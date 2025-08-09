You are Here
VIQ সমাধান ক্রেডিট চুক্তিতে সংশোধনী ঘোষণা করে

মিসিসাগা, অন্টারিও – ভাইক সলিউশন ইনক। (“Viq“,”VIQ সমাধান“বা”সংস্থা“) (টিএসএক্স: ভিকিউএস), সুরক্ষিত, এআই-চালিত, ডিজিটাল ভয়েস এবং ভিডিও ক্যাপচার প্রযুক্তি এবং ট্রান্সক্রিপশন পরিষেবাদি সরবরাহকারী বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী, আজ ঘোষণা করেছে যে এটি অষ্টম সংশোধনী চুক্তিতে প্রবেশ করেছে (“অষ্টম সংশোধন চুক্তি“) বিডি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের সাথে (দ্য”Nder ণদানকারী“) সংশোধিত হিসাবে সংস্থা ও nder ণদানকারীর মধ্যে ১৩ ই জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের credit ণ চুক্তির নির্দিষ্ট শর্তাদি সংশোধন করার জন্য (“ক্রেডিট চুক্তি“) Nder ণদানকারীর সাথে কোম্পানির মার্কিন $ 15,000,000 সিনিয়র সুরক্ষিত loan ণ পরিচালনা করা (“মূল loan ণ“) পাশাপাশি nder ণদানকারীর সাথে মার্কিন ডলার 1,500,000 টার্ম loan ণ, যার মধ্যে মার্কিন ডলার 1,250,000 অঙ্কিত হয়েছে (“সেতু loan ণ“)। অষ্টম সংশোধন চুক্তিটি কোম্পানির পুনর্নির্মাণ এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যগুলিকে সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

