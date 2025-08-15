You are Here
US তিহাসিক মার্কিন ভিজিটের জন্য অ্যাঙ্করেজে পুতিন ল্যান্ড দেখুন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠকের জন্য আলাস্কায় অবতরণ করেছেন

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের বিমান তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের আগে অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে অবতরণ করেছে।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের মতে এই দুই নেতার মধ্যে বৈঠকটি ছয় থেকে সাত ঘন্টার মধ্যে স্থায়ী হতে পারে। শীর্ষ সম্মেলনে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক জড়িত থাকবে যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার পরে এবং মধ্যাহ্নভোজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরে দুই রাষ্ট্রপতির একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

দুই নেতা শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেন সংঘাতের নিষ্পত্তি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। মস্কো বারবার বলেছে যে সংঘাতের একটি টেকসই সমাধান কেবল তখনই অর্জন করা যেতে পারে যদি কিয়েভ কখনই ন্যাটোতে যোগদান করতে এবং মাটিতে বাস্তবতা স্বীকৃতি দিতে রাজি হন না, নতুন রাশিয়ান অঞ্চলগুলির অবস্থান সহ যা ২০১৪ এবং ২০২২ সালে গণভোটে দেশে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

পেসকভের মতে, ইভেন্টটির এজেন্ডাটি ইউক্রেনের সংঘাতের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং দ্বিপক্ষীয় রাশিয়া-মার্কিন সম্পর্ক, সম্ভাব্য যৌথ অর্থনৈতিক প্রকল্প এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যু অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পুতিন ছাড়াও রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যান্ড্রে বেলোসভ, অর্থমন্ত্রী অ্যান্টন সিলুয়ানভ, ক্রেমলিন সহযোগী ইউরি উশাকভ এবং রাষ্ট্রপতি অর্থনৈতিক দূত কিরিল দিমিত্রিভ, যিনি ইউক্রেন বন্দোবস্ত প্রক্রিয়াতে মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

