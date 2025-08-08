Wntti: দ্য শিষ্য যিনি ভাল করেছেন

লিখেছেন নাথানিয়েল স্টিফেন
বাউচির রাস্তাগুলির ফোসকা উত্তাপে, একটি খালি পায়ে ছেলে একবার অলসতা বা অবজ্ঞার বাইরে নয়, প্রয়োজনীয়তার বাইরে নয়। তিনি একজন আলমাজিরি ছিলেন, উত্তর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ শিশুদের মধ্যে একজন নাইজেরিয়াইসলামী শিক্ষার নামে বাড়ি থেকে অনেক দূরে প্রেরণ করা হয়েছিল, তবুও প্রায়শই কষ্টের জীবনকে ত্যাগ করে। এই ছেলের নাম ছিল বালা মাইজামা’আ ওয়ান্টি, এবং ইতিহাসটি তার স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করেছিল, তিনি সম্ভবত একই অস্পষ্টতার কাছে হারিয়ে যেতে পারেন যা আলমাজিরি সিস্টেমের অনেক শিশুকে গ্রাস করে।
ওয়ান্টি কোনও সাধারণ ছেলে ছিল না। তিনি অল্প বয়সে বাবা -মা উভয়কেই হারিয়েছিলেন, এমন একটি অঞ্চলে একটি নিষ্ঠুর আঘাত যেখানে এতিম প্রায়শই একটি সন্তানের ভাগ্য সিল করে। তবুও, তাঁর চাচা মাইজামার কঠোর দিকনির্দেশনায় তিনি আরামের চেয়ে বিরল কিছু পেয়েছিলেন: কঠোর ভালবাসা এবং নিরলস শৃঙ্খলা। বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষা করার সাথে কুরআনের আবৃত্তি ভারসাম্য বজায় রেখে এই রাস্তাগুলিতে এটি ছিল, ওয়ান্টি লোহার সংকল্পটি বিকাশ করেছিল যা একদিন নাইজেরিয়ার সবচেয়ে কৌশলগত শিল্পের শীর্ষে তাঁর যাত্রাটিকে শক্তিশালী করবে।
তাঁর গল্পের ওজন বোঝার জন্য, আজ আলমাজিরি সিস্টেমটি সংকটটি বুঝতে হবে। মূলত সম্প্রদায়ের সহায়তায় নির্মিত ইসলামিক শিক্ষার বিকেন্দ্রীভূত মডেল হিসাবে ডিজাইন করা, এই ব্যবস্থাটি সমসাময়িক নাইজেরিয়ায় দারিদ্র্য ও অবহেলার পাইপলাইন হয়ে উঠেছে। ইউনিসেফের মতে, নাইজেরিয়ার সাত থেকে নয় মিলিয়ন শিশু এই ভাঙা ব্যবস্থায় আটকা পড়েছে। তাদের পরিবার থেকে দূরে পাঠানো হয়েছে, অনেক ঘোরাঘুরি শহরগুলি নিরবচ্ছিন্ন, দক্ষ নয় এবং রোগ, অপব্যবহার, র্যাডিক্যালাইজেশন এবং শোষণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
২০২০ সালে, ফেডারেল সরকার স্বীকার করেছে যে আলমাজিরি ঘটনাটি একটি জাতীয় সুরক্ষার হুমকিতে পরিণত হয়েছে এবং তবুও সংস্কারগুলি অধরা রয়ে গেছে।
এই পরিবেশ থেকে ওয়ান্টির উত্থান তাই কেবল উল্লেখযোগ্য নয়, এটি বিপ্লবী। তার সহজাত উজ্জ্বলতা খুব তাড়াতাড়ি জ্বলজ্বল করে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, এমন একটি কীর্তি যা প্রায়শই অনেক আলমাজিরাইয়ের স্বপ্ন হিসাবে থেকে যায়। তিনি জারিয়ার আহমদু বেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং রসায়নে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কিন্তু সে সেখানে থামেনি। প্রাসঙ্গিকতা এবং পুনর্বিন্যাসের তৃষ্ণা দ্বারা পরিচালিত, ওয়ান্টি আবুবকর তাফাওয়া বালওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিপণনে এমবিএ অর্জন করেছিলেন এবং পরে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল এবং অক্সফোর্ডের স্যাড বিজনেস স্কুলে এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রামগুলির প্রাক্তন ছাত্র হয়ে ওঠেন। এগুলি কেবল একাডেমিক সাধনা ছিল না, এগুলি কঠোর-বিজয়ী ঘোষণা ছিল যে রাস্তার ছাগলছানা বিশ্বব্যাপী চিন্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল।
প্রতিকূলতার পরিখাতে তাঁর মন এবং চরিত্রটি তৈরি করার পরেই ওয়ান্টি নাইজেরিয়ার তেল বোর্ডরুমে পা রেখেছিলেন এবং যখন তিনি করেছিলেন, তখন তিনি কেবল ফিট করেননি। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
1991 সালে, তিনি নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে (এনএনপিসি) একজন তরুণ রসায়নবিদ হিসাবে যোগদান করেছিলেন। এলেম পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের সেই বিনয়ী শুরু থেকে, তাঁর কেরিয়ারের ট্র্যাজেক্টোরি আবহাওয়া থেকে কম কিছু ছিল না। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, তিনি শক্তি খাতের বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল এবং রূপান্তরকামী ভূমিকা দখল করতে নেমে এসেছিলেন। মে মাসে তিনি জনসেবা ত্যাগ করার সময়, ওয়ান্টি কীভাবে প্রযুক্তিগত গভীরতা এবং নৈতিক স্পষ্টতা এখনও নাইজেরিয়ার নেতৃত্বে সহাবস্থান করতে পারে তার প্রতীক হয়ে উঠেছে।
পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন সংস্থার (পিপিএমসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে, ওয়ান্টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের নেতৃত্ব দিয়েছিল যা দেশজুড়ে পেট্রোলিয়াম বিতরণকে প্রবাহিত করেছিল। কর্পোরেট প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজির গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে, তিনি নাইজেরিয়ার বেলিয়েড অর্থনীতির জন্য একটি লাইফলাইন, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে 10 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আনলক করে বহু বিলিয়ন ডলারের উত্পাদন ভাগ করে নেওয়ার চুক্তির বিরোধগুলি সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
তাঁর নেতৃত্ব ২০২১ সালে পেট্রোলিয়াম শিল্প আইন (পিআইএ) উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আরও তীক্ষ্ণ ফোকাসে এসেছিল। এনএনপিসির এনএনপিসি লিমিটেডে রূপান্তরকরণের অন্যতম কেন্দ্রীয় স্থপতি হিসাবে, ওয়ান্টি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত জাতীয় তেল সংস্থার জন্মগতভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সহায়তা করেছিল। এনএনপিসি আপস্ট্রিম ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস (এনইউএমএস) এর প্রধান উজান বিনিয়োগ কর্মকর্তা হিসাবে, তিনি ব্যয়-দক্ষতা সংস্কার চালু করেছিলেন যা বৈশ্বিক শিল্পের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক মানদণ্ডের মধ্যে একটি অপারেটিং ব্যয়কে ব্যারেল প্রতি 10 ডলারের নিচে নামিয়ে দেয়।
কোভিড -১৯ মহামারীটির শীর্ষে, ওয়ান্টির নেতৃত্ব উত্পাদন স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছিল এবং তার দলটি তেল চুরির বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ার যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, রিয়েল-টাইমে নাশকতা ও চুরির উপর নজরদারি, প্রতিরোধ এবং সাড়া দেওয়ার জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তির কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পথিকৃত করেছিল।
প্রধান স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশ কর্মকর্তা হিসাবে তিনি আইএমআরএ+ এবং এফইএমএসের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছিলেন, যা কর্পোরেশন জুড়ে ঘটনার প্রতিবেদন এবং আগুন সুরক্ষার উন্নতি করেছে। কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনাগুলি মাত্র এক বছরে 15 শতাংশ কমেছে। এবং নাইজেরিয়ার ‘নিগাসিফিকেশন কৌশল’ এর পিছনে দূরদর্শী হিসাবে, ওয়ান্টি একটি গ্যাস-নেতৃত্বাধীন রূপান্তরকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন যা দেশীয় শিল্প প্রবৃদ্ধির প্রচারের সময় বিশ্বব্যাপী স্বল্প-কার্বন লক্ষ্যগুলির সাথে দেশকে একত্রিত করেছিল।
তবুও, তার সমস্ত প্রযুক্তিগত কৃতিত্বের জন্য, ওয়ান্টি কখনই বাউচি থেকে সেই ছেলে হওয়া বন্ধ করেনি। তাঁর নম্রতা অক্ষত ছিল, যেমন তাঁর বিশ্বাস যে সত্য সাফল্য সেবায় রয়েছে।
পাবলিক অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পরে, তিনি অন্যকে ক্ষমতায়নের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। ২০২৫ সালে, তিনি আলটস্কুল আফ্রিকার সাথে অংশীদার হয়ে ওয়ান্টি টেক ফেলোশিপ চালু করেছিলেন, যার লক্ষ্য একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল দক্ষতার সাথে সুবিধাবঞ্চিত নাইজেরিয়ান যুবকদের সজ্জিত করা। ২০২27 সালের মধ্যে ২,০০০ এ পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে ইতিমধ্যে ৫০০ টিরও বেশি ফেলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি কাতাগুম যুব লীগ সহ উত্তর নাইজেরিয়ার জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা প্রকল্পগুলিরও নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা যুব-নেতৃত্বাধীন গাছ-রোপণ প্রচার এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সচেতনতা চালায়।
এগুলি পরোপকারের টোকেন কাজ নয়, এগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ভিত্তি করে পদ্ধতিগত হস্তক্ষেপ। ওয়ান্টি জানে যে এর পিছনে ফেলে যাওয়ার অর্থ কী। অদৃশ্য হওয়ার অর্থ কী তা তিনি জানেন। এবং এখন, তিনি তার প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করেন যাতে অন্যরা তা না থাকে তা নিশ্চিত করতে।
এমন একটি অঞ্চলে যেখানে শিশুদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে, ওয়ান্টির গল্পটি মনোযোগ দেওয়ার আদেশ দেয়। এটি কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের একটি বিবরণ নয়, এমন একটি সিস্টেমের একটি অভিযোগ যা লক্ষ লক্ষ ব্যর্থ অব্যাহত রয়েছে। তাঁর জীবন প্রমাণ করে যে গোয়েন্দা, কৃপণতা এবং নেতৃত্ব ভূগোল বা শ্রেণীর দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; তারা কেবল একটি সুযোগ খুঁজছেন।
আজ, 8 আগস্ট, ওয়ান্টি যেমন আরও একটি জন্মদিন চিহ্নিত করেছে, সম্ভবত তিনি আড়ম্বরপূর্ণ এড়াতে পারবেন। তবে ক্লাসরুমগুলিতে তিনি অনুপ্রাণিত যুবকদের দ্বারা রোপণ করা গাছগুলিতে, তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন তাদের কণ্ঠে, উদযাপনটি প্রতিধ্বনিত হয়।
আলমাজিরি কখনই অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তিনি সবেমাত্র বড় হয়েছেন, বোর্ডরুমে প্রবেশ করেছেন এবং এখন এমন একটি জাতি গঠনে সহায়তা করছেন যেখানে কোনও শিশু ভবিষ্যতের জন্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হয় না।