রজাতিতে ফিরে আসেন তবে এটি এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত।