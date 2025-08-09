You are Here
XXI কাজ: অতীতের একটি রেসিপি যা দুর্বল গোষ্ঠীগুলির বাদে আরও বাড়িয়ে তোলে মতামত
News

কাজের সময়সূচী XXI ভবিষ্যত বিক্রি করে, তবে এটি সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে এটি অতীত থেকে সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতির ঘোষণাটি প্যাকেজে “নমনীয়তা”, “প্রতিযোগিতা”, “সমঝোতা”, “সবচেয়ে দুর্বল”, “লড়াইয়ের কাজের অনিশ্চয়তা” সুরক্ষা “তে উপস্থিত হয়। প্যাকেজটি যখন সমস্ত কিছু খোলে তখন পরিবর্তিত হয়: নিয়ন্ত্রিত এবং অনিশ্চিত। 2003 এর কোড এবং আইনতে ব্যবহৃত এই মশালার সংমিশ্রণের ফলাফল ট্রাইকালেই এন। ° 23/201225 জুন থেকে – যার কথিত ক্ষণস্থায়ী বিষয়বস্তু তখন সংকটকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করা হয়েছিল – পর্তুগিজ সমাজে অনিশ্চয়তার গভীর চিহ্নগুলি বাম দিকে।

