As 20 melhores novidades de streaming desta semana

Foto: Divulgação/Paramount+ / Pipoca Moderna

As estreias de streaming trazem alguns temas convergentes. Fãs de thrillers de ação estão bem servidos com duas séries de conspiração global, a estreante “Alvo Primário” e a 2ª temporada de “Agente Noturno”. Já entre os filmes, a coincidência são duas produções de mistério passadas em torno do farol de uma ilha isolada. A seleção de lançamentos também inclui um filme inédito de “Star Trek” e diversas outras opções para ver em casa. Confira 20 destaques da semana.

>> JÁ DISPONÍVEL

OSHI NO KO 2 | NETFLIX

A 2ª temporada de um dos animes de maior sucesso da TV japonesa chegou de surpresa e sem divulgação na Netflix. A adaptação do mangá de Aka Akasaka (“Kaguya-sama: Love Is War”) acompanha Gorou Amamiya, um ginecologista e obstetra que admira a pop idol Ai Hoshino. Designado para auxiliar no parto dos filhos de Ai, Gorou é assassinado por um fã obsessivo na noite do nascimento e reencarna como Aquamarine “Aqua” Hoshino, filho de Ai, mantendo as memórias de sua vida anterior. Sua irmã gêmea, Ruby Hoshino, também é a reencarnação de uma paciente de Gorou que era fã de Ai.

Quatro anos depois, Ai é assassinada pelo mesmo fã, que posteriormente comete suicídio. Suspeitando – com razão – que o pai desconhecido deles possa ter sido cúmplice, Aqua deduz que o homem que engravidou Ai e nunca apareceu é uma celebridade que quis manter o caso em segredo. Para descobrir sua identidade, ele decide ingressar na indústria do entretenimento, seguindo a carreira de ator para encontrar antigos colegas de Ai e matar o próprio pai. Apesar da pouca idade, Aqua já possui a mentalidade de um adulto, graças às memórias de sua vida anterior. Isso o torna mais consciente e estratégico em relação às suas ações.

O curioso é que todo esse resumo acontece no primeiro capítulo da série. A partir daí, a trama fantasiosa muda radicalmente de tom, adotando realismo extremo ao acompanhar a escalada de Aqua pela indústria do entretenimento. Após iniciar a carreira de ator por acaso na infância, ele retoma sua trajetória como adolescente numa série ruim de baixo orçamento, onde reencontra uma ex-atriz mirim que era a maior estrela de sua geração. De lá, vai para um reality de namoro, onde finge se envolver com uma participante, que também é atriz. Após muito melodrama, Aqua e as duas garotas, Kana Arima e Akane Kurokawa, voltam a se juntar numa superprodução de teatro. A 2ª temporada se concentra nos bastidores da montagem.

O detalhismo da produção e a crítica à indústria cultural é impressionante. Paralelamente, Ruby Hoshino, a irmã de Aqua, começa a dar os primeiros passos para virar uma idol como a mãe. Ela se junta com Kana e outra colega do reality do irmão, a youtuber Mem-Cho, e reforma o antigo girlgroup de Ai. Só que ninguém, à exceção de sua mãe de criação e empresária, sabe que Aqua e Ruby são filhos da idol assassinada.

A série do estúdio Dogakobo (“O Castelo Animado”, “Ponyo”) tem de tudo: drama realista, mistério fantasioso, J-pop, cultura, romance adolescente e suspense, e já se encontra renovada para o terceiro ano de produção.

>> QUARTA

ALVO PRIMÁRIO | APPLE TV+

A nova série de ação e conspiração global acompanha Edward Brook, um jovem gênio de matemática que, ao trabalhar numa tese de pós-graduação baseada em números primos, faz uma grande descoberta, capaz de desvendar padrões numéricos. O avanço coloca Brook na mira de inimigos poderosos, já que a solução encontrada poderia comprometer a segurança de todos os sistemas computacionais do mundo, de contas bancárias a sistemas de defesa. Quando o matemático passa a ser perseguido, a agente da NSA Taylah Sanders é encarregada de monitorar suas ações. No entanto, ao perceber a dimensão da conspiração, Sanders une forças com Brook para desmantelar o esquema que ameaça sua vida.

Os papéis principais são vividos por Leo Woodall (“The White Lotus”), que conquistou destaque após sua participação na série vencedora do prêmio SAG de Melhor Elenco em Série Dramática, e Quintessa Swindell (“Adão Negro”). A lista de coadjuvantes famosos inclui Stephen Rea (“V de Vingança”), David Morrissey (“The Walking Dead”), Martha Plimpton (“O Regime”), Sidse Babett Knudsen (“Borgen”), Jason Flemyng (“X-Men: Primeira Classe”), Harry Lloyd (“Counterpart”), Ali Suliman (“Jack Ryan”), Fra Fee (“Gavião Arqueiro”) e Joseph Mydell (“Rogue One: Uma História Star Wars”).

A trama de oito episódios foi criada e roteirizada por Steve Thompson, criador de “Leonardo” e “Sangue de Vienna”, e a direção de todos os episódios é assinada por Brady Hood (“Top Boy”).

WHAT WE DO IN THE SHADOWS 6 | DISNEY+

A 6ª temporada encerra a comédia de vampiros criada pelos cineastas responsáveis pelo premiado filme homônimo (“O que Fazemos nas Sombras” no Brasil), que venceu diversos festivais, como Sitges, o mais famoso dos eventos internacionais do cinema fantástico, além da mostra Midnight Madness, do Festival de Toronto, com um proposta curiosa: oferecer um olhar sobre o cotidiano de vampiros neozelandeses por meio de um documentário – falso, é claro, ao estilo da série “The Office”.

Em sua adaptação para série, a trama sofreu várias mudanças, incluindo locação e intérpretes. Os protagonistas não são mais três vampiros preguiçosos, mas dois vampiros e uma vampira que não aceita desaforos, e ainda há um vampiro enérgico (que suga energias com sua chatice) e um assistente humano. Todos vivem nos Estados Unidos. O elenco é formado por Matt Berry (da saudosa série “The IT Crowd”), Natasia Demetriou (“Year Friends”), Kayvan Novak (“As Aventuras de Paddington”), Harvey Guillen (“The Magicians”) e Mark Proksch (“The Office”).

A série ficou conhecida por trazer estrelas que já interpretaram vampiros no cinema ou na TV. Os episódios tiveram participações de Tilda Swinton (“Amantes Eternos”), Danny Trejo (“Um Drink no Inferno”), Wesley Snipes (“Blade”) e Paul Reubens (“Buffy, a Caça-Vampiros”). A dupla Taika Waititi (“Thor: Ragnarok”) e Jemaine Clement (“Flight of the Conchords”), criadores do filme que inspirou a série, também já apareceram reprisando seus personagens vampíricos. E a última temporada surpreende com a participação de Alexander Skarsgard, numa figuração que sugere seu vampiro de “True Blood”.

FIGHT NIGHT: THE MILLION DOLLAR HEIST | DISNEY+

A minissérie de época é inspirada num assalto que ocorreu em Atlanta na noite do histórico retorno de Muhammad Ali aos ringues, em 1970. A produção conta com a participação de grandes nomes de Hollywood. Kevin Hart (“Jumanji: Próxima Fase”) lidera o elenco, que também destaca Terrence Howard, Taraji P. Henson (ambos de “Empire”), Samuel L. Jackson (“As Marvels”) e Don Cheadle (“Vingadores: Ultimato”) no papel de J.D. Hudson, um dos primeiros detetives negros de Atlanta.

A narrativa apresenta os eventos em torno do assalto a um cassino clandestino que aconteceu enquanto a TV transmitia a luta histórica de Muhammad Ali. Este roubo, que envolveu figuras do submundo do crime e resultou em um dos maiores golpes financeiros da época, teve um impacto profundo na cidade. Os episódios acompanham tanto os criminosos que arquitetaram o plano quanto os policiais encarregados de resolver o caso, destacando a tensão racial e social do período.

A trama é baseada num podcast de true crime e produzida por Craig Brewer, diretor de “Meu Nome É Dolemite” e “Um Príncipe em Nova York 2”, que também dirige alguns dos episódios. Criação e roteiros são de Shaye Ogbonna (“The Chi”), que também atua como showrunner e produtor executivo ao lado de Jason Horwitch (“Luke Cage”).

WHISKEY ON THE ROCKS | DISNEY+

A comédia sueca satiriza um dos momentos mais inusitados e tensos da Guerra Fria: o encalhe do submarino soviético U-137 em águas suecas em 1981. Inspirada em fatos reais, a produção transforma o incidente diplomático em uma narrativa burlesca que combina humor ácido, thriller político e um retrato vívido da época. Na época, o impasse diplomático entre a Suécia e a União Soviética quase levou a uma guerra.

A série explora as dinâmicas internacionais do evento, focando no então Primeiro-Ministro sueco, Thorbjörn Fälldin, um pacato criador de ovelhas e fumante de cachimbo, frequentemente ridicularizado por sua retórica simples. Enquanto Fälldin tenta resolver a crise, ele enfrenta a pressão de duas grandes potências: a União Soviética, liderada pelo totalitário Leonid Brezhnev, e os Estados Unidos, sob o comando do ex-ator de Hollywood Ronald Reagan. Esses três líderes são retratados com caricaturas exageradas e humor mordaz, enfatizando as absurdidades da política internacional da época.

A narrativa equilibra a gravidade histórica com momentos hilários, ao mesmo tempo em que reflete sobre o absurdo de uma situação que poderia ter escalado para um conflito global. O tom é claramente inspirado em obras como “Dr. Fantástico” e “A Morte de Stalin”, e marca um reencontro entre Jonas Jonasson, autor do best-seller em que a trama se baseia, e Henrik Jansson-Schweizer, produtor-roteirista da série. A colaboração anterior entre os dois, “O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu”, rendeu uma indicação ao Oscar em 2016.

>> QUINTA

O AGENTE NOTURNO | NETFLIX

A série de espionagem estrelada por Gabriel Basso está de volta após dois anos. Baseado no romance de Matthew Quirk, “O Agente Noturno” acompanha a trajetória de Peter Sutherland, um agente de baixo escalão do FBI. Na 1ª temporada, ele é envolvido em uma conspiração de alto risco ao atender uma ligação em uma linha de emergência. Na 2ª temporada, enfrenta traição e ameaças em sequências de ação frenéticas, ao se envolver na investigação de um vazamento de informações no complexo esquema de segurança da CIA. A trama acompanha Sutherland em sua nova posição no programa Ação Noturna, onde a tensão e o perigo são constantes. Promovido após impedir um atentado presidencial, o personagem descobre os riscos e desafios que envolvem seu papel em uma organização onde ninguém é totalmente confiável.

Criada por Shawn Ryan (“The Shield”), “Agente Noturno” foi uma surpresa positiva da Netflix em seu lançamento em março de 2023, quando ocupou o 1º lugar no Top 10 Global da plataforma por quatro semanas e se consagrou como a segunda série original mais popular do ano nos Estados Unidos. O sucesso levou à rápida renovação não de uma, mas duas temporadas, com a 3ª temporada prestes a começar suas gravações em Istambul, na Turquia.

Apesar do entusiasmo da plataforma, a 2ª temporada foi prejudicada devido às greves de roteiristas e atores, que interromperam as produções em Hollywood no ano passado e fizeram com que a atração enfrentasse um hiato maior que o esperado para retornar ao streaming.

CB STRIKE 6 | MAX

A 6ª temporada da série policial britânica baseada nos romances de J.K. Rowling (sob seu pseudônimo Robert Galbraith) traz os detetives particulares Cormoran Strike (Tom Burke) e Robin Ellacott (Holliday Grainger) contratados para investigar o assassinato de Edie Ledwell (Mirren Mack), co-criadora do popular desenho animado “The Ink Black Heart”. Antes de sua morte, Edie estava sendo assediada por um troll online conhecido como “Anomie”. A investigação leva a dupla a navegar por uma complexa rede de pseudônimos online, interesses comerciais e conflitos familiares, colocando-os à prova enquanto tentam desvendar a identidade do misterioso assassino.

Além da investigação, os quatro novos episódios exploram a relação entre os personagens, com a atração crescente de Cormoran por sua colega e a falta de interesse de Robin. Mas o destaque é a abordagem de temas contemporâneos, como o impacto das mídias sociais e o anonimato online, e parecem refletir experiências próprias de Rowling, que se tornou odiada e assediada nas redes sociais após assumir um discurso de conotação transfóbica, postando várias publicações contra a comunidade transexual.

UMA MENTE EXTRAORDINÁRIA | DISNEY+

A série policial “light” repete a dinâmica popular vista em “Numb3rs” e “Scorpion”, em que um gênio amador passa a atuar como consultor da polícia. Com uma abordagem excêntrica para a resolução de crimes e flertes entre os protagonistas, também evoca o sucesso de “Castle”. Mas se diferencia dos precursores pela inversão de gênero e a premissa bem mais absurda.

A trama segue Morgan, uma mãe solteira de três filhos, que apesar de seu QI de 160, trabalha como faxineira no Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD). Durante seu turno, ela derruba evidências de um caso não resolvido e resolve reorganizar a investigação, apontando a solução no quadro da delegacia. Impressionada com suas habilidades, a chefe da Divisão de Crimes Graves oferece a Morgan uma posição como consultora. Com métodos pouco convencionais, Morgan forma uma parceria com o detetive Adam Karadec, inicialmente cético sobre suas capacidades, mas que logo se rende à sua capacidade cognitiva.

A produção de Drew Goddard (criador de “Demolidor”) adapta a franco-belga “HPI” (Haut Potentiel Intellectuel), que alcançou sucesso internacional desde sua estreia em 2021. A versão americana mantém a premissa original, destacando a combinação de mistério, drama familiar e o intelecto excepcional da protagonista. O elenco destaca Kaitlin Olson (“It’s Always Sunny in Philadelphia”) no papel-principal e Daniel Sunjata (“Manifesto”) como seu parceiro policial.

HERÓIS DE PLANTÃO | NETFLIX

O drama médico sul-coreano acompanha um médico veterano de guerra que deseja criar um centro de traumatologia de alto nível num Hospital Universitário. Para isso, ele usa suas habilidades e seu jeitão direto para ensinar uma equipe de novatos a salvar vidas.

Baseado no webtoon “Trauma Center: Golden Hour”, escrito por Han Sani e baseado em suas experiências pessoais como profissional de saúde, o K-drama ganhou adaptação de Choi Tae-Kang (“Adamas – O Diamante Assassino”) e So Hyun-kyung, uma roteirista especializada em melodramas – seu filme “Herança Brilhante” inspirou a novela turca “Força de Viver”. O elenco é encabeçado por Ju Ji-hoon (“Light Shop: Entre a Vida e a Morte”) e também reúne Choo Young-woo (“O Conto da Senhora Ok”) e Ha Young (“Doona!”).

CHICAGO FIRE 12 | GLOBOPLAY

A série de bombeiros criada por Dick Wolf, mentor dos universos de “Chicago”, “Law and Order” e “FBI”, entra na 12ª temporada com uma boa notícia para os fãs. Taylor Kinney retorna ao papel de Kelly Severide após um período de afastamento surpreendente do ator.

Kinney, que interpretava o bombeiro Kelly Severide desde o lançamento da série em 2012, havia se afastado para lidar com uma questão pessoal – nunca explicada. Com sua saída inesperada, a equipe teve que reescrever roteiros que já estavam prontos e não previam sua ausência. Por conta disso, o personagem Matt Casey, interpretado pelo ator Jesse Spencer, retornou em duas participações especiais após se despedir da trama, incluindo no final da 11ª temporada, ajudando a preencher o vácuo deixado pelo protagonista.

A última aparição de Severide foi no 14º episódio (de um total de 22) da 11ª temporada – “Run Like Hell” – , onde foi revelado que ele estava sendo enviado para um treinamento de investigação de incêndios. Na época, Severide havia recém-casado com Stella Kidd, papel de Miranda Rae Mayo, no final da 10ª temporada.

A temporada também marcou despedidas do elenco. A mais importante ficou para o último episódio. Eamonn Walker, intérprete do Chefe Wallace Boden desde o início da série, deixou de ser um ator fixo da produção. Boden foi promovido a Comissário Adjunto do Corpo de Bombeiros de Chicago, marcando sua transição para um papel recorrente nas próximas temporadas.

Mais curta por causa das greves dos roteiristas, a 12ª temporada tem apenas 13 episódios e traz mudanças nos bastidores: Andrea Newman assumiu como showrunner única, após ter dividido a função na temporada anterior.

>> QUINTA

WISTING 3 | HBO MAX

Série mais cara produzida na Noruega, o suspense policial é baseado nos livros de Jørn Lier Horst, em que o detetive viúvo William Wisting (Sven Nordin, de “Rápidos e Perigosos”) lidera uma investigação de assassinato com a colaboração do FBI, já que o suspeito é um serial killer caçado nos EUA. Isto permite a participação de Carrie-Anne Moss (“Matrix”) como uma detetive americana, Maggie Griffin, que precisa intervir quando a filha de Wisting se torna uma das vítimas.

A série adaptou outras obras do noir nórdico de Horst na 2ª e 3ª temporadas. O terceiro ano apresenta o detetive William Wisting enfrentando um caso perturbador em Larvik. A cabeça decapitada de uma jovem em busca do reconhecimento do status de refugiada é encontrada exposta em uma estaca na praça central da cidade, chocando a comunidade local.

A investigação se aprofunda quando outro corpo é descoberto no rio, sugerindo conexões com redes criminosas internacionais. Para auxiliar no caso, a agente do FBI Maggie Griffin retorna à Noruega, trazendo sua expertise para desvendar os mistérios por trás desses crimes. Paralelamente, Line Wisting, filha do detetive e jornalista criminal, envolve-se na cobertura do caso, o que adiciona tensão à dinâmica familiar e profissional. A temporada explora não apenas a complexidade da investigação policial, mas também as relações pessoais de Wisting, especialmente com sua filha.

Composta por quatro episódios, a 3ª temporada mantém o tom sombrio e envolvente das anteriores, destacando as paisagens geladas da Noruega que complementam a atmosfera da série.

>> JÁ DISPONÍVEL

O SENHOR DOS ANÉIS: A GUERRA DOS ROHIRRIM | VOD*

A animação mergulha no universo de fantasia criado por J.R.R. Tolkien para contar as origens do Abismo de Helm e a história do rei Helm Hammerhand. Com ação intensa e um roteiro que equilibra heroísmo e tragédia, o filme é uma expansão do mundo de “O Senhor dos Anéis”, que se passa 183 anos antes dos eventos da trilogia literária e aborda os acontecimentos que levaram à construção do Abismo de Helm, a icônica fortaleza apresentada em “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres”.

A produção recebeu elogios por sua fidelidade ao material original e pela qualidade técnica. A direção é de Kenji Kamiyama, conhecida por seu trabalho em “Blade Runner: Black Lotus” e “Ghost in the Shell SAC_2045”, e a dublagem destaca Miranda Otto reprisando seu papel como Éowyn, que interpretou no cinema. Ela atua como narradora da história, conectando o desenho ao universo cinematográfico estabelecido por Peter Jackson. A dublagem original em inglês ainda traz Brian Cox (“Succession”) como Helm Hammerhand, Gaia Wise (“Por Aqui e Por Ali”) como Héra, filha de Helm, e Luke Pasqualino (“Rivais”) no papel de Wulf, um lorde Dunlending em busca de vingança.

O CLUBE DAS MULHERES DE NEGÓCIOS | VOD*

O novo filme de Anna Muylaert (“Que Horas Ela Volta?”) apresenta uma fantasia felliniana ao estilo de “Cidade das Mulheres” (1980), onde os papéis de gênero são invertidos: mulheres ocupam posições de poder, enquanto homens são socialmente submissos. A trama acompanha Jongo, um fotógrafo renomado, e Candinho, um jovem jornalista, que chegam a um clube de campo decadente da alta sociedade paulistana, comandado por mulheres influentes. Ao longo de um dia repleto de revelações, ambos são levados a repensar suas identidades e a natureza de sua amizade.

O elenco destaca Rafael Vitti (“Terra e Paixão”), Luis Miranda (“Ecantantado’s”), Irene Ravache (“Espelho da Vida”), Katiuscia Canoro (“Zorra Total”), Cristina Pereira (“Salve-se Quem Puder”), Louise Cardoso (“Turma da Mônica: Origens”), Ítala Nandi (“Domingo”), Grace Gianoukas (“Haja Coração”), Shirley Cruz (“Sob Pressão”), Polly Marinho (“A Dona do Pedaço”), Helena Albergaria (“Que Horas Ela Volta?”), Maria Bopp (“Me Chama de Bruna”), Verônica Debom (“Porta dos Fundos”), André Abujamra (“Os Normais”),

VENOM – A ÚLTIMA RODADA | MAX

O final da trilogia do personagem Venom no universo cinematográfico Marvel da Sony apresenta Tom Hardy num “buddy movie” (jornada de parceirinhos), como Eddie Brock e o simbionte perseguidos por militares, que descobrem a origem extraterrestre de Venom, e por novos alienígenas invasores. Caçados pelos dois mundos, a dupla cai na estrada da comédia e pega carona com os últimos hippies dos Estados Unidos.

“Venom 3” marca a estreia da roteirista Kelly Marcel na direção. Ela escreveu toda a trilogia, incluindo o novo filme, que foi desenvolvido junto com Tom Hardy. A dupla também produz o lançamento ao lado dos produtores habituais dos filmes da Marvel na Sony. O elenco destaca a participação de Chiwetel Ejiofor (“Doutor Estranho”) como o militar que lidera a caça ao simbionte e Rhys Ifans (“O Espetacular Homem-Aranha”) como um hippie camarada, além de Juno Temple (“Ted Lasso”) e a volta de Stephen Graham (“Venom: Tempo de Carnificina”).

>> TERÇA

PISQUE DUAS VEZES | PRIME VIDEO

O terror que marca a estreia da atriz Zoë Kravitz (“Batman”) na direção de longa-metragens traz Channing Tatum (“Magic Mike”) como um bilionário do ramo de tecnologia, que compra uma ilha e convida duas mulheres desconhecidas para se juntarem a ele e alguns amigos ricos numa festa privada no local. Inicialmente, tudo parece prazeroso, mas um clima estranho logo se manifesta, conforme os convidados percebem que a estadia se estende, esquecem coisas e até desaparecem, culminando em derramamento de sangue e um mistério mortal sobre o que estaria acontecendo.

Para sua estreia na direção, Kravitz reuniu um elenco impressionante. Além de Tatum, o filme conta com Naomi Ackie (“Master of None”), Christian Slater (“Mr. Robot”), Simon Rex (“Red Rocket”), Adria Arjona (“Morbius”), Kyle MacLachlan (“Fallout”), Geena Davis (“Thelma e Louise”), Haley Joel Osment (“O Sexto Sentido”) e Alia Shawkat (“Search Party”).

Kravitz também escreveu o roteiro com E.T. Feigenbaum (seu parceiro em “Alta Fidelidade”), que foi bastante elogiado pela imprevisibilidade. A crítica americana aprovou, com média de 74% no Rotten Tomatoes.

>> SEXTA

STAR TREK: SEÇÃO 31 | PARAMOUNT+

O novo “Star Trek” é o primeiro filme da franquia desenvolvido para o streaming. A produção traz Michelle Yeoh, vencedora do Oscar 2023 por “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, de volta ao papel da Imperatriz Philippa Georgiou, da série “Star Trek: Discovery”.

A Seção 31 é a divisão secreta da Frota Estelar, que opera de forma clandestina. O projeto sobre essa agência começou a ser negociado em 2018 e originalmente seria uma série, desde sempre com envolvimento de Yeoh. Entretanto, a produção ficou um tempão sem atualizações e muitos acreditavam que a ideia tinha sido abandonada. Na verdade, os bastidores seguiram agitados com uma reformulação, fazendo a transição do conceito de série para filme.

A unidade secreta chegou a aparecer na 2ª temporada de “Star Trek: Discovery” e os envolvidos no filme são veteranos daquela série – o roteiro e a direção estão a cargo, respectivamente, de Craig Sweeny e Olatunde Osunsanmi, ambos de “Star Trek: Discovery”. Entretanto, a trama não se prende à continuidade de “Discovery”, reintroduzindo a ligação da Imperatriz com a Seção 31, além de formar uma nova equipe para acompanhar a protagonista, com Omari Hardwick (“Power”), Sam Richardson (“Veep”), Kacey Rohl (“The Magicians”), Robert Kazinsky (“Círculo de Fogo”), Sven Ruygrok (“Pulse”) e Humberly González (“O Tarô da Morte”).

CANINA | DISNEY+

A sátira sombria traz Amy Adams (“Batman vs Superman”) como uma mãe suburbana em processo de transformação em um cão. A mistura de terror e comédia é baseada no romance homônimo de Rachel Yoder e foi adaptado e dirigida por Marielle Heller, responsável por “Um Lindo Dia na Vizinhança” e “Poderia Me Perdoar?”. A trama gira em torno de uma ex-artista que abandona a carreira para lidar com a rotina de cuidar de seu filho pequeno. Pouco a pouco, ela começa a perceber sinais de que está se transformando em um animal, refletindo a perda da identidade e do controle de sua vida, enquanto alimenta o lado instintivo da maternidade.

Amy Adams recebeu elogios por sua perfomance, mas o filme dividiu opiniões. O elenco conta com Scoot McNairy (“Narcos: México”) no papel de seu marido, além de Zoë Chao (“Party Down”), Mary Holland (“Alguém Avisa”) e Archana Rajan (“Timeline”) como suas amigas.

O FAROL DA ILUSÃO | NETFLIX

O longa libanês-americano volta a reunir a cineasta Nadine Labaki e a jovem Zain Al Rafeea em nova parceria após “Cafarnaum”. No filme que rendeu à diretora o Prêmio do Júri em Cannes em 2018, Zain, então com 12 anos e vivendo com sua família em situação precária nos subúrbios de Beirute, interpretou um menino que processava os pais por negligência e pobreza. Após as filmagens, Labaki ajudou a realocar Zain e sua família na Noruega.

A cineasta libanesa entrou inicialmente em “Farol da Ilusão” como consultora criativa, mas após a irmã de Zain, Reman Al Rafeea, entrar no elenco, ela foi convencida pelo diretor Matty Brown a interpretar a mãe das crianças.

O filme acompanha uma família árabe composta por Yasmine (Labaki), seu marido Nabil (Ziad Bakri) e os filhos Adam (Zain Al Rafeea) e Jana (Reman Al Rafeea). Eles estão isolados em uma ilha aparentemente paradisíaca, mas que esconde perigos crescentes. O farol da ilha, que precisa de constantes reparos, é a única esperança de atrair socorro. A trama é contada pela perspectiva de Jana, a filha mais nova, que transforma os horrores da situação em aventuras infantis. Enquanto ela constrói castelos de areia e interage com pequenos elementos da natureza, sua imaginação obscurece uma realidade muito mais sombria. Elementos como um sapato perdido na areia e corpos vislumbrados à distância sugerem uma tragédia ligada à crise de refugiados.

Conforme a família luta para sobreviver em condições extremas, eventos como tempestades e falhas no farol testam os laços entre eles. A tensão aumenta à medida que as provisões diminuem, e o casal tenta esconder de Jana os perigos que os cercam, enquanto Adam, o filho mais velho, luta contra o desespero.

Com tom mais próximo da fábula que do suspense, a produção oferece uma alegoria sobre o impacto da crise de refugiados, especialmente nas crianças. A narrativa fragmentada e a estética intimista capturam a perspectiva de Jana, sublinhando a resiliência infantil diante do trauma.

CRIATURAS DO FAROL | MAX

O terror psicológico se passa em uma ilha remota, onde o isolamento e a incerteza alimentam uma atmosfera de tensão constante. Lançado no Tribeca Film Festival, “Beacon” (título oriinal) explora a fragilidade da confiança humana em um ambiente de comunicação limitada e perigos invisíveis, oferecendo um espetáculo desconfortavelmente envolvente. O enredo acompanha Emily (Julia Goldani Telles, de “The Affair”), uma jovem velejadora que documenta sua tentativa de circunavegar o globo utilizando apenas métodos de navegação tradicionais. Sua jornada, entretanto, é interrompida por uma tempestade que destrói seu barco, deixando-a naufragada em uma ilha isolada. Ela é resgatada por Ismael (Demián Bichir, de “Godzilla vs. Kong”), o excêntrico guardião de um farol local, que a acolhe em sua casa.

Enquanto Ismael tenta aliviar a desconfiança de Emily, regras incomuns e o comportamento errático dele começam a minar sua confiança. A relação entre os dois evolui para um jogo de confiança e suspeita, em que os papéis de vítima e vilão se tornam cada vez mais ambíguos. A presença de lendas marítimas, como a ameaça de sereias que assombram a ilha, adiciona um toque mítico à narrativa. Mesmo sem eventos propriamente horripilantes, cada cena é permeada por uma sensação de desconforto crescente. O ambiente claustrofóbico da ilha e a constante imprevisibilidade das ações dos personagens criam uma sensação de perigo iminente.

Com uma direção precisa de Roxy Shih (“Mira Mira”), um roteiro afiado de Julio Rojas (criador da série mexicana “Família da Meia-Noite”) e um elenco de apenas dois atores, o filme atingiu 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

>> SÁBADO

CONTINENTE | GLOBOPLAY

O terror nacional dirigido por Davi Pretto (vencedor do Festival de Brasília com “Rifle”) explora um clima de folk horror no sul do Brasil. A trama segue Amanda, interpretada por Olívia Torres, que, após viver no exterior por 15 anos, retorna ao país acompanhada de seu namorado francês. O casal chega à extensa fazenda da família de Amanda, onde ela encontra o pai em coma e se vê envolvida em um acordo inquietante entre os trabalhadores locais e os proprietários de terras. Entretanto, seu desejo de se estabelecer nas terras do pai logo deixam claro que ela não é bem-vinda.

Selecionado por festivais internacionais como o Festival de Munique e o Festival de Sitges, o longa explora o gênero de forma sútil, mais psicológica do que explícita. A sensação de ameaça constante, presente no cotidiano da comunidade, permeia cada interação e decisão dos personagens. Pretto utiliza o cenário rural, com sua aparente calma e beleza natural, como um contraste perturbador com a escuridão que existe sob a superfície.

* Os lançamentos em VOD (video on demand) podem ser alugados individualmente em plataformas como Apple TV, Claro TV+, Loja Prime, Microsoft Store, Vivo Play e YouTube, entre outras, que funcionam como locadoras digitais sem a necessidade de assinatura mensal.