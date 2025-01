স্কাই স্টুডিওস এলস্ট্রি এক্সিকিউট টম অ্যাভিসন পার্থ ফিল্ম স্টুডিওতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য

আসন্ন পার্থ ফিল্ম স্টুডিওগুলির একজন সিইও রয়েছে। টম অ্যাভিসন যুক্তরাজ্য থেকে স্থানান্তরিত করছেন, যেখানে তিনি লন্ডনের বাইরে স্কাই স্টুডিওস এলস্ট্রির অপারেশন ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার জন্য এবং বহু মিলিয়ন ডলারের স্টুডিওর নেতৃত্ব দেবেন। অ্যাভিসন যেমন ফিল্মগুলিকে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করেছে দুষ্ট, পেরুতে প্যাডিংটন এবং ব্রিজেট জোন্স: ছেলে সম্পর্কে পাগল কমকাস্টের মালিকানাধীন স্কাই স্টুডিওস এলস্ট্রিতে, পূর্ব লন্ডনের 3 মিল স্টুডিও এবং ইংলিশ রাজধানীর অন্যদিকে historic তিহাসিক টুইকেনহ্যাম স্টুডিওগুলির পছন্দগুলির জন্য গত 10 বছর ধরে ইউকে স্টুডিওতে পরিচালনা-স্তরের ভূমিকা পালন করেছে। তার ভাড়াটি বিশ্বব্যাপী নিয়োগের অনুসন্ধান এবং হোম ফায়ার অপারেশনস, আর্টস অ্যান্ড কালচার ট্রাস্ট এবং শিল্প বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সংস্থা বিনোদন কর্মচারী অস্ট্রেলিয়া সমন্বিত একটি নির্বাচন প্যানেলের সাথে একটি সভা অনুসরণ করে। “আমি সর্বদা এমন সুযোগগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি যা সৃজনশীল শক্তিতে পূর্ণ, পার্থকে দেখার এবং প্রধান স্টেকহোল্ডার এবং হোম ফায়ার টিমের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়ে এটি স্পষ্ট ছিল যে পার্থ ফিল্ম স্টুডিওগুলির সাথে ডাব্লুএতে যা ঘটছে তা সেই সুযোগগুলির মধ্যে একটি ,” said Avison. পার্থ ফিল্ম স্টুডিওগুলি বর্তমানে নির্মাণাধীন এবং 2026-এর প্রথম দিকে খোলার সময়সূচী। ‘বোনিয়ার্ড’ ব্যবহার করুন এবং পোশাক, মেক-আপ, অফিস, সম্পাদনা, স্টোরেজ এবং সবুজ কক্ষগুলির জন্য স্থান সহ মঞ্চ সংযুক্তি ব্যবহার করুন।

অসাধারণ লীগ…যা কানাডার সিবিসিতে এর নাম তৈরি করেছে, এটি একটি নর্ডিক রিমেকের জন্য সেট করা হয়েছে। আইটিভি স্টুডিওস নর্ডিক্স ফর্ম্যাটে বিকল্পটি অর্জন করেছে (ওরফে কানাডার চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ), যা পুরো দেশগুলিকে সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং নরওয়ের জন্য একটি বিশাল বাধা কোর্সে পরিণত হয়েছে। এলএ-ভিত্তিক ফর্ম্যাট স্রষ্টা টিজিসি গ্লোবাল এন্টারটেইনমেন্ট দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে বিক্রি হওয়া এই শোটি আইকনিক স্থানে রাখা অপরিচিতদের দলগুলি দেখেছে যেখানে তারা তীব্র, ভৌগলিকভাবে নির্দিষ্ট মানসিক এবং শারীরিক চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করে। “আইটিভি নর্ডিক্সের মধ্যে আমরা তত্ক্ষণাত্ এর সম্ভাবনা দেখেছি অসাধারণ লীগ।.., “আইটিভি স্টুডিও সুইডেনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনা রাইডিন বলেছেন, যিনি আইটিভি স্টুডিও নর্ডিক্সের পক্ষে এই চুক্তিটি দালাল করেছিলেন। “এটা সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা শোটির ভিত্তিটি দেখেছি, দেশব্যাপী বাধা কোর্স তৈরি করে, বুনোতে কিছু অপ্রত্যাশিত, চোয়াল-ড্রপিং মুহুর্তগুলি সরবরাহ করে এবং সেটিংস এবং যে সমস্ত লোকেরা সত্যই জয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তাদের সত্যতা এবং সত্যতা উভয়ই এর সাথে একটি নাটকীয় ফলাফল তৈরি করে বাস্তব উচ্চতর দাগ। ” অসাধারণ লীগ… has previously been optioned in Germany by Leonine Studios’ Madame Zheng Production. সিবিসি ২ February ফেব্রুয়ারি মূল শোয়ের তৃতীয় মরসুম চালু করতে চলেছে। অন্তর্দৃষ্টি প্রোডাকশনস এবং দ্য গুরিন সংস্থা, যা টিজিসির প্রতিষ্ঠাতা ফিল গুরিনের মালিকানাধীন, সিরিজটি তৈরি করে।

টিভি 4 ‘পতিত’ মরসুম 2 বাছাই করে

সুইডেনের টিভি 4 এর দ্বিতীয় মরসুমের অর্ডার দিয়েছে পড়ে গেছেনাটক থেকে সেতু চিত্রনাট্যকার ক্যামিলা আহলগ্রেন, মার্টিন অ্যাসফাগ এবং অ্যালেক্স হরিদী। সোফিয়া হেলেন (, আটলান্টিক ক্রসিং) কোল্ড কেস দলের নেতা হিসাবে আবারও শোতে অভিনয় করবেন। যখন ইয়েস্টাডে একটি মেনশনের বাইরে কোনও দেহ সমাহিত করা হয় তখন একটি নতুন কেস খোলে, অন্যদিকে ডকুমেন্টারি নির্মাতাদের একটি দল দ্বারা ট্র্যাক করা অন্য একজনকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। বনিজে এন্টারটেইনমেন্টের ফিল্মলেন্সটি টিভি 4, জার্মানির জেডডিএফ এবং ফিল্ম আই স্কেনের সহ-প্রযোজনা করছে, সিগ্রিড নর্ডেনহেক এবং আন্না ওয়ালমার্ক প্রযোজকদের সাথে। লিসা ডাহলবার্গ টিভি 4 এর নির্বাহী নির্মাতা এবং পরিচালক হলেন জোহান লুন্ডিন এবং লিন ম্যানহাইমার। আন্তর্জাতিকভাবে এই সিরিজটি বিতরণকারী বনজয় অধিকারগুলি এর আগে অন্যান্য অঞ্চলগুলির মধ্যে ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মরসুম 1 বিক্রি করেছে। “পড়ে গেছে সুইডেন থেকে বেরিয়ে আসা নতুন ধরণের অপরাধ নাটক যা আন্তর্জাতিক স্বার্থ অর্জন করছে তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ, “ফিল্মল্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হ্যানি পামকুইস্ট, প্রাক্তন এইচবিও ইউরোপের এক্সিকিউটিভ বলেছেন। “ক্যামিলা আহলগ্রেন কোমল চরিত্রগুলির সাথে একটি আকর্ষণীয় বিশ্ব তৈরি করেছেন এবং এটি সোফিয়া হেলিনের অভিনয় প্রতিভার সাথে জুটিবদ্ধ, স্থানীয় শ্রোতাদের এবং তার বাইরেও একটি প্রিমিয়াম নাটক তৈরি করে।” এই ঘোষণাটি আজ টিভি নাটক ভিশন ইভেন্টে এসেছে, যা গোবার্গ ফিল্ম ফেস্টিভালের অংশ।