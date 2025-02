Vilma manda Giovanna ‘calar a boca’ durante dinâmica e Diogo vira alvo

O primeiro Sincerão individual no BBB 25 teve o retorno de brigas que estiveram presentes após o paredão nesta segunda-feira, 3, além de inúmeros momentos tensos. Na dinâmica, os participantes tiveram de escolher com quem gostariam de formar uma dupla e a última pessoa na casa com quem formariam. Os “rejeitados” receberam uma “torta na cara”.

Desta vez, o Sincerão não envolveu apenas os protagonistas da semana – ou seja, os líderes, emparedados e anjos. Todos os participantes do BBB 25 participaram da dinâmica.

Gracyanne voltou a criticar Diogo Almeida após o ator não defender Aline durante a formação da berlinda. O brother, inclusive, foi o principal alvo da dinâmica, recebendo seis tortas, e chegou a se emocionar ao pedir desculpas a Aline.

Já Vilma e Giovanna voltaram a se desentender e, em determinado momento, a mãe de Diogo mandou que a irmã de Gracyanne “calasse a boca”. Veja, abaixo, os destaques do Sincerão.

Gracyanne Barbosa

Com quem formaria dupla: Camilla

Camilla Com quem não formaria dupla: Diogo Almeida

A influenciadora disse que o ator “se mostrou como uma pessoa completamente incoerente”, citando os votos do brother em Camilla e Thamiris. Ela também criticou o caso com Aline: “Ele nem pensou em proteger uma pessoa que ele está criando uma proximidade aqui dentro”.

Réplica de Diogo Almeida

O ator afirmou que se aproximou com Camilla e Thamiris e já chegou a proteger a dupla. “Elas votam em mim e em nós desde sempre e não tínhamos votado nelas ainda”, mencionou.

Giovanna

Com quem formaria dupla: Thamiris

Thamiris Com quem não formaria dupla: Vilma

A sister voltou a expor o voto de Vilma no confessionário. “[Ela e Diogo] saíram distribuindo mentiras em cada dupla para ficar bem com a casa inteira”, disse.

Réplica de Vilma

Vilma mencionou que “se surpreendeu com Giovanna a chamar de mentirosa” e, em determinado momento, pediu para a sister “calar a boca”.

Diego Hypolito

Com quem formaria dupla: Delma

Delma Com quem não formaria dupla: Gabriel

O ex-ginasta disse ter se magoado com o brother, mencionando uma situação em que Gabriel teria duvidado de sua ansiedade.

Réplica de Gabriel

O brother afirmou que, para ele, Diego “só é o medalhista olímpico lá fora”. “Ainda fico com um pézinho atrás”, comentou.

Daniele Hypolito

Com quem formaria dupla: Delma

Delma Com quem não formaria dupla: Maike

A ex-ginasta mencionou ter ficado chateada com a dúvida de Maike e Gabriel sobre a dúvida acerca da ansiedade do irmão.

Réplica de Maike

O brother disse que ele e a dupla “nunca falaram de Dani e Diego além do jogo”. “Todas as coisas que falamos foi o que ouvimos dentro da casa”, afirmou.

Maike

Com quem formaria dupla: João Gabriel

João Gabriel Com quem não formaria dupla: Daniele Hypolito

O brother afirmou gostar muito e admirar a ex-ginasta, mas disse que Daniele “toma as dores” de Diego Hypolito. Ele também disse que Diego é “mais atlético” e “faz melhor as provas” do que a irmã.

Réplica de Daniele Hypolito

A ex-ginasta citou que “pegou as dores do irmão” pela situação que envolveu a saúde mental de Diego. “Foi muito forte, porque, se a família dele não estivesse junto com ele, pode ser que não tivéssemos meu irmão aqui hoje”, disse.

Gabriel

Com quem formaria dupla: João Pedro

João Pedro Com quem não formaria dupla: Diego Hypolito

O brother disse que se desagradou com falas do ex-ginasta e falou de “chumbo trocado”.

Réplica de Diego Hypolito

O ex-ginasta afirmou que “teve uma barreira para conversar” com Gabriel. “Temos que dar oportunidade a todas as pessoas falarem”, comentou.

#Sincerão #BBB25: Gabriel jogaria em dupla com João Pedro e não jogaria em dupla com Diego Hypolito #RedeBBB pic.twitter.com/gGMGwTvQ0b — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2025

Aline

Com quem formaria dupla: Guilherme

Guilherme Com quem não formaria dupla: Diogo Almeida

A sister citou sua decepção após a formação do paredão. “Em uma oportunidade que ele teve de defender a minha permanência na casa, ele não o fez. […] Isso me decepcionou muito”, disse.

Réplica de Diogo Almeida

O ator mencionou sua aproximação com Aline, dizendo que “tudo o que ‘trocou’ com ela foi de verdade”.

Vinícius

Com quem formaria dupla: Delma

Delma Com quem não formaria dupla: Diogo Almeida

O brother mencionou que “não tem sentido Diogo não ter feito o mínimo de esforço” para tirar ele e Aline do paredão.

Réplica de Diogo Almeida

O ator voltou a dizer que a decisão da formação do paredão não foi só dele e “não foi fácil” indicar a dupla. “Eu não tinha como não proteger os Joãos”, afirmou.

João Gabriel

Com quem formaria dupla: Maike

Maike Com quem não formaria dupla: Diego Hypolito

O brother criticou atitudes do ex-ginasta e um momento em que Diego teria rido do veto de Edilberto e Raissa da Prova do Anjo.

Réplica de Diego Hypolito

O ex-ginasta disse que “é muito difícil de mudar quando a pessoa já está com a opinião formada”. “A minha risada, realmente, é uma risada frouxa”, comentou.

João Pedro

Com quem formaria dupla: Gabriel

Gabriel Com quem não formaria dupla: Diego Hypolito

O brother também citou o caso em que Diego teria rido de Edilberto e Raissa.

Réplica de Diego Hypolito

O ex-ginasta pediu desculpas por atitudes que “transpareceram”. “Eu peço a Deus que conduza as minhas palavras para que eu mude as minhas atitudes”, disse.

Vilma

Com quem formaria dupla: Eva

Eva Com quem não formaria dupla: Giovanna

A sister citou a briga com Giovanna e o fato de a irmã de Gracyanne Barbosa tê-la chamado de “mentirosa”. “Ela me mostrou a ‘cobrinha’ que ela é”, afirmou.

Réplica de Giovanna

A sister disse que “não faltou com respeito” com Vilma e criticou a ocasião em que Vilma a mandou calar a boca. “Chamei a senhora e o seu filho de dois grandes mentirosos”, comentou.

Diogo Almeida

Com quem formaria dupla: Aline

O ator se emocionou ao pedir desculpas à sister pelo ocorrido na formação do paredão. Logo em seguida, os dois se abraçaram.

Com quem não formaria dupla: Gracyanne Barbosa

Ele acusou a influenciadora de “falar por conveniência” e citou uma ocasião em que Gracyanne teria dito que o admirava. “Ela não se revela de verdade”, disse.

Réplica de Gracyanne Barbosa

A influenciadora afirmou ter “caído na narrativa” do Diogo. “Você, como homem, teve uma atitude de m****. […] Eu espero, de verdade, que a Aline encontre um homem que ela merece”, comentou ela sobre o ocorrido no confessionário.

Guilherme

Com quem formaria dupla: Diego Hypolito

Diego Hypolito Com quem não formaria dupla: Gabriel

O brother também criticou a postura de Gabriel acerca da saúde mental de Diego. “O nosso lado humano, em vários momentos aqui, deve falar mais alto”, disse.

Réplica de Gabriel

O brother afirmou que não esperava a escolha de Guilherme como rejeição no Sincerão. “Eu não tenho empatia porque eu nunca tive ansiedade, mas eu sei que existe”, comentou.

Delma

Com quem formaria dupla: Vinícius

Vinícius Com quem não formaria dupla: Vilma

A sister citou que “aconteceram várias coisas que não gostou” e criticou um ocorrido na Xepa em que ela teria negado café.

Réplica de Vilma

A sister disse que “não negou nada” para a Xepa. “É bom o Sincerão para nós sabermos com quem estamos lidando”, afirmou.

Eva

Com quem formaria dupla: Vinícius

Vinícius Com quem não formaria dupla: Vitória Strada

A sister citou “impasses” que teve com a atriz no início do programa. “Nós tentamos nos aproximas, mas parece que há algum tipo de barreira”, disse.

Réplica de Vitória Strada

A atriz comentou que tentou ter uma aproximação com a sister. “Tudo tem uma grande brincadeira e as pessoas têm o direito de se machucar”, afirmou.

Renata

Com quem formaria dupla: João Gabriel

João Gabriel Com quem não formaria dupla: Mateus

A sister mencionou que sentiu mais abertura de Vitória, mas distanciamento de Mateus. “Eu senti que nos afastamos e a nossa relação ficou mais superficial”, disse.

Réplica de Mateus

O brother se disse “surpreso” e afirmou que sente que não se distanciou de Renata. “Eu acho que esse argumento seu não cabe no jogo”, comentou.

Mateus

Com quem formaria dupla: Camilla

Camilla Com quem não formaria dupla: Vilma

O brother afirmou que Vilma “não se posiciona sozinha” e se isola da casa. Além disso, ele disse não concordar com atitudes da sister e voltou a citar o ocorrido da formação do paredão.

Réplica de Vilma

A sister comentou que também não faria dupla com Mateus e que deveria ter votado nele e em Vitória. “Quem deveria ter ido para o paredão era vocês”, disse.

Vitória Strada

Com quem formaria dupla: Thamiris

Thamiris Com quem não formaria dupla: Diogo Almeida

A atriz mencionou ser “a primeira opção” de Diogo para o paredão e também citou o fato de Diogo não ter priorizado Aline. “Se eu tivesse me relacionado com alguém, eu ia esperar isso”, afirmou.

Réplica de Diogo Almeida

O ator disse que ele e Aline “não tiveram uma aproximação maior que não fosse beijos e abraços”. “A hora da decisão foi muito difícil para mim”, comentou, emocionado.

Thamiris

Com quem formaria dupla: Giovanna

Giovanna Com quem não formaria dupla: Diogo Almeida

A sister comentou que as falas do ator são “inconsistentes” e criticou a escolha de Diogo em indicar ela e a irmã durante a dinâmica do confessionário.

Réplica de Diogo Almeida

O ator disse que desistiu de proteger a dupla após uma série de atitudes das irmãs. “Tudo o que eu falei sobre elas é legítimo”, afirmou.

Camilla

Com quem formaria dupla: Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa Com quem não formaria dupla: Diogo Almeida

A sister prometeu que votará no ator e em Vilma “até eles saírem”.

Réplica de Diogo Almeida

O ator disse que Camilla “foi bem arrogante” com Vilma e voltou a citar uma briga que a dupla teve com as irmãs. “Eu mudei a minha forma de pensar quando eu vi que você não olhava na minha cara quando eu falava ‘bom dia'”, afirmou.