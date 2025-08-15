Ž অ্যানিস লিপকে মেমোরিয়াল – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

১৯০০ সালে জন্মগ্রহণকারী, তাঁর স্ত্রী জোহানা নোভিকাকে বিয়ে করার আগে এবং পশ্চিমা রিগায় একটি পরিবার শুরু করার আগে এবং স্থানীয় বন্দরে স্টিভডোর এবং ডক কর্মী হিসাবে কাজ করার আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লাত্ভীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। তবে, লিপকেরও শক্তিশালী বামপন্থী রাজনৈতিক প্রবণতা ছিল এবং ১৯৩34 সালে সরকারের বিরুদ্ধে বিপর্যয়মূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, যদিও তাকে কখনও কারাগারে বন্দী করা হয়নি।
১৯৪১ সালে যখন জার্মান বাহিনী লাটভিয়াকে আক্রমণ করেছিল, তখন লিপকে ইহুদি ঘেটোর কাছে গুদামগুলিতে কাজ শেষ করে, যার মধ্যে ইহুদি কর্মীদের ঘেটো এবং গুদামগুলির মধ্যে পরিবহন করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এই ব্যবস্থাটি ব্যবহার করেছিলেন ইহুদিদের ঘেড়ো থেকে বেরিয়ে আসতে এবং স্বাধীনতার জন্য। তিনি যখন প্রাথমিকভাবে শহরের চারপাশে বিভিন্ন আড়াল করার জায়গা ব্যবহার করেছিলেন পাশাপাশি তাঁর নিজের বাড়ির পাশাপাশি, অবশেষে তিনি ১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে তাঁর নিজের বাড়ির পাশের একটি ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্রটি খনন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেখানে ইহুদি শরণার্থীরা লুকিয়ে থাকতে পারে। বসন্তে যখন প্রথম আশ্রয়টি ভেঙে পড়েছিল, তখন তিনি আরও ভাল নির্মাণ কৌশল ব্যবহার করে একটি নতুন তৈরি করেছিলেন যা একবারে 12 জনকে ধরে রাখতে পারে। লিপকের পুরো পরিবার আশ্রয়টি গোপন রেখেছিল এবং ইহুদিদের পালাতে সহায়তা করার জন্য কাজ করেছিল।
১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন লাতভিয়াকে পুনরায় দখল করার পরে, লিপকে তার কার্যক্রম সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তবে কমিউনিস্টরা কীভাবে তার সাথে চিকিত্সা করছিলেন সে সম্পর্কে তীব্র কথা বলার পরেও তাকে একা রেখে দেওয়া হয়েছিল। বাঙ্কারটি ব্যবহার করা বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়। 1987 সালে বেশ কয়েকটি হার্ট অ্যাটাকের পরে লিপকে মারা যেত এবং তার স্ত্রী 1990 সালে মারা যাবেন।
২০০৫ সালে, চলচ্চিত্র পরিচালক অগাস্টস সুকুটস, ইসিস লিপকের পুত্রবধূ-আরিজা লিপকে, এবং উদ্যোক্তা মেরিস গাইলি একটি যাদুঘর এবং একটি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পরিবেশন করবে এমন একটি ভবন নির্মাণের জন্য একটি বেসরকারী সংস্থা গঠন করেছিলেন। ২০১২ সালে খোলা জাদুঘরটি সত্যই অস্বাভাবিক।
বিল্ডিংটি একটি দুটি গল্প বাদামী-কালো কাঠের কাঠামো যেখানে বেশিরভাগ কক্ষের কোনও উইন্ডো নেই। দর্শনার্থীরা মূল প্রবেশদ্বারে একটি ডোরবেল বাজিয়ে জাদুঘরটি অ্যাক্সেস করে এবং তারপরে দরজাটি দূরবর্তীভাবে আনলক করার জন্য অপেক্ষা করে, তার পরে তারা একটি অন্ধকার হলওয়ে দিয়ে মূল ভবনের অভ্যর্থনা হলে হাঁটতে হাঁটতে। কর্মীদের কাছ থেকে অডিওগাইড পাওয়ার পরে, দর্শনার্থীরা তারপরে বিল্ডিংয়ের তিনটি তল অন্বেষণ করতে পারেন।
যাদুঘরের গা dark ়ভাবে আলোকিত শীর্ষ তলটি, যা কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী, এর কেন্দ্রস্থলে একটি শ্যাফ্ট সহ একটি একক ঘর এবং ঘরের পাশে আস্তরণের কেসগুলি প্রদর্শন করে। শ্যাফ্টটি বেসমেন্টের একটি কক্ষে নেমে আসে যাতে লিপকে ইহুদি শরণার্থীদের জন্য নির্মিত ভূগর্ভস্থ ঘরের একটি প্রতিরূপ রয়েছে। এই বেসমেন্ট রুমের মেঝেতে অনুমান করা জোহানা লিপকের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের একটি লুপিং ভিডিও রেকর্ডিং যা তিনি এবং তার স্বামী কীভাবে ইহুদিদের হলোকাস্ট থেকে বাঁচাতে কাজ করেছিলেন তা বর্ণনা করে মারা যাওয়ার কয়েক মাস আগে তৈরি হয়েছিল। ডিসপ্লে কেসগুলি লিপকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত historic তিহাসিক আইটেমগুলির পাশাপাশি পরিবারের দ্বারা সংরক্ষিত ইহুদিদের কাছ থেকে ডকুমেন্টেশন দেখায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইটেমগুলির মধ্যে একটি হ’ল কনিষ্ঠ লিপক চাইল্ড জিগফ্রেডসের একটি অঙ্কন, বাঙ্কারকে চিত্রিত করা, যা মূল বাঙ্কারটি দেখতে কেমন তার একমাত্র বেঁচে থাকা ভিজ্যুয়াল রেকর্ড।
যাদুঘরের নিচতলায় এমন একটি জায়গা রয়েছে যেখানে লোকেরা উপরের তল থেকে বেসমেন্ট এবং উইন্ডো সহ একটি লাউঞ্জ অঞ্চল এবং প্রস্থানের দিকে যাওয়ার একটি দরজা দিয়ে শ্যাফ্টটি দেখতে পারে। বেসমেন্টে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেলমেট রয়েছে যা বাঙ্কার স্পেসের পাশাপাশি বিশেষ প্রদর্শনী সহ একটি ঘর রয়েছে। মনে রাখবেন যে প্রকৃতপক্ষে পুনর্গঠিত বাঙ্কার নিজেই প্রবেশ করা সম্ভব নয়।
সামগ্রিকভাবে, কাঠের ভবনের অন্ধকার, স্পার্টান অভ্যন্তর এবং জোহানা লিপকে পটভূমিতে বাজানো রেকর্ডিং এই যাদুঘরটিকে একটি সত্যই ভুতুড়ে জায়গা হিসাবে গড়ে তুলেছে যা কয়েক দশক আগে একবার লুকিয়ে থাকা ইহুদি লোকেরা হলোকাস্ট পালিয়ে যাওয়া আশ্রয়ের পরিবেশের প্রতিরূপ তৈরি করে।