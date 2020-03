40 বছর থেকে করোনা ভাইরাস কে পুষে রেখেছিলো চীন, ল্যাবের তথ্য নিয়ে ১৯৮১ সালেই প্রাকাশিত হয়েছিলো বই

ডিজিটাল ডেস্ক – করোনা ভাইরাস চীনের বুহান ল্যাব এ ৪০ বছর থেকে ছিলো আর যা চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী দেশ হবার জন্য তৈরী করছে । সেই তৈরী করা ভাইরাসের কবলে পরছে বিশ্বের প্রায় ছয় হাজার মানুষ ।

চীনে তৈরী এই ভাইরাসের ব্যাবহারের মাধ্যমে চীন চেয়েছে, চীনের গরীব মানুষের মৃত্যু আর যার ফলে, বিশ্বের সেরা ধনী দেশের খেতাব অর্জন করবে, চীনের এই ভাইরাসের সম্পর্কে এক আমেরিকান লেখকের বই এ পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যায় । বইয়ের নাম ‘ দ্যা আইজ অফ ডারকন্যাস’ (The eyes of Darkness) আর বইয়ের লেখক ডিন কোন্টজ (Dean Koontz) ১৯৮১ সালে প্রকাশিত তার লেখা এই বইতে তিনি বুহান শহরের ল্যাবে রাখা বুহান-৪০০ নামের একটি ভাইরাসের কথা বলেন, আর তার বইয়ের লেখা সত্যি বিশ্ব কে হতভম্ব করে দিয়েছে ।

লেখক তার বইতে বলেন বুহান ৪০০ একটি বায়োলজিক্যাল একটি নিখুঁত অস্ত্র, তার লেখা থেকে পাওয়া “Wuhan-400 is a perfect weapon. It afflicts only human beings. No other living creature can carry it. And like syphilis, Wuhan-400 can’t survive outside a living human body for longer than a minute, which means it can’t permanently contaminate objects or entire places the way anthrax and other virulent microorganisms can.”

বিশ্বের বহু সংবাদমাধ্যম গুলি এই লেখা নিয়ে বিশ্লেষণ করছে , ডিনের লেখা বইটির ৫৫৩ থেকে ৫৫৬ পাতা পর্যন্ত যে ভাইরাসের কথা ডিন লেখেন তা চিনের বর্তমান কার্যকলাপের সাথে মিলে যাচ্ছে বলে, বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞই টুইট করেছে।