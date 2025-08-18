Traditional তিহ্যবাহী পরিবেশগত দর্শনীয় স্থান থেকে আধুনিক বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা: গুইগাং সংস্কৃতি-পর্যটন সংহতকরণের উচ্চমানের বিকাশকে অগ্রসর করে

গুইগাং সিটির প্রচার বিভাগ উল্লেখ করেছে যে ব্যতিক্রমী পরিবেশগত শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ, গুইগাং-একটি জাতীয় বন পর্যটন বিক্ষোভের শহর এবং সাংস্কৃতিক ও পর্যটন গ্রহণের জন্য একটি জাতীয় পাইলট-গুয়াংডং-হং কং-মাকাউ গ্রেটার বে এরিয়া এবং আসিয়ানকে “তিনটি পর্বত, এক সংস্কৃতি” দিয়ে একটি ইকো-ট্যুরিজম গন্তব্য তৈরি করছে। এটি এখন ৫২ টি জাতীয় এ-লেভেল ট্যুরিস্ট আকর্ষণ, ৩ 37 টি গ্রামীণ পর্যটন অঞ্চলকে চার-তারকা বা তার বেশি রেট দেওয়া হয়েছে এবং ১ 17 টি থিমযুক্ত পর্যটন শিবিরকে গর্বিত করেছে, যখন এর ব্র্যান্ড “ক্যাম্পিং প্যারাডাইজ, কেয়ারফ্রি গুইগাং” ক্রমবর্ধমান প্রশংসা অর্জন করছে। এই বছরের প্রথমার্ধে, গুইগাং 32.0634 মিলিয়ন দর্শনার্থী আগতদের পেয়েছিলেন, যা পর্যটন রাজস্বতে 30.121 বিলিয়ন ইউয়ান তৈরি করেছে, যা বছরে যথাক্রমে 12.88% এবং 13.87% বছর বেড়েছে।